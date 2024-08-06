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В Госдуме пообещали ответ России на попытку прорыва ВСУ в Курскую область - РИА Новости, 06.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:08 06.08.2024
https://ria.ru/20240806/vsu-1964498828.html
В Госдуме пообещали ответ России на попытку прорыва ВСУ в Курскую область
В Госдуме пообещали ответ России на попытку прорыва ВСУ в Курскую область - РИА Новости, 06.08.2024
В Госдуме пообещали ответ России на попытку прорыва ВСУ в Курскую область
Россия жестко ответит на попытку ВСУ прорваться в Курскую область, заявил депутат Госдумы Андрей Колесник изданию "Lenta.ru". РИА Новости, 06.08.2024
2024-08-06T19:08
2024-08-06T19:08
специальная военная операция на украине
происшествия
россия
курская область
украина
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
госдума рф
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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Россия жестко ответит на попытку ВСУ прорваться в Курскую область, заявил депутат Госдумы Андрей Колесник изданию "Lenta.ru"."Мы в военной стратегии очень жестко отвечаем на подобное", — сказал он.Политик добавил, что российские пограничники не позволили украинским боевикам проникнуть на территорию России.О попытке украинских диверсантов прорваться через границу в Суджанском и Кореневском районах Курской области сообщил сегодня утром врио губернатора Алексей Соколов. В ФСБ подтвердили, что ВСУ совершили провокацию, обстреляв приграничные села, но пограничники и военные приняли меры по отражению агрессии.
https://ria.ru/20240806/mo-1964473114.html
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происшествия, россия, курская область, украина, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, госдума рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Россия, Курская область, Украина, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Госдума РФ, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
В Госдуме пообещали ответ России на попытку прорыва ВСУ в Курскую область

Депутат Колесник: Россия жестко ответит на попытку прорыва ВСУ в Курскую область

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Государственной думы России . Архивное фото
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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Россия жестко ответит на попытку ВСУ прорваться в Курскую область, заявил депутат Госдумы Андрей Колесник изданию "Lenta.ru".
«
"Мы в военной стратегии очень жестко отвечаем на подобное", — сказал он.
Политик добавил, что российские пограничники не позволили украинским боевикам проникнуть на территорию России.
О попытке украинских диверсантов прорваться через границу в Суджанском и Кореневском районах Курской области сообщил сегодня утром врио губернатора Алексей Соколов. В ФСБ подтвердили, что ВСУ совершили провокацию, обстреляв приграничные села, но пограничники и военные приняли меры по отражению агрессии.
Российские военнослужащие в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
На границе Курской и Сумской областей идут бои
Вчера, 17:06
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияРоссияКурская областьУкраинаВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФГосдума РФФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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