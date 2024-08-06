https://ria.ru/20240806/uscherb-1964294267.html

Сумма ущерба по делу главы парка "Патриот" еще не установлена

Сумма ущерба по делу главы парка "Патриот" еще не установлена - РИА Новости, 06.08.2024

Сумма ущерба по делу главы парка "Патриот" еще не установлена

Точная сумма ущерба по уголовному делу директора парка "Патриот" Вячеслава Ахмедова еще не установлена, но уже превышает 40 миллионов рублей, сообщили РИА... РИА Новости, 06.08.2024

2024-08-06T02:10

2024-08-06T02:10

2024-08-06T02:22

происшествия

россия

патриот

дело о хищениях в парке "патриот"

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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Точная сумма ущерба по уголовному делу директора парка "Патриот" Вячеслава Ахмедова еще не установлена, но уже превышает 40 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. "По предварительным данным, сумма ущерба превышает 40 миллионов рублей, однако точный размер будет установлен после проведения всех следственных действий", - сказал собеседник агентства. Ранее в 235-м гарнизонном военном суде сообщили РИА Новости, что директор парка "Патриот" Вячеслав Ахмедов был арестован 3 августа. По этому же делу задержан заместитель начальника Главного управления инновационного развития Минобороны России генерал-майор Владимир Шестеров. Уголовное дело возбуждено против должностных лиц Минобороны РФ, ФГАУ "Центральный военно-патриотический парк культуры и отдыха ВС РФ "Патриот" и ФГАУ Конгрессно-выставочный центр "Патриот" по статье о мошенничестве. По данным следствия, Ахмедов и Шестеров вместе с соучастниками причастны к хищению бюджетных средств, выделенных на обеспечение деятельности и функционирование парка и конгрессно-выставочного центра "Патриот".

https://ria.ru/20240805/shesterov-1964240526.html

https://ria.ru/20240805/patriot-1964250096.html

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происшествия, россия, патриот, дело о хищениях в парке "патриот"