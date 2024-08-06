https://ria.ru/20240806/vsu-1964306926.html

Беженец рассказал, как украинские военные разворовывали дома в ДНР

Беженец рассказал, как украинские военные разворовывали дома в ДНР - РИА Новости, 06.08.2024

Беженец рассказал, как украинские военные разворовывали дома в ДНР

Военные ВСУ разворовывали оставленные жителями дома в поселке Нью-Йорк (до 2021 года - Новгородское) в ДНР, вывозили все, даже одежду, которую сдавали потом в... РИА Новости, 06.08.2024

2024-08-06T06:17

2024-08-06T06:17

2024-08-06T06:17

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

константиновка

юрий мухин

вооруженные силы украины

украина

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ДОНЕЦК, 6 авг - РИА Новости. Военные ВСУ разворовывали оставленные жителями дома в поселке Нью-Йорк (до 2021 года - Новгородское) в ДНР, вывозили все, даже одежду, которую сдавали потом в секонд-хенды на вес, рассказал РИА Новости эвакуированный из поселка Юрий Мухин. Юрий с семьей более двух лет жил с семьей в Нью-Йорке под Торецком, где ВСУ устроили серьезный укрепрайон. Многие его соседи уехали из поселка с началом спецоперации, взяв с собой только вещи и документы. Украинские военные быстро этим воспользовались, вспоминает Мухин. "Подгоняли машины, вычищали все, вплоть до того, что собирали вещи все, - и в Константиновку. Там стояла фура, и вещи по 40 гривен за килограмм принимали как "секонд" (бывшую в употреблении - ред.), и тут же с машин продавали по 60 гривен", - рассказал собеседник агентства. По словам Мухина, после таких действий ВСУ в домах оставались только голые стены. Он также рассказал, как оставшиеся жители поселка пытались отстоять оставленные дома соседей: косили траву, вешали сушиться белье во дворах, включали свет, создавая видимость, что там кто-то живет. "Мы знали, если заселятся (украинские военные - ред.) - это все, дома не будет", - добавил Мухин.

https://ria.ru/20240806/vsu-1964306220.html

https://ria.ru/20240805/ukraina-1964235236.html

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константиновка

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в мире, донецкая народная республика, константиновка, юрий мухин, вооруженные силы украины, украина