https://ria.ru/20240806/vsu-1964398861.html

ФСБ сообщила о провокации ВСУ в Курской области

ФСБ сообщила о провокации ВСУ в Курской области - РИА Новости, 06.08.2024

ФСБ сообщила о провокации ВСУ в Курской области

ВСУ утром совершили провокацию, обстреляв села в Курской области, пограничники и военные приняли меры по отражению вооруженной агрессии, сообщили в ЦОС ФСБ РФ. РИА Новости, 06.08.2024

2024-08-06T13:49

2024-08-06T13:49

2024-08-06T14:39

специальная военная операция на украине

россия

курская область

вооруженные силы украины

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. ВСУ утром совершили провокацию, обстреляв села в Курской области, пограничники и военные приняли меры по отражению вооруженной агрессии, сообщили в ЦОС ФСБ РФ. Ранее врио губернатора Алексей Смирнов рассказал, что бойцы пограничной службы ФСБ России и Вооруженных сил РФ не допустили прорыва границы со стороны Украины в Суджанском и Кореневском районах Курской области. "Утром 6 августа 2024 года ВСУ на участке государственной границы РФ в пределах Курской области совершена вооруженная провокация. Обстрелам подверглись приграничные населенные пункты Курской области. Пограничниками совместно с приданными подразделениями ВС России приняты меры по отражению вооруженной агрессии", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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курская область

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россия, курская область, вооруженные силы украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)