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В Бундестаге обратились к Шольцу с требованием по Украине - РИА Новости, 06.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:24 06.08.2024 (обновлено: 15:30 06.08.2024)
https://ria.ru/20240806/ukraina-1964414748.html
В Бундестаге обратились к Шольцу с требованием по Украине
В Бундестаге обратились к Шольцу с требованием по Украине - РИА Новости, 06.08.2024
В Бундестаге обратились к Шольцу с требованием по Украине
Глава комитета бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман потребовала от властей Германии поставить ВСУ ракеты Taurus после получениями ими F-16. Об этом... РИА Новости, 06.08.2024
2024-08-06T14:24
2024-08-06T15:30
специальная военная операция на украине
в мире
украина
бундестаг германии
германия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Глава комитета бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман потребовала от властей Германии поставить ВСУ ракеты Taurus после получениями ими F-16. Об этом она заявила в комментарии Rheinische Post.Она утверждает, что все европейские страны обязаны помочь Киеву."Это также включает в себя средства ПВО и, хочет того Ведомство федерального канцлера или нет, крылатые ракеты "Taurus", — заявила Штрак-Циммерман. Шольц ранее уже неоднократно заявлял, что исключает поставку Киеву дальнобойных систем вооружения, для применения которых необходимо участие немецких военных, даже если они при этом будут находиться за пределами Украины. Он неоднократно выступал против поставок дальнобойных крылатых ракет Taurus Украине, несмотря на давление со стороны оппозиции и даже некоторых членов правящей коалиции.
https://ria.ru/20240806/ukraina-1964389040.html
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в мире, украина, бундестаг германии, германия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Бундестаг Германии, Германия, Вооруженные силы Украины
В Бундестаге обратились к Шольцу с требованием по Украине

Депутат бундестага призвала Шольца поставить ВСУ Taurus после передачи F-16

© AP Photo / Markus SchreiberФлаги на здании бундестага в Берлине, Германия
Флаги на здании бундестага в Берлине, Германия - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
© AP Photo / Markus Schreiber
Флаги на здании бундестага в Берлине, Германия. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Глава комитета бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман потребовала от властей Германии поставить ВСУ ракеты Taurus после получениями ими F-16. Об этом она заявила в комментарии Rheinische Post.
Она утверждает, что все европейские страны обязаны помочь Киеву.
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"Это также включает в себя средства ПВО и, хочет того Ведомство федерального канцлера или нет, крылатые ракеты "Taurus", — заявила Штрак-Циммерман.

Шольц ранее уже неоднократно заявлял, что исключает поставку Киеву дальнобойных систем вооружения, для применения которых необходимо участие немецких военных, даже если они при этом будут находиться за пределами Украины. Он неоднократно выступал против поставок дальнобойных крылатых ракет Taurus Украине, несмотря на давление со стороны оппозиции и даже некоторых членов правящей коалиции.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаБундестаг ГерманииГерманияВооруженные силы Украины
 
 
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