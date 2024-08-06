https://ria.ru/20240806/uolts-1964491023.html

Штаб Харрис подтвердил выбор Уолца кандидатом в вице-президенты США

Штаб Харрис подтвердил выбор Уолца кандидатом в вице-президенты США - РИА Новости, 06.08.2024

Штаб Харрис подтвердил выбор Уолца кандидатом в вице-президенты США

Штаб вице-президента США и кандидата на пост главы государства Камалы Харрис подтвердил выбор губернатора штата Миннесота Тима Уолца на роль своего напарника и... РИА Новости, 06.08.2024

2024-08-06T18:18

2024-08-06T18:18

2024-08-06T18:18

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ВАШИНГТОН, 6 авг - РИА Новости. Штаб вице-президента США и кандидата на пост главы государства Камалы Харрис подтвердил выбор губернатора штата Миннесота Тима Уолца на роль своего напарника и кандидата в вице-президенты. На официальной странице кампании Харрис во вторник появилась фотография Уолца рядом с Харрис, которую сопровождает сообщение: "С вашей помощью Камала Харрис и Тим Уолц готовы выиграть эти выборы". Сам Уолц также подтвердил, что стал напарником Харрис на предстоящих выборах. "Честь всей жизни - присоединиться к Камале Харрис в этой кампании", - заявил глава региона в социальной сети Х. В предвыборном штабе кандидата в президенты США Дональда Трампа заявили, что Уолц является опасным либеральным экстремистом. Как отмечает газета Washington Post, выбор Уолца призван укрепить позиции Демократической партии США не только в Миннесоте, но и других штатах Среднего Запада, где сильнее конкуренция с республиканцами за голоса избирателей, хотя Уолц, имеющий опыт завоевания голосов консервативных избирателей из сельской местности, малоизвестен на национальной сцене. Президент США Джо Байден ранее на фоне опасений по поводу его здоровья и растущей критики решил не переизбираться на второй срок и выдвинул Харрис в качестве замены его кандидатуры. Ей еще предстоит официально выиграть номинацию Демократической партии, хотя, согласно сообщениям прессы, у нее уже достаточно внутрипартийной поддержки. Выборы президента США состоятся 5 ноября. От Республиканской партии на пост главы государства официально выдвинут экс-президент Дональд Трамп. Вместе с ним кандидатом в вице-президенты утвержден сенатор от штата Огайо Джей-Ди Вэнс.

https://ria.ru/20240806/tramp-1964480983.html

https://ria.ru/20240806/kharris-1964480746.html

https://ria.ru/20240806/harris-1964397713.html

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в мире, сша, миннесота, огайо, дональд трамп, джо байден, выборы президента сша — 2024, камала харрис