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В партии Шольца призвали взглянуть на украинский конфликт глазами России - РИА Новости, 06.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:33 06.08.2024
https://ria.ru/20240806/ukraina-1964417590.html
В партии Шольца призвали взглянуть на украинский конфликт глазами России
В партии Шольца призвали взглянуть на украинский конфликт глазами России - РИА Новости, 06.08.2024
В партии Шольца призвали взглянуть на украинский конфликт глазами России
Берлину следует вернуть понятие дипломатии в свою внешнюю политику и в её рамках поставить себя на место Москвы по отношению к конфликту на Украине, заявил... РИА Новости, 06.08.2024
2024-08-06T14:33
2024-08-06T14:33
специальная военная операция на украине
в мире
украина
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олаф шольц
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БЕРЛИН, 6 авг - РИА Новости. Берлину следует вернуть понятие дипломатии в свою внешнюю политику и в её рамках поставить себя на место Москвы по отношению к конфликту на Украине, заявил депутат бундестага от правящей Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ральф Штегнер в интервью Tagesspiegel. "Поставьте себя на место вашего противника с его точки зрения, особенно если вы ее не разделяете", - заявил Штегнер. По словам политика, это является разумным принципом внешней политики, где на текущей момент "ничего толком не происходит". "И это не может быть верным подходом. Дипломаты существуют для того, чтобы вести дипломатию. Они должны снова начать этим заниматься по отношению к России", - подчеркнул он. Берлину следует прислушаться к большинству немцев, которые требуют завершения конфликта и "внимательнее прислушаться, что российская власть в действительности думает", добавил политик. Штегнер приветствовал слова своего однопартийца и премьера федеральной земли Бранденбург Дитмара Войдке, в воскресенье потребовавшего от немецкого правительства принять все возможные дипломатические меры по завершению конфликта на Украине. Штегнер ранее призывал также во избежание новой гонки вооружений начать вести дипломатию по вопросу планируемого размещения ракет США на территории Германии. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не закрывает дверь для диалога с западными странами по вопросам экономического сотрудничества, инфраструктурных проектов, а также безопасности и формирования новой архитектуры безопасности в Евразии.
https://ria.ru/20240806/ukraina-1964326087.html
https://ria.ru/20240804/germaniya-1963992684.html
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в мире, украина, россия, ральф штегнер, олаф шольц, германия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Ральф Штегнер, Олаф Шольц, Германия
В партии Шольца призвали взглянуть на украинский конфликт глазами России

Штегнер призвал Берлин поставить себя на место Москвы в конфликте с Украиной

© AP Photo / Markus SchreiberЗдание парламента Германии в Берлине
Здание парламента Германии в Берлине - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
© AP Photo / Markus Schreiber
Здание парламента Германии в Берлине. Архивное фото
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БЕРЛИН, 6 авг - РИА Новости. Берлину следует вернуть понятие дипломатии в свою внешнюю политику и в её рамках поставить себя на место Москвы по отношению к конфликту на Украине, заявил депутат бундестага от правящей Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ральф Штегнер в интервью Tagesspiegel.
"Поставьте себя на место вашего противника с его точки зрения, особенно если вы ее не разделяете", - заявил Штегнер. По словам политика, это является разумным принципом внешней политики, где на текущей момент "ничего толком не происходит".
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"И это не может быть верным подходом. Дипломаты существуют для того, чтобы вести дипломатию. Они должны снова начать этим заниматься по отношению к России", - подчеркнул он. Берлину следует прислушаться к большинству немцев, которые требуют завершения конфликта и "внимательнее прислушаться, что российская власть в действительности думает", добавил политик.
Штегнер приветствовал слова своего однопартийца и премьера федеральной земли Бранденбург Дитмара Войдке, в воскресенье потребовавшего от немецкого правительства принять все возможные дипломатические меры по завершению конфликта на Украине.
Штегнер ранее призывал также во избежание новой гонки вооружений начать вести дипломатию по вопросу планируемого размещения ракет США на территории Германии.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не закрывает дверь для диалога с западными странами по вопросам экономического сотрудничества, инфраструктурных проектов, а также безопасности и формирования новой архитектуры безопасности в Евразии.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияРальф ШтегнерОлаф ШольцГермания
 
 
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