https://ria.ru/20240806/ukraina-1964482377.html

"Сырский признал". Стало известно, что произошло в зоне спецоперации

"Сырский признал". Стало известно, что произошло в зоне спецоперации - РИА Новости, 06.08.2024

"Сырский признал". Стало известно, что произошло в зоне спецоперации

Признания украинских генералов подтверждают сообщения о тяжелом положение ВСУ на фронте, заявил американский политолог Марк Слебода в интервью YouTube-каналу... РИА Новости, 06.08.2024

2024-08-06T17:39

2024-08-06T17:39

2024-08-06T17:39

специальная военная операция на украине

россия

сша

александр сырский

f-16

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Признания украинских генералов подтверждают сообщения о тяжелом положение ВСУ на фронте, заявил американский политолог Марк Слебода в интервью YouTube-каналу Dialogue Works."Вы знаете, мы все знаем о большом дефиците артиллерийских снарядов и ПВО, и о превосходстве (России. — Прим. Ред.) в воздухе и все остальное. <…> Мы слышим это от генералов самого киевского режима последнюю неделю, что показывает, насколько тяжелая ситуация", — отметил он.По словам политолога, количество тяжелой техники российских войск только увеличивается, как и их запасы ракет. Эксперт добавил, что главком ВСУ Александр Сырский даже сам уже говорит о проблемах с кадрами, об отчаянном состоянии и о принудительной мобилизации."Даже Сырский признал, как и высшие генералы США, что F-16 не изменят ситуацию на поле боя, они не изменят игру", — резюмировал Слебода.По данным Минобороны от понедельника, общие потери украинских войск за прошедшие сутки составили до 1750 человек. Средства ПВО при этом сбили шесть ATACMS и четыре SCALP-EG, а также семь снарядов HIMARS. Кроме того, российские военные поразили два склада горюче-смазочных материалов, скопления живой силы и военной техники противника в 132 районах.В ведомстве добавили, что за сутки они также уничтожили десять танков и других боевых бронированных машин, одну машину РСЗО, 30 орудий полевой артиллерии и минометов, 42 единицы специальной военной автомобильной техники.

https://ria.ru/20240806/ukraina-1964468725.html

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россия, сша, александр сырский, f-16, вооруженные силы украины