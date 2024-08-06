https://ria.ru/20240806/ukraina-1964360350.html
"Умерить амбиции". На Западе сообщили плохие новости Киеву
"Умерить амбиции". На Западе сообщили плохие новости Киеву - РИА Новости, 06.08.2024
"Умерить амбиции". На Западе сообщили плохие новости Киеву
Чехия может не выполнить в полном объеме обещание по поставкам боеприпасов ВСУ, пишет Neue Zürcher Zeitung. РИА Новости, 06.08.2024
2024-08-06T11:54
2024-08-06T11:54
2024-08-06T17:20
украина
чехия
прага
петр павел
ян липавский
сергей лавров
вооруженные силы украины
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1b/1955766179_0:154:3072:1882_1920x0_80_0_0_33b34c32dc56dc7d312de6fab3620972.jpg
МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Чехия может не выполнить в полном объеме обещание по поставкам боеприпасов ВСУ, пишет Neue Zürcher Zeitung."Прага вынуждена умерить свои амбиции в отношении помощи снарядами. Это будет гораздо дороже, чем предполагалось", — указывает издание.В статье напоминается, что в феврале президент Чехии Петр Павел пообещал Украине 800 тысяч снарядов, однако сейчас речь идет лишь о планах поставить 500 тысяч до конца года. Вместе с этим, в июне ВСУ получили лишь 45 тысяч боеприпасов. По словам министра иностранных дел республики Яна Липавского, чье мнение приводит NZZ, причина такого отставания заключается в том, что страны-партнеры не вносят достаточно средств.Бывший заместитель министра обороны страны Томаш Копечны добавил, что рост цен на боеприпасы в результате увеличения спроса на мировых рынках повлиял на то, что обещанные 800 000 снарядов теперь стоят вдвое больше, чем в 2022 году.В связи с этим непонятно, сколько же снарядов действительно сможет поставить Чехия ВСУ, заключает NZZ.Идею закупить сотни тысяч артиллерийских боеприпасов в третьих странах для Украины, известную как "чешская инициатива по боеприпасам", впервые публично озвучил президент Чехии Петр Павел на Мюнхенской конференции по безопасности в середине февраля этого года. По его словам, Прага обнаружила в третьих странах полмиллиона единиц боеприпасов калибра 155 миллиметров и 300 тысяч единиц боеприпасов калибра 122 миллиметра, которые можно поставить Украине в течение нескольких недель, если партнеры в США, Германии, Швеции или других странах обеспечат финансирование.При этом сама Чехия позиционирует себя в качестве посредника, согласовывая подписание меморандумов и координируя логистические аспекты поставок.Россия не раз заявляла, что поставки вооружений киевскому режиму мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и становятся "игрой с огнем". Как подчеркивал глава МИД Сергей Лавров, любые грузы с оружием для Украины станут законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20240616/ukraina-1953205208.html
https://ria.ru/20240529/postavki-1948957987.html
https://ria.ru/20240802/ukraina-1963604249.html
украина
чехия
прага
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1b/1955766179_273:0:3004:2048_1920x0_80_0_0_eb72695d17b16a5b7c3bc8d63543caf2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, чехия, прага, петр павел, ян липавский, сергей лавров, вооруженные силы украины, нато
Украина, Чехия, Прага, Петр Павел, Ян Липавский, Сергей Лавров, Вооруженные силы Украины, НАТО
"Умерить амбиции". На Западе сообщили плохие новости Киеву
NZZ: Чехии придется поумерить амбиции в отношении поставок снарядов Украине
МОСКВА, 6 авг — РИА Новости.
Чехия может не выполнить в полном объеме обещание по поставкам боеприпасов ВСУ, пишет Neue Zürcher Zeitung
.
"Прага вынуждена умерить свои амбиции в отношении помощи снарядами. Это будет гораздо дороже, чем предполагалось", — указывает издание.
В статье напоминается, что в феврале президент Чехии Петр Павел пообещал Украине 800 тысяч снарядов, однако сейчас речь идет лишь о планах поставить 500 тысяч до конца года. Вместе с этим, в июне ВСУ получили лишь 45 тысяч боеприпасов. По словам министра иностранных дел республики Яна Липавского, чье мнение приводит NZZ, причина такого отставания заключается в том, что страны-партнеры не вносят достаточно средств.
Бывший заместитель министра обороны страны Томаш Копечны добавил, что рост цен на боеприпасы в результате увеличения спроса на мировых рынках повлиял на то, что обещанные 800 000 снарядов теперь стоят вдвое больше, чем в 2022 году.
В связи с этим непонятно, сколько же снарядов действительно сможет поставить Чехия ВСУ, заключает NZZ.
Идею закупить сотни тысяч артиллерийских боеприпасов в третьих странах для Украины, известную как "чешская инициатива по боеприпасам", впервые публично озвучил президент Чехии Петр Павел на Мюнхенской конференции по безопасности в середине февраля этого года. По его словам, Прага обнаружила в третьих странах полмиллиона единиц боеприпасов калибра 155 миллиметров и 300 тысяч единиц боеприпасов калибра 122 миллиметра, которые можно поставить Украине в течение нескольких недель, если партнеры в США
, Германии, Швеции
или других странах обеспечат финансирование.
При этом сама Чехия позиционирует себя в качестве посредника, согласовывая подписание меморандумов и координируя логистические аспекты поставок.
Россия не раз заявляла, что поставки вооружений киевскому режиму мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и становятся "игрой с огнем". Как подчеркивал глава МИД Сергей Лавров, любые грузы с оружием для Украины станут законной целью для российской армии.