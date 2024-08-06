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В VK сообщили о росте числа скачиваний "VK Видео" после замедления YouTube - РИА Новости, 06.08.2024
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14:47 06.08.2024 (обновлено: 23:25 06.08.2024)
https://ria.ru/20240806/vk-1964423305.html
В VK сообщили о росте числа скачиваний "VK Видео" после замедления YouTube
В VK сообщили о росте числа скачиваний "VK Видео" после замедления YouTube - РИА Новости, 06.08.2024
В VK сообщили о росте числа скачиваний "VK Видео" после замедления YouTube
Число скачиваний приложения "VK Видео" выросло в 4,5 раза относительно среднемесячных значений после замедления YouTube в России, сообщили РИА Новости в VK. РИА Новости, 06.08.2024
2024-08-06T14:47
2024-08-06T23:25
общество
технологии
россия
александр хинштейн
youtube
rutube
госдума рф
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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Число скачиваний приложения "VK Видео" выросло в 4,5 раза относительно среднемесячных значений после замедления YouTube в России, сообщили РИА Новости в VK. Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн в конце июля заявлял, что замедление работы YouTube в России — вынужденная мера. Он предупреждал, что скорость загрузки YouTube на компьютерах может упасть на 70 процентов, однако мобильную связь эта мера пока не затронет. Позже в Роскомнадзоре РИА Новости прокомментировали, что основаниями для принятия мер в отношении YouTube являются неуважение к России и ее гражданам, а также многочисленные нарушения законодательства. "Установки приложения возросли в 4,5 раза относительно среднемесячных значений", — рассказали в VK, комментируя вопрос о росте скачиваний "VK Видео" после замедления работы YouTube в России. В App Store в России российские видеохостинги — "VK Видео" и Rutube — обогнали YouTube по популярности в разделе бесплатных приложений, заняв второе и третье места соответственно, в то время как американский сервис занял девятую строчку. А в Google Play "VK Видео" стал лидером в разделе "Лучшее", под ним расположилось приложение "Дзен", а вот YouTube не попал даже в топ-30 популярных у российский пользователей приложений. Как отмечал Хинштейн, "VK Видео" и Rutube являются качественными альтернативами YouTube в России, которые могут воспользоваться упадком платформы и привлечь больше пользователей. Сейчас на российском рынке присутствуют видеосервис МТС для роликов и стримов NUUM, "VK Клипы" и "VK Видео", Rutube и "Пикабу" — одна из крупнейших блог-платформ Рунета, тестирующая сейчас отдельную видеоленту коротких видео. А в июне Региональный общественный центр интернет-технологий (РОЦИТ) сообщал о запуске отечественного аналога YouTube — видеохостинга "Платформа".
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общество, технологии, россия, александр хинштейн, youtube, rutube, госдума рф
Общество, Технологии, Россия, Александр Хинштейн, YouTube, Rutube, Госдума РФ
В VK сообщили о росте числа скачиваний "VK Видео" после замедления YouTube

VK: число скачиваний "VK Видео" после замедления YouTube выросло в 4,5 раза

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЛоготип компании VK
Логотип компании VK - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Число скачиваний приложения "VK Видео" выросло в 4,5 раза относительно среднемесячных значений после замедления YouTube в России, сообщили РИА Новости в VK.
Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн в конце июля заявлял, что замедление работы YouTube в России — вынужденная мера. Он предупреждал, что скорость загрузки YouTube на компьютерах может упасть на 70 процентов, однако мобильную связь эта мера пока не затронет. Позже в Роскомнадзоре РИА Новости прокомментировали, что основаниями для принятия мер в отношении YouTube являются неуважение к России и ее гражданам, а также многочисленные нарушения законодательства.
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"Установки приложения возросли в 4,5 раза относительно среднемесячных значений", — рассказали в VK, комментируя вопрос о росте скачиваний "VK Видео" после замедления работы YouTube в России.
В App Store в России российские видеохостинги — "VK Видео" и Rutube — обогнали YouTube по популярности в разделе бесплатных приложений, заняв второе и третье места соответственно, в то время как американский сервис занял девятую строчку. А в Google Play "VK Видео" стал лидером в разделе "Лучшее", под ним расположилось приложение "Дзен", а вот YouTube не попал даже в топ-30 популярных у российский пользователей приложений.
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Сейчас на российском рынке присутствуют видеосервис МТС для роликов и стримов NUUM, "VK Клипы" и "VK Видео", Rutube и "Пикабу" — одна из крупнейших блог-платформ Рунета, тестирующая сейчас отдельную видеоленту коротких видео. А в июне Региональный общественный центр интернет-технологий (РОЦИТ) сообщал о запуске отечественного аналога YouTube — видеохостинга "Платформа".
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