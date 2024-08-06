https://ria.ru/20240806/ukraina-1964468725.html

"Это будет безумием". Кадры из Одессы вызвали испуг в США

"Это будет безумием". Кадры из Одессы вызвали испуг в США - РИА Новости, 06.08.2024

"Это будет безумием". Кадры из Одессы вызвали испуг в США

Российские войска с воздуха уничтожат поставленные Украине F-16, показанные на кадрах над Одессой, заявил отставной полковник ВС США Лоуренс Уилкерсон в... РИА Новости, 06.08.2024

2024-08-06T16:48

2024-08-06T16:48

2024-08-06T19:44

специальная военная операция на украине

украина

одесса

россия

джо байден

вооруженные силы сша

f-16

владимир зеленский

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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Российские войска с воздуха уничтожат поставленные Украине F-16, показанные на кадрах над Одессой, заявил отставной полковник ВС США Лоуренс Уилкерсон в интервью Youtube-каналу Dialogue Works."Я увидел видео сегодня утром <...> первого F-16, пролетающего над Одессой, и я подумал, интересно, кто летит на этом F-16. <...> Ему нечего делать на Украине, вообще нечего делать на Украине, русские будут сбивать их с воздуха, в этом нет никаких сомнений", — отметил он.По словам полковника, поставленные самолеты Украина в конечном итоге потеряет. Эксперт полагает, что эти поставки имеют лишь символическое значение."Мы говорим о нескольких F-16 над небом Украины, это будет безумием, если они введут их в это воздушное превосходство, где Россия обладает господством", — резюмировал Уилкерсон.О прибытии этих самолетов на Украину в воскресенье заявил Владимир Зеленский. За день до этого журнал The Economist сообщил, что в постсоветскую республику доставили первые десять из 79 американских истребителей. При этом СМИ обратило внимание, что это произошло через год после того, как администрация Джо Байдена одобрила их передачу киевскому режиму.Москва не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20240806/rossiya-1964457334.html

https://ria.ru/20240806/ukraina-1964429186.html

украина

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россия

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украина, одесса, россия, джо байден, вооруженные силы сша, f-16, владимир зеленский