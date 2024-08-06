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"Отчаянное контрнаступление". В США рассказали о возможном ударе в зоне СВО
"Отчаянное контрнаступление". В США рассказали о возможном ударе в зоне СВО - РИА Новости, 06.08.2024
"Отчаянное контрнаступление". В США рассказали о возможном ударе в зоне СВО
ВСУ могут попытаться пойти на Запорожскую АЭС из-за отчаянного положения, предположил заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Judging РИА Новости, 06.08.2024
2024-08-06T18:14
2024-08-06T18:14
2024-08-06T18:14
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. ВСУ могут попытаться пойти на Запорожскую АЭС из-за отчаянного положения, предположил заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Judging Freedom."Есть разговоры, что украинцы собираются попытаться провести последнее отчаянное контрнаступление, чтобы захватить атомную электростанцию в Запорожье", — отметил он.По словам эксперта, сейчас российские войска продолжают совершать все больше прорывов на передовой, а темпы боевых действий только растут. При этом Джонсон усомнился в возможности подобного удара со стороны ВСУ."В любом случае, русские следят за этим, я имею в виду, что российская разведка в этом вопросе довольно хороша, так что я <…> не думаю, что Украина сможет продержаться до конца года", — резюмировал аналитик.Ранее 12 июля президент России Владимир Путин на встрече с губернатором Запорожской области Евгением Балицким заявил, что Украина наносит удары по ЗАЭС, это требует особого внимания Москвы.По данным Минобороны от вторника, подразделения группировки войск "Центр" освободили Тимофеевку в ДНР. Кроме того, "Центр" и другие российские группировки заняли более выгодные рубежи, улучшили тактическое положение, нанесли поражение различным украинским формированиям и отразили семь контратак противника. Потери украинских войск при этом составили до 1535 военнослужащих.
https://ria.ru/20240806/ukraina-1964482377.html
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"Отчаянное контрнаступление". В США рассказали о возможном ударе в зоне СВО
Джонсон: ВСУ могут предпринять отчаянное контрнаступление, чтобы захватить ЗАЭС