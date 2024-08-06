https://ria.ru/20240806/ukraina-1964417590.html

В партии Шольца призвали взглянуть на украинский конфликт глазами России

В партии Шольца призвали взглянуть на украинский конфликт глазами России - РИА Новости, 06.08.2024

В партии Шольца призвали взглянуть на украинский конфликт глазами России

Берлину следует вернуть понятие дипломатии в свою внешнюю политику и в её рамках поставить себя на место Москвы по отношению к конфликту на Украине, заявил... РИА Новости, 06.08.2024

2024-08-06T14:33

2024-08-06T14:33

2024-08-06T14:33

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БЕРЛИН, 6 авг - РИА Новости. Берлину следует вернуть понятие дипломатии в свою внешнюю политику и в её рамках поставить себя на место Москвы по отношению к конфликту на Украине, заявил депутат бундестага от правящей Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ральф Штегнер в интервью Tagesspiegel. "Поставьте себя на место вашего противника с его точки зрения, особенно если вы ее не разделяете", - заявил Штегнер. По словам политика, это является разумным принципом внешней политики, где на текущей момент "ничего толком не происходит". "И это не может быть верным подходом. Дипломаты существуют для того, чтобы вести дипломатию. Они должны снова начать этим заниматься по отношению к России", - подчеркнул он. Берлину следует прислушаться к большинству немцев, которые требуют завершения конфликта и "внимательнее прислушаться, что российская власть в действительности думает", добавил политик. Штегнер приветствовал слова своего однопартийца и премьера федеральной земли Бранденбург Дитмара Войдке, в воскресенье потребовавшего от немецкого правительства принять все возможные дипломатические меры по завершению конфликта на Украине. Штегнер ранее призывал также во избежание новой гонки вооружений начать вести дипломатию по вопросу планируемого размещения ракет США на территории Германии. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не закрывает дверь для диалога с западными странами по вопросам экономического сотрудничества, инфраструктурных проектов, а также безопасности и формирования новой архитектуры безопасности в Евразии.

https://ria.ru/20240806/ukraina-1964326087.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, россия, ральф штегнер, олаф шольц, германия