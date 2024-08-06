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В Госдуме пообещали ответ России на попытку прорыва ВСУ в Курскую область
В Госдуме пообещали ответ России на попытку прорыва ВСУ в Курскую область - РИА Новости, 06.08.2024
В Госдуме пообещали ответ России на попытку прорыва ВСУ в Курскую область
Россия жестко ответит на попытку ВСУ прорваться в Курскую область, заявил депутат Госдумы Андрей Колесник изданию "Lenta.ru". РИА Новости, 06.08.2024
2024-08-06T19:08
2024-08-06T19:08
2024-08-06T19:08
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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Россия жестко ответит на попытку ВСУ прорваться в Курскую область, заявил депутат Госдумы Андрей Колесник изданию "Lenta.ru"."Мы в военной стратегии очень жестко отвечаем на подобное", — сказал он.Политик добавил, что российские пограничники не позволили украинским боевикам проникнуть на территорию России.О попытке украинских диверсантов прорваться через границу в Суджанском и Кореневском районах Курской области сообщил сегодня утром врио губернатора Алексей Соколов. В ФСБ подтвердили, что ВСУ совершили провокацию, обстреляв приграничные села, но пограничники и военные приняли меры по отражению агрессии.
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В Госдуме пообещали ответ России на попытку прорыва ВСУ в Курскую область
Депутат Колесник: Россия жестко ответит на попытку прорыва ВСУ в Курскую область