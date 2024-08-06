https://ria.ru/20240806/ukraina-1964497673.html
В Киеве заговорили о завершающей фазе конфликта
В Киеве заговорили о завершающей фазе конфликта - РИА Новости, 06.08.2024
В Киеве заговорили о завершающей фазе конфликта
Конфликт на Украине подошел к финальной фазе на передовой, предложил отставной офицер СБУ Олег Стариков в интервью журналисту Александру Шелесту*. РИА Новости, 06.08.2024
2024-08-06T18:59
2024-08-06T18:59
2024-08-06T19:15
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Конфликт на Украине подошел к финальной фазе на передовой, предложил отставной офицер СБУ Олег Стариков в интервью журналисту Александру Шелесту*."Сейчас на фронте в принципе все готовятся к заключительному этапу. <…> Что-то будет. Вот заключительный этап. Остался месяц, ну месяц-два месяца что-то будет", — отметил он.По словам отставного военного, сейчас российские войска продвигаются вперед на тактическом уровне. При этом Стариков добавил, что они ведут боевые действия по науке в соответствии с правилами."А мы воюем, как сказать, вот как получится", — резюмировал полковник.По данным Минобороны от вторника, подразделения группировки войск "Центр" освободили Тимофеевку в ДНР. Кроме того, "Центр" и другие российские группировки заняли более выгодные рубежи, улучшили тактическое положение, нанесли поражение различным украинским формированиям и отразили семь контратак противника. Потери украинских войск при этом составили до 1535 военнослужащих.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
https://ria.ru/20240806/ukraina-1964482377.html
https://ria.ru/20240806/ukraina-1964489552.html
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киев, украина, донецкая народная республика, олег стариков, служба безопасности украины
Специальная военная операция на Украине, Киев, Украина, Донецкая Народная Республика, Олег Стариков, Служба безопасности Украины
В Киеве заговорили о завершающей фазе конфликта
Экс-полковник СБУ: украинский конфликт приближается к заключительному этапу