https://ria.ru/20240806/vsu-1964444443.html

ВСУ атаковали пять населенных пунктов в Белгородской области

ВСУ атаковали пять населенных пунктов в Белгородской области - РИА Новости, 06.08.2024

ВСУ атаковали пять населенных пунктов в Белгородской области

Пять населенных пунктов Белгородской области подверглись атакам со стороны Украины, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в... РИА Новости, 06.08.2024

2024-08-06T15:36

2024-08-06T15:36

2024-08-06T15:36

специальная военная операция на украине

происшествия

белгородская область

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

россия

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БЕЛГОРОД, 6 авг - РИА Новости. Пять населенных пунктов Белгородской области подверглись атакам со стороны Украины, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "Еще 5 населенных пунктов подверглись атакам со стороны ВСУ. Предварительно, никто не пострадал. В Грайворонском городском округе в селе Дроновка в результате прилетов артснарядов повреждены три частных домовладения — выбиты окна, посечены кровли, фасады и заборы. В селе Новостроевка-Первая дрон-камикадзе атаковал легковой автомобиль", - написал Гладков. Губернатор добавил, в селе Новая Таволжанка Шебекинского городского округа дрон ударил по складскому помещению. После отражения средствами ПВО воздушной атаки со стороны ВСУ в поселке Октябрьский повреждена кровля частного дома, в поселке Майский посечены кровля частного дома и автомобиль. Все оперативные службы работают на местах, подчеркнул глава области.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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происшествия, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, россия