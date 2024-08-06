Рейтинг@Mail.ru
ФСБ сообщила о провокации ВСУ в Курской области - РИА Новости, 06.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:49 06.08.2024 (обновлено: 14:39 06.08.2024)
https://ria.ru/20240806/vsu-1964398861.html
ФСБ сообщила о провокации ВСУ в Курской области
ФСБ сообщила о провокации ВСУ в Курской области - РИА Новости, 06.08.2024
ФСБ сообщила о провокации ВСУ в Курской области
ВСУ утром совершили провокацию, обстреляв села в Курской области, пограничники и военные приняли меры по отражению вооруженной агрессии, сообщили в ЦОС ФСБ РФ. РИА Новости, 06.08.2024
2024-08-06T13:49
2024-08-06T14:39
специальная военная операция на украине
россия
курская область
вооруженные силы украины
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/01/1956596065_162:0:3072:1637_1920x0_80_0_0_152f4a16998ec120a83e45c100d8dab2.jpg
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. ВСУ утром совершили провокацию, обстреляв села в Курской области, пограничники и военные приняли меры по отражению вооруженной агрессии, сообщили в ЦОС ФСБ РФ. Ранее врио губернатора Алексей Смирнов рассказал, что бойцы пограничной службы ФСБ России и Вооруженных сил РФ не допустили прорыва границы со стороны Украины в Суджанском и Кореневском районах Курской области. "Утром 6 августа 2024 года ВСУ на участке государственной границы РФ в пределах Курской области совершена вооруженная провокация. Обстрелам подверглись приграничные населенные пункты Курской области. Пограничниками совместно с приданными подразделениями ВС России приняты меры по отражению вооруженной агрессии", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
курская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/01/1956596065_325:0:3056:2048_1920x0_80_0_0_12c28204bb90dc61e35ee52e5c40fb5b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, курская область, вооруженные силы украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Вооруженные силы Украины, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
ФСБ сообщила о провокации ВСУ в Курской области

ЦОС ФСБ: ВСУ утром совершили провокацию, обстреляв села в Курской области

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. ВСУ утром совершили провокацию, обстреляв села в Курской области, пограничники и военные приняли меры по отражению вооруженной агрессии, сообщили в ЦОС ФСБ РФ.
Ранее врио губернатора Алексей Смирнов рассказал, что бойцы пограничной службы ФСБ России и Вооруженных сил РФ не допустили прорыва границы со стороны Украины в Суджанском и Кореневском районах Курской области.
"Утром 6 августа 2024 года ВСУ на участке государственной границы РФ в пределах Курской области совершена вооруженная провокация. Обстрелам подверглись приграничные населенные пункты Курской области. Пограничниками совместно с приданными подразделениями ВС России приняты меры по отражению вооруженной агрессии", - говорится в сообщении.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьВооруженные силы УкраиныФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала