Польский генерал рассказал, какой "сюрприз" от ВС России ждет Украину
Генерал Коморницкий: ВС России уже выбрали цели для ликвидации угрозы F-16
© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкПуск высокоточной крылатой ракеты "Калибр"
Пуск высокоточной крылатой ракеты "Калибр". Архивное фото
МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Российская армия уже выбрала цели на Украине для ликвидации угрозы F-16, заявил бывший заместитель начальника генерального штаба польской армии генерал Леон Коморницкий в интервью DoRzeczy.
"<...> Российские ракеты теперь будут нацелены на украинские аэродромы. На мой взгляд, россияне их определили", — сказал он.
"<...> Российские ракеты теперь будут нацелены на украинские аэродромы. На мой взгляд, россияне их определили", — сказал он.
Он добавил, что самое эффективное уничтожение истребителей происходит не в воздухе, а на аэродромах. При этом украинскую ПВО он назвал "недостаточной".
Журнал Economist писал, что на Украину прибыли первые десять из 79 истребителей F-16, которые обещали поставить США. Ожидается, что к концу года у Украины будет в распоряжении 20 истребителей американского производства. В мае глава МИД Сергей Лавров в интервью РИА Новости заявил, что Россия будет рассматривать поставку истребителей F-16 Украине как преднамеренный сигнал НАТО в ядерной сфере, при этом данные самолеты будут уничтожаться так же, как и другое вооружение ВСУ.
Журнал Economist писал, что на Украину прибыли первые десять из 79 истребителей F-16, которые обещали поставить США. Ожидается, что к концу года у Украины будет в распоряжении 20 истребителей американского производства. В мае глава МИД Сергей Лавров в интервью РИА Новости заявил, что Россия будет рассматривать поставку истребителей F-16 Украине как преднамеренный сигнал НАТО в ядерной сфере, при этом данные самолеты будут уничтожаться так же, как и другое вооружение ВСУ.
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