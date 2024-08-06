https://ria.ru/20240806/vkontakte-1964375699.html
Пользователи ВКонтакте рассказали, как часто они видятся с друзьями
Пользователи ВКонтакте рассказали, как часто они видятся с друзьями - РИА Новости, 06.08.2024
Пользователи ВКонтакте рассказали, как часто они видятся с друзьями
РИА Новости совместно с ВКонтакте провели опрос на странице агентства в социальной сети и выяснили, насколько часто подписчики видятся с друзьями. РИА Новости, 06.08.2024
2024-08-06T12:53
2024-08-06T12:53
2024-08-06T12:53
россия
вконтакте
соцсети
дружба
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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. РИА Новости совместно с ВКонтакте провели опрос на странице агентства в социальной сети и выяснили, насколько часто подписчики видятся с друзьями.В голосовании приняли участие 1224 человека. Из них 29,5% рассказали, что видятся с товарищами раз в полгода или реже. Более 19% ответили, что встречи бывают раз в неделю или две. Около 14% подписчиков сообщили, что одного раза в месяц им вполне достаточно. Почти 7% заявили, что не могут без живого общения и видятся с друзьями каждый день. А вот 29,7% пользователей считают, что друзей у них нет.Опрос был приурочен к Международному дню дружбы, который отмечается 30 июля.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вконтакте, соцсети, дружба
Россия, ВКонтакте, Соцсети, дружба
МОСКВА, 6 авг — РИА Новости
. РИА Новости совместно с ВКонтакте провели опрос на странице агентства
в социальной сети и выяснили, насколько часто подписчики видятся с друзьями.
В голосовании приняли участие 1224 человека. Из них 29,5% рассказали, что видятся с товарищами раз в полгода или реже. Более 19% ответили, что встречи бывают раз в неделю или две. Около 14% подписчиков сообщили, что одного раза в месяц им вполне достаточно. Почти 7% заявили, что не могут без живого общения и видятся с друзьями каждый день. А вот 29,7% пользователей считают, что друзей у них нет.
Опрос был приурочен к Международному дню дружбы, который отмечается 30 июля.