Рейтинг@Mail.ru
Экс-депутат Рады заявил о неспособности ВСУ остановить российские войска - РИА Новости, 06.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:01 06.08.2024
https://ria.ru/20240806/vsu-1964528016.html
Экс-депутат Рады заявил о неспособности ВСУ остановить российские войска
Экс-депутат Рады заявил о неспособности ВСУ остановить российские войска - РИА Новости, 06.08.2024
Экс-депутат Рады заявил о неспособности ВСУ остановить российские войска
Бывший депутат Верховной рады Украины Игорь Мосийчук* заявил о неспособности ВСУ стабилизировать фронт и остановить прорыв ВС РФ. РИА Новости, 06.08.2024
2024-08-06T23:01
2024-08-06T23:01
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
украина
игорь мосийчук
александр сырский
владимир зеленский
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151407/74/1514077465_0:0:2923:1645_1920x0_80_0_0_5a27a802ef3b72e5a933b929e04d1880.jpg
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Бывший депутат Верховной рады Украины Игорь Мосийчук* заявил о неспособности ВСУ стабилизировать фронт и остановить прорыв ВС РФ. В интервью, опубликованном на YouTube-канале журналиста Александра Шелеста** (признан в РФ иноагентом), Мосийчук* прокомментировал ситуацию на красноармейском направлении в подконтрольной ВСУ части ДНР. По его словам, там украинские войска теряют в день по нескольку километров или даже целые населенные пункты. "Мы имеем большущую проблему с продвижением российских войск и невозможностью стабилизировать фронт со стороны ВСУ, со стороны нашего Генштаба, со стороны (главкома ВСУ Александра - ред.) Сырского. Это факт", - заявил Мосийчук*. Кроме того, Мосийчук* рассказал об утрате доверия к командованию в рядах ВСУ. По его словам, военнослужащие публично выражают недоверие и неприязнь к некоторым командирам. Ранее во вторник Минобороны РФ сообщило, что подразделения группировки войск "Центр" взяли под контроль населенный пункт Тимофеевка в ДНР и заняли более выгодные рубежи. Генштаб ВСУ, Владимир Зеленский и главком украинских войск Александр Сырский ранее неоднократно заявляли о крайне напряженной для ВСУ обстановке на красноармейском направлении.* Внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторингом.** Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20240731/zapad-1963028353.html
россия
донецкая народная республика
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151407/74/1514077465_192:0:2923:2048_1920x0_80_0_0_2f504077a22beeac9d5b6be036e1ee2f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, донецкая народная республика, украина, игорь мосийчук, александр сырский, владимир зеленский, вооруженные силы украины, верховная рада украины, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Украина, Игорь Мосийчук, Александр Сырский, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), В мире
Экс-депутат Рады заявил о неспособности ВСУ остановить российские войска

Экс-депутат Рады: ВСУ не способны стабилизировать фронт и остановить ВС РФ

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкИгорь Мосийчук*
Игорь Мосийчук* - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Игорь Мосийчук*. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Бывший депутат Верховной рады Украины Игорь Мосийчук* заявил о неспособности ВСУ стабилизировать фронт и остановить прорыв ВС РФ.
В интервью, опубликованном на YouTube-канале журналиста Александра Шелеста** (признан в РФ иноагентом), Мосийчук* прокомментировал ситуацию на красноармейском направлении в подконтрольной ВСУ части ДНР. По его словам, там украинские войска теряют в день по нескольку километров или даже целые населенные пункты.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
"Мы имеем большущую проблему с продвижением российских войск и невозможностью стабилизировать фронт со стороны ВСУ, со стороны нашего Генштаба, со стороны (главкома ВСУ Александра - ред.) Сырского. Это факт", - заявил Мосийчук*.
Кроме того, Мосийчук* рассказал об утрате доверия к командованию в рядах ВСУ. По его словам, военнослужащие публично выражают недоверие и неприязнь к некоторым командирам.
Ранее во вторник Минобороны РФ сообщило, что подразделения группировки войск "Центр" взяли под контроль населенный пункт Тимофеевка в ДНР и заняли более выгодные рубежи.
Генштаб ВСУ, Владимир Зеленский и главком украинских войск Александр Сырский ранее неоднократно заявляли о крайне напряженной для ВСУ обстановке на красноармейском направлении.
* Внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторингом.
** Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
Запад раскрыл главную ложь о конфликте на Украине
31 июля, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияДонецкая Народная РеспубликаУкраинаИгорь МосийчукАлександр СырскийВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныВерховная Рада УкраиныФедеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)В мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала