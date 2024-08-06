https://ria.ru/20240806/ukraina-1964414748.html

В Бундестаге обратились к Шольцу с требованием по Украине

В Бундестаге обратились к Шольцу с требованием по Украине - РИА Новости, 06.08.2024

В Бундестаге обратились к Шольцу с требованием по Украине

Глава комитета бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман потребовала от властей Германии поставить ВСУ ракеты Taurus после получениями ими F-16. Об этом... РИА Новости, 06.08.2024

2024-08-06T14:24

2024-08-06T14:24

2024-08-06T15:30

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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Глава комитета бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман потребовала от властей Германии поставить ВСУ ракеты Taurus после получениями ими F-16. Об этом она заявила в комментарии Rheinische Post.Она утверждает, что все европейские страны обязаны помочь Киеву."Это также включает в себя средства ПВО и, хочет того Ведомство федерального канцлера или нет, крылатые ракеты "Taurus", — заявила Штрак-Циммерман. Шольц ранее уже неоднократно заявлял, что исключает поставку Киеву дальнобойных систем вооружения, для применения которых необходимо участие немецких военных, даже если они при этом будут находиться за пределами Украины. Он неоднократно выступал против поставок дальнобойных крылатых ракет Taurus Украине, несмотря на давление со стороны оппозиции и даже некоторых членов правящей коалиции.

https://ria.ru/20240806/ukraina-1964389040.html

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