https://ria.ru/20240806/vk-1964423305.html

В VK сообщили о росте числа скачиваний "VK Видео" после замедления YouTube

В VK сообщили о росте числа скачиваний "VK Видео" после замедления YouTube - РИА Новости, 06.08.2024

В VK сообщили о росте числа скачиваний "VK Видео" после замедления YouTube

Число скачиваний приложения "VK Видео" выросло в 4,5 раза относительно среднемесячных значений после замедления YouTube в России, сообщили РИА Новости в VK. РИА Новости, 06.08.2024

2024-08-06T14:47

2024-08-06T14:47

2024-08-06T23:25

общество

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россия

александр хинштейн

youtube

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госдума рф

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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Число скачиваний приложения "VK Видео" выросло в 4,5 раза относительно среднемесячных значений после замедления YouTube в России, сообщили РИА Новости в VK. Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн в конце июля заявлял, что замедление работы YouTube в России — вынужденная мера. Он предупреждал, что скорость загрузки YouTube на компьютерах может упасть на 70 процентов, однако мобильную связь эта мера пока не затронет. Позже в Роскомнадзоре РИА Новости прокомментировали, что основаниями для принятия мер в отношении YouTube являются неуважение к России и ее гражданам, а также многочисленные нарушения законодательства. "Установки приложения возросли в 4,5 раза относительно среднемесячных значений", — рассказали в VK, комментируя вопрос о росте скачиваний "VK Видео" после замедления работы YouTube в России. В App Store в России российские видеохостинги — "VK Видео" и Rutube — обогнали YouTube по популярности в разделе бесплатных приложений, заняв второе и третье места соответственно, в то время как американский сервис занял девятую строчку. А в Google Play "VK Видео" стал лидером в разделе "Лучшее", под ним расположилось приложение "Дзен", а вот YouTube не попал даже в топ-30 популярных у российский пользователей приложений. Как отмечал Хинштейн, "VK Видео" и Rutube являются качественными альтернативами YouTube в России, которые могут воспользоваться упадком платформы и привлечь больше пользователей. Сейчас на российском рынке присутствуют видеосервис МТС для роликов и стримов NUUM, "VK Клипы" и "VK Видео", Rutube и "Пикабу" — одна из крупнейших блог-платформ Рунета, тестирующая сейчас отдельную видеоленту коротких видео. А в июне Региональный общественный центр интернет-технологий (РОЦИТ) сообщал о запуске отечественного аналога YouTube — видеохостинга "Платформа".

https://ria.ru/20240712/youtube-1959197200.html

https://ria.ru/20240803/youtube--1963883030.html

https://ria.ru/20240802/youtube-1963735278.html

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общество, технологии, россия, александр хинштейн, youtube, rutube, госдума рф