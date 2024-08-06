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Беженец рассказал, как украинские военные разворовывали дома в ДНР - РИА Новости, 06.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
06:17 06.08.2024
https://ria.ru/20240806/vsu-1964306926.html
Беженец рассказал, как украинские военные разворовывали дома в ДНР
Беженец рассказал, как украинские военные разворовывали дома в ДНР - РИА Новости, 06.08.2024
Беженец рассказал, как украинские военные разворовывали дома в ДНР
Военные ВСУ разворовывали оставленные жителями дома в поселке Нью-Йорк (до 2021 года - Новгородское) в ДНР, вывозили все, даже одежду, которую сдавали потом в... РИА Новости, 06.08.2024
2024-08-06T06:17
2024-08-06T06:17
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
константиновка
юрий мухин
вооруженные силы украины
украина
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ДОНЕЦК, 6 авг - РИА Новости. Военные ВСУ разворовывали оставленные жителями дома в поселке Нью-Йорк (до 2021 года - Новгородское) в ДНР, вывозили все, даже одежду, которую сдавали потом в секонд-хенды на вес, рассказал РИА Новости эвакуированный из поселка Юрий Мухин. Юрий с семьей более двух лет жил с семьей в Нью-Йорке под Торецком, где ВСУ устроили серьезный укрепрайон. Многие его соседи уехали из поселка с началом спецоперации, взяв с собой только вещи и документы. Украинские военные быстро этим воспользовались, вспоминает Мухин. "Подгоняли машины, вычищали все, вплоть до того, что собирали вещи все, - и в Константиновку. Там стояла фура, и вещи по 40 гривен за килограмм принимали как "секонд" (бывшую в употреблении - ред.), и тут же с машин продавали по 60 гривен", - рассказал собеседник агентства. По словам Мухина, после таких действий ВСУ в домах оставались только голые стены. Он также рассказал, как оставшиеся жители поселка пытались отстоять оставленные дома соседей: косили траву, вешали сушиться белье во дворах, включали свет, создавая видимость, что там кто-то живет. "Мы знали, если заселятся (украинские военные - ред.) - это все, дома не будет", - добавил Мухин.
https://ria.ru/20240806/vsu-1964306220.html
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в мире, донецкая народная республика, константиновка, юрий мухин, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Константиновка, Юрий Мухин, Вооруженные силы Украины, Украина
Беженец рассказал, как украинские военные разворовывали дома в ДНР

Беженец: военные ВСУ разворовывали дома под Торецком в ДНР, вывозили даже одежду

© AP Photo / LibkosВСУ
ВСУ - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
© AP Photo / Libkos
ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 6 авг - РИА Новости. Военные ВСУ разворовывали оставленные жителями дома в поселке Нью-Йорк (до 2021 года - Новгородское) в ДНР, вывозили все, даже одежду, которую сдавали потом в секонд-хенды на вес, рассказал РИА Новости эвакуированный из поселка Юрий Мухин.
Юрий с семьей более двух лет жил с семьей в Нью-Йорке под Торецком, где ВСУ устроили серьезный укрепрайон. Многие его соседи уехали из поселка с началом спецоперации, взяв с собой только вещи и документы. Украинские военные быстро этим воспользовались, вспоминает Мухин.
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"Подгоняли машины, вычищали все, вплоть до того, что собирали вещи все, - и в Константиновку. Там стояла фура, и вещи по 40 гривен за килограмм принимали как "секонд" (бывшую в употреблении - ред.), и тут же с машин продавали по 60 гривен", - рассказал собеседник агентства.
По словам Мухина, после таких действий ВСУ в домах оставались только голые стены.
Он также рассказал, как оставшиеся жители поселка пытались отстоять оставленные дома соседей: косили траву, вешали сушиться белье во дворах, включали свет, создавая видимость, что там кто-то живет.
"Мы знали, если заселятся (украинские военные - ред.) - это все, дома не будет", - добавил Мухин.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаКонстантиновкаЮрий МухинВооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
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