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В Московский зоопарк к пандам приехал китайский ветеринар
В Московский зоопарк к пандам приехал китайский ветеринар - РИА Новости, 06.08.2024
В Московский зоопарк к пандам приехал китайский ветеринар
В Московский зоопарк к пандам приехал китайский ветеринар, сообщила генеральный директор зоосада Светлана Акулова в своем Telegram-канале. РИА Новости, 06.08.2024
2024-08-06T19:43
2024-08-06T19:43
2024-08-06T19:43
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. В Московский зоопарк к пандам приехал китайский ветеринар, сообщила генеральный директор зоосада Светлана Акулова в своем Telegram-канале. "К нам приехал He Ming, ветеринарный врач, который сопровождал Жуи и Диндин со мной в 2019 году и помогал в период адаптации нашим сотрудникам. Жуи его узнал, долго и нежно общался... Жуи еще долго ходил за ним, блеял, пищал", - написала Акулова. Ранее сообщалось, что большой панде Диндин из Московского зоопарка 30 июля исполнилось семь лет, на следующий день свой восьмой день рождения отметил панда Жуи. Для Жуи, отца панды Катюши, приготовили ледяной торт, украшенный цифрой восемь изо льда, а также его любимые угощения. Панде Диндин подарили мебель, сделанную из бамбука.
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Хорошие новости, Московский зоопарк, Светлана Акулова, Москва, Хорошие новости
В Московский зоопарк к пандам приехал китайский ветеринар
В Московский зоопарк приехал китайский ветеринар, панда Жуи был рад его приезду
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости.
В Московский зоопарк к пандам приехал китайский ветеринар, сообщила генеральный директор зоосада Светлана Акулова в своем Telegram-канале
.
"К нам приехал He Ming, ветеринарный врач, который сопровождал Жуи и Диндин со мной в 2019 году и помогал в период адаптации нашим сотрудникам. Жуи его узнал, долго и нежно общался... Жуи еще долго ходил за ним, блеял, пищал", - написала Акулова.
Ранее сообщалось, что большой панде Диндин из Московского зоопарка 30 июля исполнилось семь лет, на следующий день свой восьмой день рождения отметил панда Жуи.
Для Жуи, отца панды Катюши, приготовили ледяной торт, украшенный цифрой восемь изо льда, а также его любимые угощения. Панде Диндин подарили мебель, сделанную из бамбука.