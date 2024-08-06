https://ria.ru/20240806/vsu-1964511796.html

ВСУ планируют строить аэродромы для F-16 под Одессой, заявили в подполье

ВСУ планируют строить аэродромы для F-16 под Одессой, заявили в подполье - РИА Новости, 06.08.2024

ВСУ планируют строить аэродромы для F-16 под Одессой, заявили в подполье

ВСУ намерены построить аэродромы для истребителей F-16 в районе Измаила в Одесской области, сообщил РИА Новости координатор Николаевского подполья Сергей... РИА Новости, 06.08.2024

2024-08-06T20:43

2024-08-06T20:43

2024-08-06T23:19

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сергей лебедев

владимир зеленский

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ДОНЕЦК, 6 авг — РИА Новости. ВСУ намерены построить аэродромы для истребителей F-16 в районе Измаила в Одесской области, сообщил РИА Новости координатор Николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на коллег. "Ходят слухи, что планируется реконструкция аэродромов в городе Измаиле и в районе села Лиманское Белгород-Днестровского района. Вероятно, их планируют использовать для запусков БПЛА или размещения истребителей F-16", — рассказал он.По словам Лебедева, ранее появилась информация, что асфальтобетонный завод в пригороде Одессы мог получить заказ на производство необходимого для строительства аэродромов асфальта. О прибытии F-16 на Украину в минувшее воскресенье заявил Владимир Зеленский. За день до этого журнал The Economist сообщил, что в постсоветскую республику доставили первые десять из 79 американских истребителей. При этом СМИ обратило внимание, что это произошло через год после того, как администрация Джо Байдена одобрила их передачу киевскому режиму.Кроме того, в конце июля газета The Telegraph писала, что украинские летчики уже совершили первые вылеты на F-16, они использовались в качестве "средств противовоздушной обороны".Отправка на Украину истребителей F-16Десятого июля госсекретарь США Энтони Блинкен на полях саммита НАТО сообщил, что Вашингтон и союзники начали отправку Киеву американских истребителей. Тогда же он указал, что эти самолеты будут летать в украинском небе уже этим летом.По данным газеты The Wall Street Journal, Соединенные Штаты планируют оснастить передаваемые Украине F-16 ракетами AGM-88 HARM класса "воздух — земля", высокоточными комплектами наведения для бомб, ракетами класса "воздух — воздух" AMRAAM и AIM-9X, а также бомбами малого диаметра. При этом в материале отмечается, что американцы разрешили ВСУ использовать это вооружение на территории России только "в ответ на атаки с той стороны границы".Как подчеркивал глава МИД Сергей Лавров, Москва будет рассматривать передачу F-16 как преднамеренный сигнал НАТО в ядерной сфере. Тем не менее их появление на Украине никак не изменит ситуацию на линии боевого соприкосновения, истребители будут уничтожаться так же, как и другие виды вооружений, указал он.

https://ria.ru/20240806/ukraina-1964496976.html

https://ria.ru/20240806/ukraina-1964468725.html

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