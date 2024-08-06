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"Не тот уровень": украинский генерал пожаловался на поставки F-16 - РИА Новости, 06.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:56 06.08.2024
https://ria.ru/20240806/ukraina-1964496976.html
"Не тот уровень": украинский генерал пожаловался на поставки F-16
"Не тот уровень": украинский генерал пожаловался на поставки F-16 - РИА Новости, 06.08.2024
"Не тот уровень": украинский генерал пожаловался на поставки F-16
Украине недостаточно переданных истребителей F-16, заявил экс-глава Службы внешней разведки Украины генерал армии Николай Маломуж в эфире телеканала NTA. РИА Новости, 06.08.2024
2024-08-06T18:56
2024-08-06T18:56
специальная военная операция на украине
в мире
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вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Украине недостаточно переданных истребителей F-16, заявил экс-глава Службы внешней разведки Украины генерал армии Николай Маломуж в эфире телеканала NTA."Это еще не тот стратегический уровень, который мы ждем", — сказал он.По словам генерала, ВСУ нужны минимум 70 американских истребителей для использования авиации в прифронтовой зоне.О прибытии этих самолетов на Украину в воскресенье сообщил Владимир Зеленский. За день до этого журнал Economist сообщил, что в постсоветскую республику доставили десять истребителей F-16. При этом СМИ обратило внимание, что это произошло через год после того, как администрация Джо Байдена одобрила их передачу киевскому режиму.Москва не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20240806/zapad-1964444816.html
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в мире, украина, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, киев, москва, владимир зеленский, джо байден, f-16
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Киев, Москва, Владимир Зеленский, Джо Байден, F-16
"Не тот уровень": украинский генерал пожаловался на поставки F-16

Экс-глава разведки Украины: полученных истребителей F-16 недостаточно

© AP Photo / Efrem LukatskyИстребители F-16
Истребители F-16 - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Истребители F-16. Архивное фото
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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Украине недостаточно переданных истребителей F-16, заявил экс-глава Службы внешней разведки Украины генерал армии Николай Маломуж в эфире телеканала NTA.
"Это еще не тот стратегический уровень, который мы ждем", — сказал он.
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По словам генерала, ВСУ нужны минимум 70 американских истребителей для использования авиации в прифронтовой зоне.
О прибытии этих самолетов на Украину в воскресенье сообщил Владимир Зеленский. За день до этого журнал Economist сообщил, что в постсоветскую республику доставили десять истребителей F-16. При этом СМИ обратило внимание, что это произошло через год после того, как администрация Джо Байдена одобрила их передачу киевскому режиму.
Москва не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФКиевМоскваВладимир ЗеленскийДжо БайденF-16
 
 
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