https://ria.ru/20240806/ukraina-1964513107.html

В Швейцарии допустили новый раздел Украины

В Швейцарии допустили новый раздел Украины - РИА Новости, 06.08.2024

В Швейцарии допустили новый раздел Украины

Венгрия, Румыния и Польша могут захотеть вернуть часть территорий Украины, ранее входивших в состав их государств, предположил бывший советник НАТО и полковник... РИА Новости, 06.08.2024

2024-08-06T20:47

2024-08-06T20:47

2024-08-06T23:15

специальная военная операция на украине

в мире

украина

жак бо

нато

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

сергей нарышкин

польша

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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Венгрия, Румыния и Польша могут захотеть вернуть часть территорий Украины, ранее входивших в состав их государств, предположил бывший советник НАТО и полковник Генерального штаба Швейцарии в отставке Жак Бо в интервью YouТube-каналу Daniel Davis / Deep Dive."Я даже уже не упоминаю тот факт, что есть некоторые соседние страны, такие как Польша, Венгрия и Румыния, которые могут захотеть получить свою часть территории, которая раньше им принадлежала", — отметил он.По словам эксперта, сценарий, при котором Польша, Венгрия и Румыния хотели бы восстановить свою территориальную целостность путем захвата части Украины, упоминался. Он не исключил, что это может произойти."Вероятно, благодаря европейцам мы наблюдаем сейчас конец Украины", — резюмировал Бо.В Службе внешней разведки России не раз предупреждали о захватнических намерениях западных соседей Украины. Так, по словам директора СВР Сергея Нарышкина, Польша прорабатывает сценарии фактического расчленения республики и рассчитывает на поддержку США и Великобритании.

https://ria.ru/20240806/ukraina-1964497673.html

https://ria.ru/20240806/ukraina-1964482377.html

украина

польша

венгрия

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в мире, украина, жак бо, нато, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), сергей нарышкин, польша, венгрия