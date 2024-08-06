https://ria.ru/20240806/veteran-1964385045.html

Врио мэра Орска извинился за ситуацию с оставшимся без ног ветераном СВО

Врио мэра Орска извинился за ситуацию с оставшимся без ног ветераном СВО - РИА Новости, 06.08.2024

Врио мэра Орска извинился за ситуацию с оставшимся без ног ветераном СВО

Временно исполняющий обязанности мэра оренбургского Орска Артем Воробьев извинился в Telegram-канале за ситуацию с ветераном спецоперации, которому пришлось... РИА Новости, 06.08.2024

2024-08-06T13:15

2024-08-06T13:15

2024-08-06T13:16

общество

жилье

орск

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УФА, 6 авг – РИА Новости. Временно исполняющий обязанности мэра оренбургского Орска Артем Воробьев извинился в Telegram-канале за ситуацию с ветераном спецоперации, которому пришлось карабкаться на коленях по лестнице, чтобы попасть на прием. В понедельник врио главы города провел прием граждан. Издание "Курьер.Среда" опубликовало видео, как ветеран, потерявший на СВО обе ноги, чтобы попасть на прием к главе Орска, был вынужден подниматься на третий этаж мэрии по лестнице на коленях. На кадрах видно, что сопровождающий его мужчина несет инвалидную коляску. Мужчина рассказал журналистам, что дом с участком, которые он купил на выплаты за участие в СВО, затопило весенним паводком. Дом признали непригодным и семье предложили переехать в другое жилье, но мужчина хочет оставить себе и участок, чтобы использовать как дачу. Кроме того, он не может получить удостоверение ветерана. "Вчера случилась очень неприятная ситуация, за которую стыдно мне как руководителю, стыдно мне по-человечески. Я думаю, вы понимаете, о чем я говорю. Видео с ветераном СВО. Я разговаривал с этим парнем, он настоящий герой. У него на груди медаль "За отвагу", это самая уважаемая среди фронтовиков всех времен награда. И она дается только достойным, тем, кто ее заслужил в бою", - сказал Воробьев в видеообращении. Он принес извинения за случившееся от имени администрации и от себя лично. "Приношу извинения за ту ситуацию, которая получилась. Выводы будут сделаны, не только организационные, кадровые. Я все-таки с этим парнем увижусь еще раз. Мы постараемся сделать так, чтобы его проблема была решена, чтобы она была доведена до самого высокого уровня, потому что он не один такой, попавший в ситуацию с долями", - заявил врио мэра Орска. Воробьев также пообещал решить вопрос с удостоверением ветерана. "Что касается удостоверения участника боевых действий, я уже сегодня разговаривал с нашим военкомом, действительно, сроки затягиваются, будем подключать всех, кого только возможно. Повториться такого не должно, поэтому следующие приемы мы будем проводить в помещениях, приспособленных для всех жителей города и, конечно, будем больше окружать заботой и вниманием", - добавил он.

https://ria.ru/20240509/veteran-1945011361.html

https://ria.ru/20240513/delo-1945527889.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, жилье, орск