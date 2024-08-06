https://ria.ru/20240806/ukraina-1964425415.html

Совет ЕС одобрил выделение Украине транша в 4,2 миллиарда евро

Совет ЕС одобрил выделение Украине транша в 4,2 миллиарда евро - РИА Новости, 06.08.2024

Совет ЕС одобрил выделение Украине транша в 4,2 миллиарда евро

Совет ЕС утвердил решение о выделении Украине первого транша в размере около 4,2 миллиарда евро из фонда финансовой помощи Украине, сообщило во вторник... РИА Новости, 06.08.2024

2024-08-06T14:52

2024-08-06T14:52

2024-08-06T14:52

украина

киев

венгрия

евросоюз

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/09/1850951740_0:181:2997:1867_1920x0_80_0_0_963b143f99a1461b81dbd1832a344b4b.jpg

БРЮССЕЛЬ, 6 авг – РИА Новости. Совет ЕС утвердил решение о выделении Украине первого транша в размере около 4,2 миллиарда евро из фонда финансовой помощи Украине, сообщило во вторник венгерское председательство. В конце июля послы ЕС согласовали выделение Украине транша в 4,2 миллиарда евро. "Завершив письменную процедуру, Совет одобрил сегодня исполнительное решение, санкционирующее первый платеж в размере около 4,2 миллиарда евро в рамках фонда помощи Украине", - говорится в сообщении председательства Венгрии в Совете ЕС в соцсети X. Лидеры стран ЕС на специальном саммите 1 февраля в Брюсселе приняли политическое решение о создании фонда для финансовой помощи Украине на период до 2027 года в размере 50 миллиардов евро с рядом жестких условий. Они также договорились разработать механизм и отчетность, в соответствии с которыми финансирование для Киева будет согласовываться и утверждаться ежегодно. В конце марта на Украине сообщали, что утвердили план, необходимый для получения финансовой помощи от ЕС на 50 миллиардов евро в рамках четырехлетней программы. В середине мая Совет ЕС окончательно утвердил план реформ Украины, который открыл Киеву доступ к финпомощи Евросоюза.

https://ria.ru/20240725/evropa-1961797491.html

украина

киев

венгрия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

украина, киев, венгрия, евросоюз, в мире