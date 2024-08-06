https://ria.ru/20240806/vsu-1964306220.html

ВСУ не давали российским бойцам выводить пленных из Песчаного

ВСУ не давали российским бойцам выводить пленных из Песчаного - РИА Новости, 06.08.2024

ВСУ не давали российским бойцам выводить пленных из Песчаного

ВСУ пытаются ликвидировать своих же бойцов, взятых в плен российскими военнослужащими при взятии Песчаного на купянском участке фронта, рассказал журналистам... РИА Новости, 06.08.2024

2024-08-06T06:05

2024-08-06T06:05

2024-08-06T06:05

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ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 6 авг - РИА Новости. ВСУ пытаются ликвидировать своих же бойцов, взятых в плен российскими военнослужащими при взятии Песчаного на купянском участке фронта, рассказал журналистам командир отделения 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" с позывным "Жук". В конце июля в Минобороны РФ сообщили, что военнослужащие российской группировки войск "Запад" освободили село Песчаное под Купянском. "Ребята выводили пленного на пригорок, и чтобы он не рассказал никакую информацию, его "снял" их же снайпер с одного патрона", - рассказал "Жук". Его сослуживец с позывным "Малыш" сказал, что это - не единичный случай, чаще всего для уничтожения как бойцов ВС РФ, взявших украинские позиции, так и своих же военнослужащих, которые попали в плен, ВСУ используют артиллерию и дроны. "Которых мы в плен взяли, они своих любят добивать, чтобы информация никакая не прошла. Не жалеют они своих. Они отрабатывают - пулеметы, "арта" (артиллерия – ред.), в основном "арта" - минометы, "стволки" (ствольная артиллерия - ред.) отрабатывают по позициям, которые мы взяли, "птицы" (БПЛА - ред.), естественно", - рассказал журналистам "Малыш". Бойцы группировки "Запад" подтвердили информацию о работе на данном участке и заградотрядов ВСУ. "Они (ВСУ - ред.) не слажены, прям видно, раздор у них, нет коллектива у них слаженного боевого. Говорили они (пленные – ред.), что у них заградотряды стоят, которые не дают им отойти. Из наемников из таких (военнослужащих - ред.)", - рассказал "Малыш". По словам российских бойцов, заградотрядов особенно боятся мобилизованные украинские военнослужащие. "К дому подходят наши ребята, они (мобилизованные украинские военнослужащие - ред.), говорят, что их только призвали, им говорят "назад пойдете - расстрел". Приходили сдавались в плен", - добавил Жук".

https://ria.ru/20240805/ssha-1964262612.html

https://ria.ru/20240805/ukraina-1964235236.html

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в мире, россия, вооруженные силы украины, украина