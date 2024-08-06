https://ria.ru/20240806/ukraina-1964360350.html

"Умерить амбиции". На Западе сообщили плохие новости Киеву

"Умерить амбиции". На Западе сообщили плохие новости Киеву - РИА Новости, 06.08.2024

"Умерить амбиции". На Западе сообщили плохие новости Киеву

Чехия может не выполнить в полном объеме обещание по поставкам боеприпасов ВСУ, пишет Neue Zürcher Zeitung. РИА Новости, 06.08.2024

2024-08-06T11:54

2024-08-06T11:54

2024-08-06T17:20

украина

чехия

прага

петр павел

ян липавский

сергей лавров

вооруженные силы украины

нато

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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Чехия может не выполнить в полном объеме обещание по поставкам боеприпасов ВСУ, пишет Neue Zürcher Zeitung."Прага вынуждена умерить свои амбиции в отношении помощи снарядами. Это будет гораздо дороже, чем предполагалось", — указывает издание.В статье напоминается, что в феврале президент Чехии Петр Павел пообещал Украине 800 тысяч снарядов, однако сейчас речь идет лишь о планах поставить 500 тысяч до конца года. Вместе с этим, в июне ВСУ получили лишь 45 тысяч боеприпасов. По словам министра иностранных дел республики Яна Липавского, чье мнение приводит NZZ, причина такого отставания заключается в том, что страны-партнеры не вносят достаточно средств.Бывший заместитель министра обороны страны Томаш Копечны добавил, что рост цен на боеприпасы в результате увеличения спроса на мировых рынках повлиял на то, что обещанные 800 000 снарядов теперь стоят вдвое больше, чем в 2022 году.В связи с этим непонятно, сколько же снарядов действительно сможет поставить Чехия ВСУ, заключает NZZ.Идею закупить сотни тысяч артиллерийских боеприпасов в третьих странах для Украины, известную как "чешская инициатива по боеприпасам", впервые публично озвучил президент Чехии Петр Павел на Мюнхенской конференции по безопасности в середине февраля этого года. По его словам, Прага обнаружила в третьих странах полмиллиона единиц боеприпасов калибра 155 миллиметров и 300 тысяч единиц боеприпасов калибра 122 миллиметра, которые можно поставить Украине в течение нескольких недель, если партнеры в США, Германии, Швеции или других странах обеспечат финансирование.При этом сама Чехия позиционирует себя в качестве посредника, согласовывая подписание меморандумов и координируя логистические аспекты поставок.Россия не раз заявляла, что поставки вооружений киевскому режиму мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и становятся "игрой с огнем". Как подчеркивал глава МИД Сергей Лавров, любые грузы с оружием для Украины станут законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20240616/ukraina-1953205208.html

https://ria.ru/20240529/postavki-1948957987.html

https://ria.ru/20240802/ukraina-1963604249.html

украина

чехия

прага

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украина, чехия, прага, петр павел, ян липавский, сергей лавров, вооруженные силы украины, нато