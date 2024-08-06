https://ria.ru/20240806/ukraina-1964359234.html

Польский генерал рассказал, какой "сюрприз" от ВС России ждет Украину

Польский генерал рассказал, какой "сюрприз" от ВС России ждет Украину - РИА Новости, 06.08.2024

Польский генерал рассказал, какой "сюрприз" от ВС России ждет Украину

Российская армия уже выбрала цели на Украине для ликвидации угрозы F-16, заявил бывший заместитель начальника генерального штаба польской армии генерал Леон... РИА Новости, 06.08.2024

2024-08-06T11:51

2024-08-06T11:51

2024-08-06T11:51

в мире

украина

вооруженные силы украины

нато

f-16

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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Российская армия уже выбрала цели на Украине для ликвидации угрозы F-16, заявил бывший заместитель начальника генерального штаба польской армии генерал Леон Коморницкий в интервью DoRzeczy. "<...> Российские ракеты теперь будут нацелены на украинские аэродромы. На мой взгляд, россияне их определили", — сказал он. Он добавил, что самое эффективное уничтожение истребителей происходит не в воздухе, а на аэродромах. При этом украинскую ПВО он назвал "недостаточной". Журнал Economist писал, что на Украину прибыли первые десять из 79 истребителей F-16, которые обещали поставить США. Ожидается, что к концу года у Украины будет в распоряжении 20 истребителей американского производства. В мае глава МИД Сергей Лавров в интервью РИА Новости заявил, что Россия будет рассматривать поставку истребителей F-16 Украине как преднамеренный сигнал НАТО в ядерной сфере, при этом данные самолеты будут уничтожаться так же, как и другое вооружение ВСУ.

https://ria.ru/20240806/ukraina-1964326087.html

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в мире, украина, вооруженные силы украины, нато, f-16