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При атаке дрона ВСУ в Курской области пострадали два ребенка - РИА Новости, 06.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:22 06.08.2024 (обновлено: 21:28 06.08.2024)
https://ria.ru/20240806/vsu-1964518510.html
При атаке дрона ВСУ в Курской области пострадали два ребенка
При атаке дрона ВСУ в Курской области пострадали два ребенка - РИА Новости, 06.08.2024
При атаке дрона ВСУ в Курской области пострадали два ребенка
Два ребенка ранены на дороге из Суджи Курской области при сбросе взрывного устройства с украинского коптера, сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов в... РИА Новости, 06.08.2024
2024-08-06T21:22
2024-08-06T21:28
специальная военная операция на украине
происшествия
курская область
вооруженные силы украины
россия
алексей смирнов (политик)
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ЯРОСЛАВЛЬ, 6 авг – РИА Новости. Два ребенка ранены на дороге из Суджи Курской области при сбросе взрывного устройства с украинского коптера, сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов в своем Telegram-канале."По дороге из Суджи в слободу Белую Беловского района в результате сброса взрывного устройства с украинского коптера ранены два ребёнка. На месте им оказана первая медицинская помощь, после чего они направлены на обследование и лечение в Курскую областную больницу", - написал Смирнов.Во вторник город Суджа подвергся неоднократным массированным обстрелам со стороны Украины
https://ria.ru/20240806/alaudinov-1964509596.html
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происшествия, курская область, вооруженные силы украины, россия, алексей смирнов (политик)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Курская область, Вооруженные силы Украины, Россия, Алексей Смирнов (политик)
При атаке дрона ВСУ в Курской области пострадали два ребенка

Смирнов: при сбросе боеприпаса с дрона в Курской области пострадали два ребенка

© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области | Перейти в медиабанкФрагмент боеприпаса
Фрагмент боеприпаса - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области
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Фрагмент боеприпаса. Архивное фото
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ЯРОСЛАВЛЬ, 6 авг – РИА Новости. Два ребенка ранены на дороге из Суджи Курской области при сбросе взрывного устройства с украинского коптера, сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.
"По дороге из Суджи в слободу Белую Беловского района в результате сброса взрывного устройства с украинского коптера ранены два ребёнка. На месте им оказана первая медицинская помощь, после чего они направлены на обследование и лечение в Курскую областную больницу", - написал Смирнов.
Во вторник город Суджа подвергся неоднократным массированным обстрелам со стороны Украины
Замначальник главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апты Алаудинов - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
Алаудинов: ВСУ использовали последние резервы на границе с Курской областью
Вчера, 20:22
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияКурская областьВооруженные силы УкраиныРоссияАлексей Смирнов (политик)
 
 
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