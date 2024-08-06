https://ria.ru/20240806/vsu-1964450093.html

В ДНР предотвратили атаку дрона ВСУ на промышленный объект

В ДНР предотвратили атаку дрона ВСУ на промышленный объект - РИА Новости, 06.08.2024

В ДНР предотвратили атаку дрона ВСУ на промышленный объект

Атака на государственный промышленный объект в Петровском районе Донецка с помощью украинского беспилотника типа "Баба Яга", вооруженного пятью взрывными... РИА Новости, 06.08.2024

2024-08-06T15:53

2024-08-06T15:53

2024-08-06T15:53

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

петровский район

донецк

россия

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/06/1964449633_0:31:1280:751_1920x0_80_0_0_5ee011afb480e7eca79e9bee73458651.jpg

ДОНЕЦК, 6 авг - РИА Новости. Атака на государственный промышленный объект в Петровском районе Донецка с помощью украинского беспилотника типа "Баба Яга", вооруженного пятью взрывными устройствами, была предотвращена системой защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы "Купол", сообщает штаб обороны ДНР в Telegram-канале. "Штаб обороны ДНР информирует: Системой защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы "Купол" в Петровском районе Донецка сорвана террористическая атака на государственный промышленный объект - перехвачен вражеский дрон "Баба Яга", вооруженный пятью самодельными взрывными устройствами на базе выстрелов от ручного гранатомёта", - говорится в сообщении штаба. Отмечается, что взрывотехники УФСБ России по ДНР с помощью специальных технических средств обезвредили беспилотник и уничтожили боевые заряды. Жертв среди населения и ущерба инфраструктуре нет.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

петровский район

донецк

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

донецкая народная республика, петровский район, донецк, россия, вооруженные силы украины