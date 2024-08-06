https://ria.ru/20240806/vsu-1964528016.html

Экс-депутат Рады заявил о неспособности ВСУ остановить российские войска

Экс-депутат Рады заявил о неспособности ВСУ остановить российские войска - РИА Новости, 06.08.2024

Экс-депутат Рады заявил о неспособности ВСУ остановить российские войска

Бывший депутат Верховной рады Украины Игорь Мосийчук* заявил о неспособности ВСУ стабилизировать фронт и остановить прорыв ВС РФ. РИА Новости, 06.08.2024

2024-08-06T23:01

2024-08-06T23:01

2024-08-06T23:01

специальная военная операция на украине

россия

донецкая народная республика

украина

игорь мосийчук

александр сырский

владимир зеленский

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Бывший депутат Верховной рады Украины Игорь Мосийчук* заявил о неспособности ВСУ стабилизировать фронт и остановить прорыв ВС РФ. В интервью, опубликованном на YouTube-канале журналиста Александра Шелеста** (признан в РФ иноагентом), Мосийчук* прокомментировал ситуацию на красноармейском направлении в подконтрольной ВСУ части ДНР. По его словам, там украинские войска теряют в день по нескольку километров или даже целые населенные пункты. "Мы имеем большущую проблему с продвижением российских войск и невозможностью стабилизировать фронт со стороны ВСУ, со стороны нашего Генштаба, со стороны (главкома ВСУ Александра - ред.) Сырского. Это факт", - заявил Мосийчук*. Кроме того, Мосийчук* рассказал об утрате доверия к командованию в рядах ВСУ. По его словам, военнослужащие публично выражают недоверие и неприязнь к некоторым командирам. Ранее во вторник Минобороны РФ сообщило, что подразделения группировки войск "Центр" взяли под контроль населенный пункт Тимофеевка в ДНР и заняли более выгодные рубежи. Генштаб ВСУ, Владимир Зеленский и главком украинских войск Александр Сырский ранее неоднократно заявляли о крайне напряженной для ВСУ обстановке на красноармейском направлении.* Внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторингом.** Физическое лицо, выполняющее функции иноагента

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20240731/zapad-1963028353.html

россия

донецкая народная республика

украина

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россия, донецкая народная республика, украина, игорь мосийчук, александр сырский, владимир зеленский, вооруженные силы украины, верховная рада украины, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), в мире