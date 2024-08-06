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При атаке дрона ВСУ в Курской области пострадали два ребенка
При атаке дрона ВСУ в Курской области пострадали два ребенка - РИА Новости, 06.08.2024
При атаке дрона ВСУ в Курской области пострадали два ребенка
Два ребенка ранены на дороге из Суджи Курской области при сбросе взрывного устройства с украинского коптера, сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов в... РИА Новости, 06.08.2024
2024-08-06T21:22
2024-08-06T21:22
2024-08-06T21:28
специальная военная операция на украине
происшествия
курская область
вооруженные силы украины
россия
алексей смирнов (политик)
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ЯРОСЛАВЛЬ, 6 авг – РИА Новости. Два ребенка ранены на дороге из Суджи Курской области при сбросе взрывного устройства с украинского коптера, сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов в своем Telegram-канале."По дороге из Суджи в слободу Белую Беловского района в результате сброса взрывного устройства с украинского коптера ранены два ребёнка. На месте им оказана первая медицинская помощь, после чего они направлены на обследование и лечение в Курскую областную больницу", - написал Смирнов.Во вторник город Суджа подвергся неоднократным массированным обстрелам со стороны Украины
https://ria.ru/20240806/alaudinov-1964509596.html
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происшествия, курская область, вооруженные силы украины, россия, алексей смирнов (политик)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Курская область, Вооруженные силы Украины, Россия, Алексей Смирнов (политик)
При атаке дрона ВСУ в Курской области пострадали два ребенка
Смирнов: при сбросе боеприпаса с дрона в Курской области пострадали два ребенка