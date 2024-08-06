Сумма ущерба по делу главы парка "Патриот" еще не установлена
Ущерб по делу директора парка "Патриот" Ахмедова превысил 40 миллионов рублей
© Фото : Центральный военно-патриотический парк культуры и отдыха Вооруженных Сил Российской Федерации "Патриот"Вячеслав Ахмедов
© Фото : Центральный военно-патриотический парк культуры и отдыха Вооруженных Сил Российской Федерации "Патриот"
Вячеслав Ахмедов. Архивное фото
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Точная сумма ущерба по уголовному делу директора парка "Патриот" Вячеслава Ахмедова еще не установлена, но уже превышает 40 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
"По предварительным данным, сумма ущерба превышает 40 миллионов рублей, однако точный размер будет установлен после проведения всех следственных действий", - сказал собеседник агентства.
Ранее в 235-м гарнизонном военном суде сообщили РИА Новости, что директор парка "Патриот" Вячеслав Ахмедов был арестован 3 августа. По этому же делу задержан заместитель начальника Главного управления инновационного развития Минобороны России генерал-майор Владимир Шестеров. Уголовное дело возбуждено против должностных лиц Минобороны РФ, ФГАУ "Центральный военно-патриотический парк культуры и отдыха ВС РФ "Патриот" и ФГАУ Конгрессно-выставочный центр "Патриот" по статье о мошенничестве.
По данным следствия, Ахмедов и Шестеров вместе с соучастниками причастны к хищению бюджетных средств, выделенных на обеспечение деятельности и функционирование парка и конгрессно-выставочного центра "Патриот".