https://ria.ru/20240806/ukraina-1964496976.html

"Не тот уровень": украинский генерал пожаловался на поставки F-16

"Не тот уровень": украинский генерал пожаловался на поставки F-16 - РИА Новости, 06.08.2024

"Не тот уровень": украинский генерал пожаловался на поставки F-16

Украине недостаточно переданных истребителей F-16, заявил экс-глава Службы внешней разведки Украины генерал армии Николай Маломуж в эфире телеканала NTA. РИА Новости, 06.08.2024

2024-08-06T18:56

2024-08-06T18:56

2024-08-06T18:56

специальная военная операция на украине

в мире

украина

россия

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

киев

москва

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/05/1964093727_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_81ec14a81135d5672e4f9445550e857e.jpg

МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Украине недостаточно переданных истребителей F-16, заявил экс-глава Службы внешней разведки Украины генерал армии Николай Маломуж в эфире телеканала NTA."Это еще не тот стратегический уровень, который мы ждем", — сказал он.По словам генерала, ВСУ нужны минимум 70 американских истребителей для использования авиации в прифронтовой зоне.О прибытии этих самолетов на Украину в воскресенье сообщил Владимир Зеленский. За день до этого журнал Economist сообщил, что в постсоветскую республику доставили десять истребителей F-16. При этом СМИ обратило внимание, что это произошло через год после того, как администрация Джо Байдена одобрила их передачу киевскому режиму.Москва не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20240806/zapad-1964444816.html

https://ria.ru/20240806/ukraina-1964469755.html

украина

россия

киев

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, киев, москва, владимир зеленский, джо байден, f-16