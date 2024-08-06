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"Не тот уровень": украинский генерал пожаловался на поставки F-16
"Не тот уровень": украинский генерал пожаловался на поставки F-16 - РИА Новости, 06.08.2024
"Не тот уровень": украинский генерал пожаловался на поставки F-16
Украине недостаточно переданных истребителей F-16, заявил экс-глава Службы внешней разведки Украины генерал армии Николай Маломуж в эфире телеканала NTA. РИА Новости, 06.08.2024
2024-08-06T18:56
2024-08-06T18:56
2024-08-06T18:56
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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Украине недостаточно переданных истребителей F-16, заявил экс-глава Службы внешней разведки Украины генерал армии Николай Маломуж в эфире телеканала NTA."Это еще не тот стратегический уровень, который мы ждем", — сказал он.По словам генерала, ВСУ нужны минимум 70 американских истребителей для использования авиации в прифронтовой зоне.О прибытии этих самолетов на Украину в воскресенье сообщил Владимир Зеленский. За день до этого журнал Economist сообщил, что в постсоветскую республику доставили десять истребителей F-16. При этом СМИ обратило внимание, что это произошло через год после того, как администрация Джо Байдена одобрила их передачу киевскому режиму.Москва не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
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"Не тот уровень": украинский генерал пожаловался на поставки F-16
Экс-глава разведки Украины: полученных истребителей F-16 недостаточно