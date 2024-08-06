https://ria.ru/20240806/vsu-1964518510.html

При атаке дрона ВСУ в Курской области пострадали два ребенка

При атаке дрона ВСУ в Курской области пострадали два ребенка - РИА Новости, 06.08.2024

При атаке дрона ВСУ в Курской области пострадали два ребенка

Два ребенка ранены на дороге из Суджи Курской области при сбросе взрывного устройства с украинского коптера, сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов в... РИА Новости, 06.08.2024

2024-08-06T21:22

2024-08-06T21:22

2024-08-06T21:28

специальная военная операция на украине

происшествия

курская область

вооруженные силы украины

россия

алексей смирнов (политик)

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ЯРОСЛАВЛЬ, 6 авг – РИА Новости. Два ребенка ранены на дороге из Суджи Курской области при сбросе взрывного устройства с украинского коптера, сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов в своем Telegram-канале."По дороге из Суджи в слободу Белую Беловского района в результате сброса взрывного устройства с украинского коптера ранены два ребёнка. На месте им оказана первая медицинская помощь, после чего они направлены на обследование и лечение в Курскую областную больницу", - написал Смирнов.Во вторник город Суджа подвергся неоднократным массированным обстрелам со стороны Украины

https://ria.ru/20240806/alaudinov-1964509596.html

курская область

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2024

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происшествия, курская область, вооруженные силы украины, россия, алексей смирнов (политик)