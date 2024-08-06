https://ria.ru/20240806/ukraina-1964494158.html

В семи областях Украины объявили воздушную тревогу

В семи областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 06.08.2024

В семи областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушную тревогу объявили во вторник вечером в Харьковской, Сумской, Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Черниговской и Кировоградской областях Украины,... РИА Новости, 06.08.2024

2024-08-06T18:33

2024-08-06T18:33

2024-08-06T18:33

специальная военная операция на украине

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Воздушную тревогу объявили во вторник вечером в Харьковской, Сумской, Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Черниговской и Кировоградской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Уже более семи часов сигнал тревоги звучит в Сумской области. С 14.05 (совпадает с мск) – в Харьковской, с 17.45 – в Днепропетровской. После 18.11 тревогу объявили в Полтавской, Черкасской, Черниговской и Кировоградской областях. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

украина

кировоградская область

сумская область

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вооруженные силы рф, украина, кировоградская область, сумская область, в мире