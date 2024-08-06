https://ria.ru/20240806/venesuela-1964301951.html

В Венесуэле передали в суд документы со всех избирательных участков

В Венесуэле передали в суд документы со всех избирательных участков - РИА Новости, 06.08.2024

В Венесуэле передали в суд документы со всех избирательных участков

Председатель национального избирательного совета Венесуэлы Элвис Аморосо передал избирательной палате верховного суда страны более 30 тысяч протоколов с... РИА Новости, 06.08.2024

2024-08-06T04:29

2024-08-06T04:29

2024-08-06T04:29

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евросоюз

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МЕХИКО, 6 авг - РИА Новости. Председатель национального избирательного совета Венесуэлы Элвис Аморосо передал избирательной палате верховного суда страны более 30 тысяч протоколов с избирательных участков для судебной верификации результатов прошедших 28 июля выборов, на которых победителем был объявлен действующий президент Николас Мадуро. "Госпожа председатель избирательной палаты, председатель верховного суда доктор Фанни Маркес, доктор Иносенсио Фигероа, ректоры национального избирательного совета предстают перед этой высшей судебной инстанцией Боливарианской Республики Венесуэла, выполняя выданный по решению верховного суда конституционный запрос. Мы передаем сюда, а также в секретариат, все, чего требует высший суд республики. С вашего разрешения я передаю письменный протокол и все, что было запрошено", - заявил Аморосо в ходе заседания палаты верховного суда, которое показал телеканал VTV. В ходе церемонии руководство национального избирательного совета передало суду 30 036 протоколов с избирательных участков, а также протокол вынесения решения и провозглашения победителя. По словам Мадуро, который прокомментировал судебный процесс в эфире своей телепрограммы "С Мадуро +", правящая Единая социалистическая партия Венесуэлы также готова передать суду все имеющиеся у них документы со всех избирательных участков страны. Президентские выборы в Венесуэле прошли 28 июля. Национальный избирательный совет провозгласил их победителем Мадуро. На следующий день в стране разгорелись протесты несогласных с результатами этих выборов, в Каракасе и других городах произошли ожесточенные столкновения между силовиками и манифестантами, по итогам которых было задержано свыше 2000 человек. Вашингтон, не дожидаясь результатов подсчета и последующего аудита голосов, призвал мировое сообщество признать лидера оппозиции Эдмундо Гонсалеса победителем президентских выборов в Венесуэле, "учитывая явные доказательства". Законодатели США и ЕС, курирующие вопросы международных отношений, 2 августа пригрозили президенту Венесуэлы Николасу Мадуро "ответственностью", если тот добровольно не откажется от полномочий главы государства после прошедших выборов, назвав результаты голосования сфабрикованными. В Москве после оглашения официальных результатов выборов заявили, что венесуэльская оппозиция должна признать поражение. Кроме того, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предостерег третьи страны от поддержки попыток раскачать ситуацию внутри Венесуэлы.

https://ria.ru/20240805/posol-1964077819.html

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в мире, венесуэла, каракас, николас мадуро, дмитрий песков, евросоюз, выборы президента венесуэлы — 2024