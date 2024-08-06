https://ria.ru/20240806/voentorg-1964513263.html

Фирма, связанная с махинациями, поставляла текстиль "Военторгу"

Фирма, связанная с махинациями, поставляла текстиль "Военторгу" - РИА Новости, 06.08.2024

Фирма, связанная с махинациями, поставляла текстиль "Военторгу"

Ликвидированная на данный момент фирма "Чайковский текстиль", связанная с "Текстильной торговой компанией", чей руководитель задержан за махинации с... РИА Новости, 06.08.2024

2024-08-06T20:50

2024-08-06T20:50

2024-08-06T20:50

россия

военторг

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 6 авг – РИА Новости. Ликвидированная на данный момент фирма "Чайковский текстиль", связанная с "Текстильной торговой компанией", чей руководитель задержан за махинации с госзакупками, поставляла текстиль структурам "Военторга", следует из анализа данных системы госзакупок, проведенного РИА Новости. Согласно данным открытых источников, в частности, сайта rusprofile.ru, который содержит сведения о заключенных госконтрактах на основе данных портала госзакупок, генеральным директором "Текстильной торговой компании" с 7 ноября 2016 года по 30 декабря 2020 год был Рабадан Рабаданов. В августе 2021 года он возглавил и затем в июле 2022 года ликвидировал ООО Текстильная компания "Чайковский текстиль". Согласно сайту rusprofile.ru, "Чайковский текстиль" заключил всего 16 контрактов на поставки тканей структурам АО "Военторг". Все контракты заключены с 2015 по 2019 годы. Четыре госконтракта на сумму 2,7 миллиона рублей было заключено с АО "Военторг-Запад", из них один – в 2018 году. Еще четыре, на сумму 2,1 миллиона рублей, с "Военторг-Восток". Из них только один в 2018 году. Шесть госконтрактов на сумму 5,5 миллиона рублей было заключено с АО "Военторг-Центр". Из них два контракта приходятся на 2017-2018 годы. Два госконтракта на сумму 1,2 миллиона рублей заключены с "Военторг-Юг". Из них один - в 2018 году. По большей части "Чайковский текстиль" совершал поставки учреждениям ФСИН. На сайте АО "Военторг" указано, что организация оказывает услуги по организации питания, банно-прачечного обслуживания, иных услуг в сфере бытового обеспечения в интересах Минобороны России, иных министерств и ведомств, организаций. Кроме того, в рамках реализации распоряжения правительства Российской Федерации от 06.02.2010 года № 155-р АО "Военторг" осуществляет индивидуальный пошив предметов военной формы одежды. В соответствии с распоряжением правительства Российской Федерации № 2750-р от 21 декабря 2016 года АО "Военторг" определено единственным поставщиком имущества вещевой службы для Вооруженных сил Российской Федерации. По данным СК РФ, замгендиректора ООО "Текстильная торговая компания" (группа компаний "Чайковский текстиль") Владимир Демчик, до апреля 2018 года занимавший должность начальника вещевого управления Минобороны России, весной 2017 года получил взятку в 4 миллиона рублей за помощь при решении вопросов о привлечении коммерческой организации к исполнению госконтрактов на поставку различного имущества для нужд армии. В 2017-2018 годах с этой фирмой было заключено 26 договоров на сумму более 574 миллионов рублей. По данным ЕГРЮЛ, Демчик занял должность заместителя гендиректора ООО "Текстильная торговая компания" в конце 2020 года.

https://ria.ru/20240801/voentorg-1963484444.html

https://ria.ru/20240801/rossija-1963458793.html

https://ria.ru/20240801/voentorg-1963479037.html

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россия, военторг, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), следственный комитет россии (ск рф)