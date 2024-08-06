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ВСУ атаковали пять населенных пунктов в Белгородской области - РИА Новости, 06.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:36 06.08.2024
https://ria.ru/20240806/vsu-1964444443.html
ВСУ атаковали пять населенных пунктов в Белгородской области
ВСУ атаковали пять населенных пунктов в Белгородской области - РИА Новости, 06.08.2024
ВСУ атаковали пять населенных пунктов в Белгородской области
Пять населенных пунктов Белгородской области подверглись атакам со стороны Украины, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в... РИА Новости, 06.08.2024
2024-08-06T15:36
2024-08-06T15:36
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
россия
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БЕЛГОРОД, 6 авг - РИА Новости. Пять населенных пунктов Белгородской области подверглись атакам со стороны Украины, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "Еще 5 населенных пунктов подверглись атакам со стороны ВСУ. Предварительно, никто не пострадал. В Грайворонском городском округе в селе Дроновка в результате прилетов артснарядов повреждены три частных домовладения — выбиты окна, посечены кровли, фасады и заборы. В селе Новостроевка-Первая дрон-камикадзе атаковал легковой автомобиль", - написал Гладков. Губернатор добавил, в селе Новая Таволжанка Шебекинского городского округа дрон ударил по складскому помещению. После отражения средствами ПВО воздушной атаки со стороны ВСУ в поселке Октябрьский повреждена кровля частного дома, в поселке Майский посечены кровля частного дома и автомобиль. Все оперативные службы работают на местах, подчеркнул глава области.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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происшествия, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Россия
ВСУ атаковали пять населенных пунктов в Белгородской области

Гладков: пять белгородских населенных пунктов подверглись атакам со стороны ВСУ

© Фото : Настоящий Гладков/TelegramПоследствия обстрела
Последствия обстрела - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
© Фото : Настоящий Гладков/Telegram
Последствия обстрела. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 6 авг - РИА Новости. Пять населенных пунктов Белгородской области подверглись атакам со стороны Украины, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
"Еще 5 населенных пунктов подверглись атакам со стороны ВСУ. Предварительно, никто не пострадал. В Грайворонском городском округе в селе Дроновка в результате прилетов артснарядов повреждены три частных домовладения — выбиты окна, посечены кровли, фасады и заборы. В селе Новостроевка-Первая дрон-камикадзе атаковал легковой автомобиль", - написал Гладков.
Губернатор добавил, в селе Новая Таволжанка Шебекинского городского округа дрон ударил по складскому помещению. После отражения средствами ПВО воздушной атаки со стороны ВСУ в поселке Октябрьский повреждена кровля частного дома, в поселке Майский посечены кровля частного дома и автомобиль. Все оперативные службы работают на местах, подчеркнул глава области.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьВячеслав ГладковВооруженные силы УкраиныРоссия
 
 
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