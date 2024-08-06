https://ria.ru/20240806/vsu-1964504662.html

Подполье сообщило об ударе авиабомбами по позициям ВСУ в Сумской области

Подполье сообщило об ударе авиабомбами по позициям ВСУ в Сумской области - РИА Новости, 06.08.2024

Подполье сообщило об ударе авиабомбами по позициям ВСУ в Сумской области

Около 19.00 в районе села Басовка Сумской области Украины нанесено 6 ударов авиационными бомбами ФАБ по украинским позициям, сообщил РИА Новости координатор... РИА Новости, 06.08.2024

2024-08-06T19:42

2024-08-06T19:42

2024-08-06T19:42

специальная военная операция на украине

сумская область

украина

сергей лебедев

вооруженные силы рф

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ДОНЕЦК, 6 авг - РИА Новости. Около 19.00 в районе села Басовка Сумской области Украины нанесено 6 ударов авиационными бомбами ФАБ по украинским позициям, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег. "Около 19.00 ФАБы прилетели по бандеровцам в районе села Басовка Сумской области, насчитал 6 ударов", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20240730/bomby-1962938070.html

сумская область

украина

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сумская область, украина, сергей лебедев, вооруженные силы рф