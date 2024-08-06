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"Отчаянное контрнаступление". В США рассказали о возможном ударе в зоне СВО - РИА Новости, 06.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
18:14 06.08.2024
https://ria.ru/20240806/ukraina-1964489552.html
"Отчаянное контрнаступление". В США рассказали о возможном ударе в зоне СВО
"Отчаянное контрнаступление". В США рассказали о возможном ударе в зоне СВО - РИА Новости, 06.08.2024
"Отчаянное контрнаступление". В США рассказали о возможном ударе в зоне СВО
ВСУ могут попытаться пойти на Запорожскую АЭС из-за отчаянного положения, предположил заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Judging РИА Новости, 06.08.2024
2024-08-06T18:14
2024-08-06T18:14
специальная военная операция на украине
в мире
россия
запорожская область
запорожская аэс
центральное разведывательное управление (цру)
вооруженные силы украины
владимир путин
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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. ВСУ могут попытаться пойти на Запорожскую АЭС из-за отчаянного положения, предположил заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Judging Freedom."Есть разговоры, что украинцы собираются попытаться провести последнее отчаянное контрнаступление, чтобы захватить атомную электростанцию в Запорожье", — отметил он.По словам эксперта, сейчас российские войска продолжают совершать все больше прорывов на передовой, а темпы боевых действий только растут. При этом Джонсон усомнился в возможности подобного удара со стороны ВСУ."В любом случае, русские следят за этим, я имею в виду, что российская разведка в этом вопросе довольно хороша, так что я &lt;…&gt; не думаю, что Украина сможет продержаться до конца года", — резюмировал аналитик.Ранее 12 июля президент России Владимир Путин на встрече с губернатором Запорожской области Евгением Балицким заявил, что Украина наносит удары по ЗАЭС, это требует особого внимания Москвы.По данным Минобороны от вторника, подразделения группировки войск "Центр" освободили Тимофеевку в ДНР. Кроме того, "Центр" и другие российские группировки заняли более выгодные рубежи, улучшили тактическое положение, нанесли поражение различным украинским формированиям и отразили семь контратак противника. Потери украинских войск при этом составили до 1535 военнослужащих.
https://ria.ru/20240806/ukraina-1964482377.html
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в мире, россия, запорожская область, запорожская аэс, центральное разведывательное управление (цру), вооруженные силы украины, владимир путин, украина, евгений балицкий
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Запорожская область, Запорожская АЭС, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Вооруженные силы Украины, Владимир Путин, Украина, Евгений Балицкий
"Отчаянное контрнаступление". В США рассказали о возможном ударе в зоне СВО

Джонсон: ВСУ могут предпринять отчаянное контрнаступление, чтобы захватить ЗАЭС

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевой расчет 2Б16 "Нона-К" ведет стрельбу по позициям ВСУ
Боевой расчет 2Б16 Нона-К ведет стрельбу по позициям ВСУ - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Боевой расчет 2Б16 "Нона-К" ведет стрельбу по позициям ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. ВСУ могут попытаться пойти на Запорожскую АЭС из-за отчаянного положения, предположил заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
"Есть разговоры, что украинцы собираются попытаться провести последнее отчаянное контрнаступление, чтобы захватить атомную электростанцию в Запорожье", — отметил он.
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По словам эксперта, сейчас российские войска продолжают совершать все больше прорывов на передовой, а темпы боевых действий только растут. При этом Джонсон усомнился в возможности подобного удара со стороны ВСУ.
"В любом случае, русские следят за этим, я имею в виду, что российская разведка в этом вопросе довольно хороша, так что я <…> не думаю, что Украина сможет продержаться до конца года", — резюмировал аналитик.
Ранее 12 июля президент России Владимир Путин на встрече с губернатором Запорожской области Евгением Балицким заявил, что Украина наносит удары по ЗАЭС, это требует особого внимания Москвы.
По данным Минобороны от вторника, подразделения группировки войск "Центр" освободили Тимофеевку в ДНР. Кроме того, "Центр" и другие российские группировки заняли более выгодные рубежи, улучшили тактическое положение, нанесли поражение различным украинским формированиям и отразили семь контратак противника. Потери украинских войск при этом составили до 1535 военнослужащих.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияЗапорожская областьЗапорожская АЭСЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)Вооруженные силы УкраиныВладимир ПутинУкраинаЕвгений Балицкий
 
 
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