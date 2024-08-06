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В Швейцарии допустили новый раздел Украины - РИА Новости, 06.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:47 06.08.2024 (обновлено: 23:15 06.08.2024)
https://ria.ru/20240806/ukraina-1964513107.html
В Швейцарии допустили новый раздел Украины
В Швейцарии допустили новый раздел Украины - РИА Новости, 06.08.2024
В Швейцарии допустили новый раздел Украины
Венгрия, Румыния и Польша могут захотеть вернуть часть территорий Украины, ранее входивших в состав их государств, предположил бывший советник НАТО и полковник... РИА Новости, 06.08.2024
2024-08-06T20:47
2024-08-06T23:15
специальная военная операция на украине
в мире
украина
жак бо
нато
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
сергей нарышкин
польша
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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Венгрия, Румыния и Польша могут захотеть вернуть часть территорий Украины, ранее входивших в состав их государств, предположил бывший советник НАТО и полковник Генерального штаба Швейцарии в отставке Жак Бо в интервью YouТube-каналу Daniel Davis / Deep Dive."Я даже уже не упоминаю тот факт, что есть некоторые соседние страны, такие как Польша, Венгрия и Румыния, которые могут захотеть получить свою часть территории, которая раньше им принадлежала", — отметил он.По словам эксперта, сценарий, при котором Польша, Венгрия и Румыния хотели бы восстановить свою территориальную целостность путем захвата части Украины, упоминался. Он не исключил, что это может произойти."Вероятно, благодаря европейцам мы наблюдаем сейчас конец Украины", — резюмировал Бо.В Службе внешней разведки России не раз предупреждали о захватнических намерениях западных соседей Украины. Так, по словам директора СВР Сергея Нарышкина, Польша прорабатывает сценарии фактического расчленения республики и рассчитывает на поддержку США и Великобритании.
https://ria.ru/20240806/ukraina-1964497673.html
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в мире, украина, жак бо, нато, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), сергей нарышкин, польша, венгрия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Жак Бо, НАТО, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), Сергей Нарышкин, Польша, Венгрия
В Швейцарии допустили новый раздел Украины

Полковник Бо: Венгрия, Румыния и Польша могут захотеть часть территории Украины

© AP Photo / Jae C. HongМогилы погибших украинских военных
Могилы погибших украинских военных - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
© AP Photo / Jae C. Hong
Могилы погибших украинских военных. Архивное фото
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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Венгрия, Румыния и Польша могут захотеть вернуть часть территорий Украины, ранее входивших в состав их государств, предположил бывший советник НАТО и полковник Генерального штаба Швейцарии в отставке Жак Бо в интервью YouТube-каналу Daniel Davis / Deep Dive.
"Я даже уже не упоминаю тот факт, что есть некоторые соседние страны, такие как Польша, Венгрия и Румыния, которые могут захотеть получить свою часть территории, которая раньше им принадлежала", — отметил он.
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По словам эксперта, сценарий, при котором Польша, Венгрия и Румыния хотели бы восстановить свою территориальную целостность путем захвата части Украины, упоминался. Он не исключил, что это может произойти.
"Вероятно, благодаря европейцам мы наблюдаем сейчас конец Украины", — резюмировал Бо.
В Службе внешней разведки России не раз предупреждали о захватнических намерениях западных соседей Украины. Так, по словам директора СВР Сергея Нарышкина, Польша прорабатывает сценарии фактического расчленения республики и рассчитывает на поддержку США и Великобритании.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаЖак БоНАТОСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)Сергей НарышкинПольшаВенгрия
 
 
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