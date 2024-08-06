https://ria.ru/20240806/vsu-1964390904.html

ВС России пресекли попытку диверсантов ВСУ высадиться на Тендровской косе

ВС России пресекли попытку диверсантов ВСУ высадиться на Тендровской косе - РИА Новости, 06.08.2024

ВС России пресекли попытку диверсантов ВСУ высадиться на Тендровской косе

Российские войска ночью пресекли попытку диверсантов ВСУ высадиться на Тендровской косе Херсонской области, сообщил губернатор Владимир Сальдо в своем... РИА Новости, 06.08.2024

2024-08-06T13:21

2024-08-06T13:21

2024-08-06T13:39

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

специальная военная операция на украине

херсонская область

владимир сальдо

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг – РИА Новости. Российские войска ночью пресекли попытку диверсантов ВСУ высадиться на Тендровской косе Херсонской области, сообщил губернатор Владимир Сальдо в своем Telegram-канале."Минувшей ночью украинские диверсанты совершили попытку высадки с моря на Тендровской косе. По предварительной информации, в провокации было задействовано 12 быстроходных катеров, из них восемь с диверсантами и четыре огневой поддержки. Также враг задействовал ударные и разведывательные БПЛА", - написал Сальдо.По его словам, это уже вторая за текущий год попытка киевского режима совершить провокацию на Тендровской косе."Как и первая, она была рассчитана только на медийный эффект и закончилась так же провально и бездарно", - подчеркнул Сальдо.Российские военные уничтожили 3 лодки украинских диверсантов, которые пытались высадиться на Тендровской косе, они затонули с экипажами, добавил губернатор."При подходе лодок к Тендровской косе российские морские пехотинцы при поддержке других подразделений открыли огонь из всех видов оружия. Три лодки были уничтожены вместе с экипажами и затонули, остальные, понеся потери в живой силе и получив повреждения, отступили", - написал Сальдо.Тендровская коса - остров вблизи северо-западного побережья Черного моря. Относится к Херсонской области.Херсонская область — регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.

https://ria.ru/20240805/lechenie-1964201542.html

https://ria.ru/20240806/obstrel-1964337252.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

херсонская область

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вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, херсонская область , владимир сальдо