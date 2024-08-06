Рейтинг@Mail.ru
Штаб Харрис подтвердил выбор Уолца кандидатом в вице-президенты США - РИА Новости, 06.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:18 06.08.2024
https://ria.ru/20240806/uolts-1964491023.html
Штаб Харрис подтвердил выбор Уолца кандидатом в вице-президенты США
Штаб Харрис подтвердил выбор Уолца кандидатом в вице-президенты США - РИА Новости, 06.08.2024
Штаб Харрис подтвердил выбор Уолца кандидатом в вице-президенты США
Штаб вице-президента США и кандидата на пост главы государства Камалы Харрис подтвердил выбор губернатора штата Миннесота Тима Уолца на роль своего напарника и... РИА Новости, 06.08.2024
2024-08-06T18:18
2024-08-06T18:18
в мире
сша
миннесота
огайо
дональд трамп
джо байден
выборы президента сша — 2024
камала харрис
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/06/1964454041_0:42:3071:1769_1920x0_80_0_0_545ec9328f566749f1c80dd49e691c38.jpg
ВАШИНГТОН, 6 авг - РИА Новости. Штаб вице-президента США и кандидата на пост главы государства Камалы Харрис подтвердил выбор губернатора штата Миннесота Тима Уолца на роль своего напарника и кандидата в вице-президенты. На официальной странице кампании Харрис во вторник появилась фотография Уолца рядом с Харрис, которую сопровождает сообщение: "С вашей помощью Камала Харрис и Тим Уолц готовы выиграть эти выборы". Сам Уолц также подтвердил, что стал напарником Харрис на предстоящих выборах. "Честь всей жизни - присоединиться к Камале Харрис в этой кампании", - заявил глава региона в социальной сети Х. В предвыборном штабе кандидата в президенты США Дональда Трампа заявили, что Уолц является опасным либеральным экстремистом. Как отмечает газета Washington Post, выбор Уолца призван укрепить позиции Демократической партии США не только в Миннесоте, но и других штатах Среднего Запада, где сильнее конкуренция с республиканцами за голоса избирателей, хотя Уолц, имеющий опыт завоевания голосов консервативных избирателей из сельской местности, малоизвестен на национальной сцене. Президент США Джо Байден ранее на фоне опасений по поводу его здоровья и растущей критики решил не переизбираться на второй срок и выдвинул Харрис в качестве замены его кандидатуры. Ей еще предстоит официально выиграть номинацию Демократической партии, хотя, согласно сообщениям прессы, у нее уже достаточно внутрипартийной поддержки. Выборы президента США состоятся 5 ноября. От Республиканской партии на пост главы государства официально выдвинут экс-президент Дональд Трамп. Вместе с ним кандидатом в вице-президенты утвержден сенатор от штата Огайо Джей-Ди Вэнс.
https://ria.ru/20240806/tramp-1964480983.html
https://ria.ru/20240806/kharris-1964480746.html
https://ria.ru/20240806/harris-1964397713.html
сша
миннесота
огайо
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/06/1964454041_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_eab71f23d795429ca06477b049f7358c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, миннесота, огайо, дональд трамп, джо байден, выборы президента сша — 2024, камала харрис
В мире, США, Миннесота, Огайо, Дональд Трамп, Джо Байден, Выборы президента США — 2024, Камала Харрис
Штаб Харрис подтвердил выбор Уолца кандидатом в вице-президенты США

Штаб Харрис подтвердил выбор губернатора Уолца кандидатом в вице-президенты США

© AP Photo / Abbie ParrТим Уолц
Тим Уолц - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
© AP Photo / Abbie Parr
Тим Уолц . Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 6 авг - РИА Новости. Штаб вице-президента США и кандидата на пост главы государства Камалы Харрис подтвердил выбор губернатора штата Миннесота Тима Уолца на роль своего напарника и кандидата в вице-президенты.
На официальной странице кампании Харрис во вторник появилась фотография Уолца рядом с Харрис, которую сопровождает сообщение: "С вашей помощью Камала Харрис и Тим Уолц готовы выиграть эти выборы".
Тим Уолц - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
Штаб Трампа оценил выбранного Харрис кандидата в вице-президенты
Вчера, 17:35
Сам Уолц также подтвердил, что стал напарником Харрис на предстоящих выборах.
"Честь всей жизни - присоединиться к Камале Харрис в этой кампании", - заявил глава региона в социальной сети Х.
В предвыборном штабе кандидата в президенты США Дональда Трампа заявили, что Уолц является опасным либеральным экстремистом.
Как отмечает газета Washington Post, выбор Уолца призван укрепить позиции Демократической партии США не только в Миннесоте, но и других штатах Среднего Запада, где сильнее конкуренция с республиканцами за голоса избирателей, хотя Уолц, имеющий опыт завоевания голосов консервативных избирателей из сельской местности, малоизвестен на национальной сцене.
Камала Харрис - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
Харрис заручилась поддержкой 99 процентов делегатов партии
Вчера, 17:34
Президент США Джо Байден ранее на фоне опасений по поводу его здоровья и растущей критики решил не переизбираться на второй срок и выдвинул Харрис в качестве замены его кандидатуры. Ей еще предстоит официально выиграть номинацию Демократической партии, хотя, согласно сообщениям прессы, у нее уже достаточно внутрипартийной поддержки.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. От Республиканской партии на пост главы государства официально выдвинут экс-президент Дональд Трамп. Вместе с ним кандидатом в вице-президенты утвержден сенатор от штата Огайо Джей-Ди Вэнс.
Камала Харрис - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
Харрис получила рекордный среди демократов отрыв от Трампа, показал опрос
Вчера, 13:45
 
В миреСШАМиннесотаОгайоДональд ТрампДжо БайденВыборы президента США — 2024Камала Харрис
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала