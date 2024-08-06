https://ria.ru/20240806/vostokov-1964456428.html

Петр Востоков с Большим джазовым оркестром выступит на ВДНХ

Петр Востоков с Большим джазовым оркестром выступит на ВДНХ - РИА Новости, 06.08.2024

Петр Востоков с Большим джазовым оркестром выступит на ВДНХ

Звезда российского джаза Пётр Востоков и его Большой джазовый оркестр выступят 14 августа в Зеленом театре на ВДНХ, сообщили РИА Новости в пресс-службе проекта. РИА Новости, 06.08.2024

2024-08-06T16:04

2024-08-06T16:04

2024-08-06T16:04

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МОСКВА, 6 авг – РИА Новости. Звезда российского джаза Пётр Востоков и его Большой джазовый оркестр выступят 14 августа в Зеленом театре на ВДНХ, сообщили РИА Новости в пресс-службе проекта. Востоков и его оркестр представят в Зеленом театре ВДНХ программу "Шедевры мирового JAZZа", посвященную "гигантам" оркестрового джаза разных эпох и направлений. В программе – знаменитые хиты от свит-джаза 20-х годов Пола Уайтмена до рока конца 60-х годов Бадди Рича, от развлекательного танцевального свинга до серьезных сочинений крупной формы – сюит Дюка Эллингтона, от классического мамбо Тито Пуэнте и Переса Прадо до джазовых интерпретаций музыки группы Beatles. Кроме того, артисты порадуют публику блестящей импровизацией и музыкальными сюрпризами, без которых не обходится ни одно выступление Большого джазового оркестра во главе с Востоковым. Петр Востоков – один из самых талантливых музыкантов молодого поколения, стремительно взлетевших на музыкальный олимп. Он закончил эстрадно-джазовое отделение РАМ им. Гнесиных, стал выпускником американо-российской образовательной программы Open World, в рамках которой выступил на Lionel Hampton International Jazz Festivalв США.В 2010 году совместно с джазовой певицей Дарьей Антоновой создал Большой джазовый оркестр, которым руководит. В 2020 году Востоков стал музыкантом года по версии "Радио Джаз" 89,1" и обладателем премии "Все Цвета Джаза".

https://ria.ru/20240803/butman-1963856464.html

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