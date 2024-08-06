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Ураган "Дебби" выбросил на побережье Флориды 25 упаковок наркотиков
Ураган "Дебби" выбросил на побережье Флориды 25 упаковок наркотиков - РИА Новости, 06.08.2024
Ураган "Дебби" выбросил на побережье Флориды 25 упаковок наркотиков
Ураган "Дебби", обрушившийся на восточное побережье США, в понедельник вынес на побережье Флориды 25 упаковок кокаина весом более 30 килограмм и стоимостью... РИА Новости, 06.08.2024
2024-08-06T07:49
2024-08-06T07:49
2024-08-06T07:49
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Ураган "Дебби", обрушившийся на восточное побережье США, в понедельник вынес на побережье Флориды 25 упаковок кокаина весом более 30 килограмм и стоимостью более миллиона долларов США, сообщил глава патрульной службы пограничной службы США Сэмюэл Бриггс в соцсети Х. "Ураган "Дебби" выбросил 25 упаковок кокаина (70 фунтов) на пляж во Флорида-Кис. Добрый самаритянин обнаружил наркотики и связался с властями. Пограничный патруль США изъял наркотики, стоимость которых на черном рынке превышает миллион долларов", - написал Бриггс. Ранее телеканал NBC сообщил, что четыре человека погибли, около 160 тысяч остались без электричества во Флориде и Джорджии после того, как ураган "Дебби" обрушился на восточное побережье США. Губернатор Флориды Рон Десантис объявил чрезвычайное положение в 61 округе штата.
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в мире, сша, флорида, джорджия, рон десантис
В мире, США, Флорида, Джорджия, Рон Десантис
Ураган "Дебби" выбросил на побережье Флориды 25 упаковок наркотиков
Полиция: ураган "Дебби" вынес на берег Флориды более 30 килограмм кокаина