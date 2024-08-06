https://ria.ru/20240806/ukraina-1964429186.html

"Висит на волоске". В США раскрыли последний оставшийся шаг НАТО на Украине

"Висит на волоске". В США раскрыли последний оставшийся шаг НАТО на Украине - РИА Новости, 06.08.2024

"Висит на волоске". В США раскрыли последний оставшийся шаг НАТО на Украине

Североатлантическому альянсу остается только прямое вмешательство в украинский конфликт в попытке изменить ход боевых действий, заявил американский политолог... РИА Новости, 06.08.2024

2024-08-06T15:02

2024-08-06T15:02

2024-08-06T21:49

специальная военная операция на украине

россия

украина

германия

дэвид кэмерон

эммануэль макрон

нато

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Североатлантическому альянсу остается только прямое вмешательство в украинский конфликт в попытке изменить ход боевых действий, заявил американский политолог Марк Слебода в интервью YouTube-каналу Dialogue Works."Единственное, что остается, — это прямое вмешательство НАТО, но за последний месяц я не видел никаких существенных подвижек в этом направлении", — отметил он.По словам эксперта, пока у России есть политическая воля, кризис неизбежно закончится в ее пользу. Слебода добавил, что все обсуждения о вторжении застопорились, что связано с нарастающим политическим хаосом в западных странах."Вы знаете, что на большей части Запада царит политический хаос, и правительство Германии, которое было крупнейшим сторонником режима Киева, сейчас висит на волоске", — резюмировал политолог.На Западе в последнее время все чаще рассуждают о прямом вмешательстве в украинский конфликт. Так, президент Франции Эммануэль Макрон заявлял о возможной отправке на Украину французских военных, а глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон назвал допустимыми удары ВСУ по территории России британскими ракетами.В интервью журналисту Дмитрию Киселеву российский лидер Владимир Путин предупредил, что ввод европейского контингента на Украину никак не изменит ситуацию на поле боя и лишь приведет к тяжелым последствиям.

https://ria.ru/20240806/svo-1964237873.html

https://ria.ru/20240805/velikobritaniya-1963709294.html

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россия, украина, германия, дэвид кэмерон, эммануэль макрон, нато, вооруженные силы украины, дмитрий киселев