https://ria.ru/20240806/uragan-1964313528.html

Ураган "Дебби" выбросил на побережье Флориды 25 упаковок наркотиков

Ураган "Дебби" выбросил на побережье Флориды 25 упаковок наркотиков - РИА Новости, 06.08.2024

Ураган "Дебби" выбросил на побережье Флориды 25 упаковок наркотиков

Ураган "Дебби", обрушившийся на восточное побережье США, в понедельник вынес на побережье Флориды 25 упаковок кокаина весом более 30 килограмм и стоимостью... РИА Новости, 06.08.2024

2024-08-06T07:49

2024-08-06T07:49

2024-08-06T07:49

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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Ураган "Дебби", обрушившийся на восточное побережье США, в понедельник вынес на побережье Флориды 25 упаковок кокаина весом более 30 килограмм и стоимостью более миллиона долларов США, сообщил глава патрульной службы пограничной службы США Сэмюэл Бриггс в соцсети Х. "Ураган "Дебби" выбросил 25 упаковок кокаина (70 фунтов) на пляж во Флорида-Кис. Добрый самаритянин обнаружил наркотики и связался с властями. Пограничный патруль США изъял наркотики, стоимость которых на черном рынке превышает миллион долларов", - написал Бриггс. Ранее телеканал NBC сообщил, что четыре человека погибли, около 160 тысяч остались без электричества во Флориде и Джорджии после того, как ураган "Дебби" обрушился на восточное побережье США. Губернатор Флориды Рон Десантис объявил чрезвычайное положение в 61 округе штата.

https://ria.ru/20240709/ssha-1958510048.html

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в мире, сша, флорида, джорджия, рон десантис