https://ria.ru/20240806/ukraina-1964425415.html
Совет ЕС одобрил выделение Украине транша в 4,2 миллиарда евро
Совет ЕС одобрил выделение Украине транша в 4,2 миллиарда евро - РИА Новости, 06.08.2024
Совет ЕС одобрил выделение Украине транша в 4,2 миллиарда евро
Совет ЕС утвердил решение о выделении Украине первого транша в размере около 4,2 миллиарда евро из фонда финансовой помощи Украине, сообщило во вторник... РИА Новости, 06.08.2024
2024-08-06T14:52
2024-08-06T14:52
2024-08-06T14:52
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БРЮССЕЛЬ, 6 авг – РИА Новости. Совет ЕС утвердил решение о выделении Украине первого транша в размере около 4,2 миллиарда евро из фонда финансовой помощи Украине, сообщило во вторник венгерское председательство. В конце июля послы ЕС согласовали выделение Украине транша в 4,2 миллиарда евро. "Завершив письменную процедуру, Совет одобрил сегодня исполнительное решение, санкционирующее первый платеж в размере около 4,2 миллиарда евро в рамках фонда помощи Украине", - говорится в сообщении председательства Венгрии в Совете ЕС в соцсети X. Лидеры стран ЕС на специальном саммите 1 февраля в Брюсселе приняли политическое решение о создании фонда для финансовой помощи Украине на период до 2027 года в размере 50 миллиардов евро с рядом жестких условий. Они также договорились разработать механизм и отчетность, в соответствии с которыми финансирование для Киева будет согласовываться и утверждаться ежегодно. В конце марта на Украине сообщали, что утвердили план, необходимый для получения финансовой помощи от ЕС на 50 миллиардов евро в рамках четырехлетней программы. В середине мая Совет ЕС окончательно утвердил план реформ Украины, который открыл Киеву доступ к финпомощи Евросоюза.
https://ria.ru/20240725/evropa-1961797491.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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украина, киев, венгрия, евросоюз, в мире
Украина, Киев, Венгрия, Евросоюз, В мире
Совет ЕС одобрил выделение Украине транша в 4,2 миллиарда евро
Венгрия: Совет ЕС одобрил выделение Киеву первого транша в 4,2 млрд евро
БРЮССЕЛЬ, 6 авг – РИА Новости. Совет ЕС утвердил решение о выделении Украине первого транша в размере около 4,2 миллиарда евро из фонда финансовой помощи Украине, сообщило во вторник венгерское председательство.
В конце июля послы ЕС согласовали выделение Украине транша в 4,2 миллиарда евро.
"Завершив письменную процедуру, Совет одобрил сегодня исполнительное решение, санкционирующее первый платеж в размере около 4,2 миллиарда евро в рамках фонда помощи Украине", - говорится в сообщении председательства Венгрии
в Совете ЕС в соцсети X.
Лидеры стран ЕС на специальном саммите 1 февраля в Брюсселе
приняли политическое решение о создании фонда для финансовой помощи Украине на период до 2027 года в размере 50 миллиардов евро с рядом жестких условий. Они также договорились разработать механизм и отчетность, в соответствии с которыми финансирование для Киева
будет согласовываться и утверждаться ежегодно.
В конце марта на Украине сообщали, что утвердили план, необходимый для получения финансовой помощи от ЕС на 50 миллиардов евро в рамках четырехлетней программы.
В середине мая Совет ЕС окончательно утвердил план реформ Украины, который открыл Киеву доступ к финпомощи Евросоюза.