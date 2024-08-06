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ФСБ сообщила о провокации ВСУ в Курской области
ФСБ сообщила о провокации ВСУ в Курской области - РИА Новости, 06.08.2024
ФСБ сообщила о провокации ВСУ в Курской области
ВСУ утром совершили провокацию, обстреляв села в Курской области, пограничники и военные приняли меры по отражению вооруженной агрессии, сообщили в ЦОС ФСБ РФ. РИА Новости, 06.08.2024
2024-08-06T13:49
2024-08-06T13:49
2024-08-06T14:39
специальная военная операция на украине
россия
курская область
вооруженные силы украины
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. ВСУ утром совершили провокацию, обстреляв села в Курской области, пограничники и военные приняли меры по отражению вооруженной агрессии, сообщили в ЦОС ФСБ РФ. Ранее врио губернатора Алексей Смирнов рассказал, что бойцы пограничной службы ФСБ России и Вооруженных сил РФ не допустили прорыва границы со стороны Украины в Суджанском и Кореневском районах Курской области. "Утром 6 августа 2024 года ВСУ на участке государственной границы РФ в пределах Курской области совершена вооруженная провокация. Обстрелам подверглись приграничные населенные пункты Курской области. Пограничниками совместно с приданными подразделениями ВС России приняты меры по отражению вооруженной агрессии", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия, курская область, вооруженные силы украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Вооруженные силы Украины, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
ФСБ сообщила о провокации ВСУ в Курской области
ЦОС ФСБ: ВСУ утром совершили провокацию, обстреляв села в Курской области