https://ria.ru/20240806/vsu-1964498828.html

В Госдуме пообещали ответ России на попытку прорыва ВСУ в Курскую область

В Госдуме пообещали ответ России на попытку прорыва ВСУ в Курскую область - РИА Новости, 06.08.2024

В Госдуме пообещали ответ России на попытку прорыва ВСУ в Курскую область

Россия жестко ответит на попытку ВСУ прорваться в Курскую область, заявил депутат Госдумы Андрей Колесник изданию "Lenta.ru". РИА Новости, 06.08.2024

2024-08-06T19:08

2024-08-06T19:08

2024-08-06T19:08

специальная военная операция на украине

происшествия

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курская область

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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Россия жестко ответит на попытку ВСУ прорваться в Курскую область, заявил депутат Госдумы Андрей Колесник изданию "Lenta.ru"."Мы в военной стратегии очень жестко отвечаем на подобное", — сказал он.Политик добавил, что российские пограничники не позволили украинским боевикам проникнуть на территорию России.О попытке украинских диверсантов прорваться через границу в Суджанском и Кореневском районах Курской области сообщил сегодня утром врио губернатора Алексей Соколов. В ФСБ подтвердили, что ВСУ совершили провокацию, обстреляв приграничные села, но пограничники и военные приняли меры по отражению агрессии.

https://ria.ru/20240806/mo-1964473114.html

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