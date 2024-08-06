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В ДНР предотвратили атаку дрона ВСУ на промышленный объект - РИА Новости, 06.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:53 06.08.2024
https://ria.ru/20240806/vsu-1964450093.html
В ДНР предотвратили атаку дрона ВСУ на промышленный объект
В ДНР предотвратили атаку дрона ВСУ на промышленный объект - РИА Новости, 06.08.2024
В ДНР предотвратили атаку дрона ВСУ на промышленный объект
Атака на государственный промышленный объект в Петровском районе Донецка с помощью украинского беспилотника типа "Баба Яга", вооруженного пятью взрывными... РИА Новости, 06.08.2024
2024-08-06T15:53
2024-08-06T15:53
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
петровский район
донецк
россия
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 6 авг - РИА Новости. Атака на государственный промышленный объект в Петровском районе Донецка с помощью украинского беспилотника типа "Баба Яга", вооруженного пятью взрывными устройствами, была предотвращена системой защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы "Купол", сообщает штаб обороны ДНР в Telegram-канале. "Штаб обороны ДНР информирует: Системой защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы "Купол" в Петровском районе Донецка сорвана террористическая атака на государственный промышленный объект - перехвачен вражеский дрон "Баба Яга", вооруженный пятью самодельными взрывными устройствами на базе выстрелов от ручного гранатомёта", - говорится в сообщении штаба. Отмечается, что взрывотехники УФСБ России по ДНР с помощью специальных технических средств обезвредили беспилотник и уничтожили боевые заряды. Жертв среди населения и ущерба инфраструктуре нет.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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донецкая народная республика, петровский район, донецк, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Петровский район, Донецк, Россия, Вооруженные силы Украины
В ДНР предотвратили атаку дрона ВСУ на промышленный объект

Средства РЭБ в ДНР предотвратили атаку дрона ВСУ на государственный объект

© Фото : штаб обороны ДНРОбезвреженный дрон ВСУ в Петровском районе Донецка
Обезвреженный дрон ВСУ в Петровском районе Донецка - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
© Фото : штаб обороны ДНР
Обезвреженный дрон ВСУ в Петровском районе Донецка
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ДОНЕЦК, 6 авг - РИА Новости. Атака на государственный промышленный объект в Петровском районе Донецка с помощью украинского беспилотника типа "Баба Яга", вооруженного пятью взрывными устройствами, была предотвращена системой защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы "Купол", сообщает штаб обороны ДНР в Telegram-канале.
"Штаб обороны ДНР информирует: Системой защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы "Купол" в Петровском районе Донецка сорвана террористическая атака на государственный промышленный объект - перехвачен вражеский дрон "Баба Яга", вооруженный пятью самодельными взрывными устройствами на базе выстрелов от ручного гранатомёта", - говорится в сообщении штаба.
Отмечается, что взрывотехники УФСБ России по ДНР с помощью специальных технических средств обезвредили беспилотник и уничтожили боевые заряды. Жертв среди населения и ущерба инфраструктуре нет.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаПетровский районДонецкРоссияВооруженные силы Украины
 
 
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