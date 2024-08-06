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Подполье сообщило об ударе авиабомбами по позициям ВСУ в Сумской области
Подполье сообщило об ударе авиабомбами по позициям ВСУ в Сумской области - РИА Новости, 06.08.2024
Подполье сообщило об ударе авиабомбами по позициям ВСУ в Сумской области
Около 19.00 в районе села Басовка Сумской области Украины нанесено 6 ударов авиационными бомбами ФАБ по украинским позициям, сообщил РИА Новости координатор... РИА Новости, 06.08.2024
2024-08-06T19:42
2024-08-06T19:42
2024-08-06T19:42
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сергей лебедев
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ДОНЕЦК, 6 авг - РИА Новости. Около 19.00 в районе села Басовка Сумской области Украины нанесено 6 ударов авиационными бомбами ФАБ по украинским позициям, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег. "Около 19.00 ФАБы прилетели по бандеровцам в районе села Басовка Сумской области, насчитал 6 ударов", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20240730/bomby-1962938070.html
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сумская область, украина, сергей лебедев, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Сумская область, Украина, Сергей Лебедев, Вооруженные силы РФ
Подполье сообщило об ударе авиабомбами по позициям ВСУ в Сумской области
Подполье: у села Басовка нанесено шесть ударов бомбами ФАБ по позициям ВСУ