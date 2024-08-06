https://ria.ru/20240806/vkontakte-1964375699.html

Пользователи ВКонтакте рассказали, как часто они видятся с друзьями

Пользователи ВКонтакте рассказали, как часто они видятся с друзьями - РИА Новости, 06.08.2024

Пользователи ВКонтакте рассказали, как часто они видятся с друзьями

РИА Новости совместно с ВКонтакте провели опрос на странице агентства в социальной сети и выяснили, насколько часто подписчики видятся с друзьями. РИА Новости, 06.08.2024

2024-08-06T12:53

2024-08-06T12:53

2024-08-06T12:53

россия

вконтакте

соцсети

дружба

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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. РИА Новости совместно с ВКонтакте провели опрос на странице агентства в социальной сети и выяснили, насколько часто подписчики видятся с друзьями.В голосовании приняли участие 1224 человека. Из них 29,5% рассказали, что видятся с товарищами раз в полгода или реже. Более 19% ответили, что встречи бывают раз в неделю или две. Около 14% подписчиков сообщили, что одного раза в месяц им вполне достаточно. Почти 7% заявили, что не могут без живого общения и видятся с друзьями каждый день. А вот 29,7% пользователей считают, что друзей у них нет.Опрос был приурочен к Международному дню дружбы, который отмечается 30 июля.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, вконтакте, соцсети, дружба