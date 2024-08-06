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Сумма ущерба по делу главы парка "Патриот" еще не установлена - РИА Новости, 06.08.2024
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02:10 06.08.2024 (обновлено: 02:22 06.08.2024)
https://ria.ru/20240806/uscherb-1964294267.html
Сумма ущерба по делу главы парка "Патриот" еще не установлена
Сумма ущерба по делу главы парка "Патриот" еще не установлена - РИА Новости, 06.08.2024
Сумма ущерба по делу главы парка "Патриот" еще не установлена
Точная сумма ущерба по уголовному делу директора парка "Патриот" Вячеслава Ахмедова еще не установлена, но уже превышает 40 миллионов рублей, сообщили РИА... РИА Новости, 06.08.2024
2024-08-06T02:10
2024-08-06T02:22
происшествия
россия
патриот
дело о хищениях в парке "патриот"
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Точная сумма ущерба по уголовному делу директора парка "Патриот" Вячеслава Ахмедова еще не установлена, но уже превышает 40 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. "По предварительным данным, сумма ущерба превышает 40 миллионов рублей, однако точный размер будет установлен после проведения всех следственных действий", - сказал собеседник агентства. Ранее в 235-м гарнизонном военном суде сообщили РИА Новости, что директор парка "Патриот" Вячеслав Ахмедов был арестован 3 августа. По этому же делу задержан заместитель начальника Главного управления инновационного развития Минобороны России генерал-майор Владимир Шестеров. Уголовное дело возбуждено против должностных лиц Минобороны РФ, ФГАУ "Центральный военно-патриотический парк культуры и отдыха ВС РФ "Патриот" и ФГАУ Конгрессно-выставочный центр "Патриот" по статье о мошенничестве. По данным следствия, Ахмедов и Шестеров вместе с соучастниками причастны к хищению бюджетных средств, выделенных на обеспечение деятельности и функционирование парка и конгрессно-выставочного центра "Патриот".
https://ria.ru/20240805/shesterov-1964240526.html
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происшествия, россия, патриот, дело о хищениях в парке "патриот"
Происшествия, Россия, Патриот, Дело о хищениях в парке "Патриот"
Сумма ущерба по делу главы парка "Патриот" еще не установлена

Ущерб по делу директора парка "Патриот" Ахмедова превысил 40 миллионов рублей

© Фото : Центральный военно-патриотический парк культуры и отдыха Вооруженных Сил Российской Федерации "Патриот"Вячеслав Ахмедов
Вячеслав Ахмедов - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
© Фото : Центральный военно-патриотический парк культуры и отдыха Вооруженных Сил Российской Федерации "Патриот"
Вячеслав Ахмедов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Точная сумма ущерба по уголовному делу директора парка "Патриот" Вячеслава Ахмедова еще не установлена, но уже превышает 40 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
"По предварительным данным, сумма ущерба превышает 40 миллионов рублей, однако точный размер будет установлен после проведения всех следственных действий", - сказал собеседник агентства.
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Ранее в 235-м гарнизонном военном суде сообщили РИА Новости, что директор парка "Патриот" Вячеслав Ахмедов был арестован 3 августа. По этому же делу задержан заместитель начальника Главного управления инновационного развития Минобороны России генерал-майор Владимир Шестеров. Уголовное дело возбуждено против должностных лиц Минобороны РФ, ФГАУ "Центральный военно-патриотический парк культуры и отдыха ВС РФ "Патриот" и ФГАУ Конгрессно-выставочный центр "Патриот" по статье о мошенничестве.
По данным следствия, Ахмедов и Шестеров вместе с соучастниками причастны к хищению бюджетных средств, выделенных на обеспечение деятельности и функционирование парка и конгрессно-выставочного центра "Патриот".
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