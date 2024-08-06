В VK сообщили о росте числа скачиваний "VK Видео" после замедления YouTube
VK: число скачиваний "VK Видео" после замедления YouTube выросло в 4,5 раза
Логотип компании VK. Архивное фото
МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Число скачиваний приложения "VK Видео" выросло в 4,5 раза относительно среднемесячных значений после замедления YouTube в России, сообщили РИА Новости в VK.
Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн в конце июля заявлял, что замедление работы YouTube в России — вынужденная мера. Он предупреждал, что скорость загрузки YouTube на компьютерах может упасть на 70 процентов, однако мобильную связь эта мера пока не затронет. Позже в Роскомнадзоре РИА Новости прокомментировали, что основаниями для принятия мер в отношении YouTube являются неуважение к России и ее гражданам, а также многочисленные нарушения законодательства.
"Установки приложения возросли в 4,5 раза относительно среднемесячных значений", — рассказали в VK, комментируя вопрос о росте скачиваний "VK Видео" после замедления работы YouTube в России.
В App Store в России российские видеохостинги — "VK Видео" и Rutube — обогнали YouTube по популярности в разделе бесплатных приложений, заняв второе и третье места соответственно, в то время как американский сервис занял девятую строчку. А в Google Play "VK Видео" стал лидером в разделе "Лучшее", под ним расположилось приложение "Дзен", а вот YouTube не попал даже в топ-30 популярных у российский пользователей приложений.
Как отмечал Хинштейн, "VK Видео" и Rutube являются качественными альтернативами YouTube в России, которые могут воспользоваться упадком платформы и привлечь больше пользователей.
Сейчас на российском рынке присутствуют видеосервис МТС для роликов и стримов NUUM, "VK Клипы" и "VK Видео", Rutube и "Пикабу" — одна из крупнейших блог-платформ Рунета, тестирующая сейчас отдельную видеоленту коротких видео. А в июне Региональный общественный центр интернет-технологий (РОЦИТ) сообщал о запуске отечественного аналога YouTube — видеохостинга "Платформа".
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