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Польский генерал рассказал, какой "сюрприз" от ВС России ждет Украину - РИА Новости, 06.08.2024
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11:51 06.08.2024
https://ria.ru/20240806/ukraina-1964359234.html
Польский генерал рассказал, какой "сюрприз" от ВС России ждет Украину
Польский генерал рассказал, какой "сюрприз" от ВС России ждет Украину - РИА Новости, 06.08.2024
Польский генерал рассказал, какой "сюрприз" от ВС России ждет Украину
Российская армия уже выбрала цели на Украине для ликвидации угрозы F-16, заявил бывший заместитель начальника генерального штаба польской армии генерал Леон... РИА Новости, 06.08.2024
2024-08-06T11:51
2024-08-06T11:51
в мире
украина
вооруженные силы украины
нато
f-16
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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Российская армия уже выбрала цели на Украине для ликвидации угрозы F-16, заявил бывший заместитель начальника генерального штаба польской армии генерал Леон Коморницкий в интервью DoRzeczy. "&lt;...&gt; Российские ракеты теперь будут нацелены на украинские аэродромы. На мой взгляд, россияне их определили", — сказал он. Он добавил, что самое эффективное уничтожение истребителей происходит не в воздухе, а на аэродромах. При этом украинскую ПВО он назвал "недостаточной". Журнал Economist писал, что на Украину прибыли первые десять из 79 истребителей F-16, которые обещали поставить США. Ожидается, что к концу года у Украины будет в распоряжении 20 истребителей американского производства. В мае глава МИД Сергей Лавров в интервью РИА Новости заявил, что Россия будет рассматривать поставку истребителей F-16 Украине как преднамеренный сигнал НАТО в ядерной сфере, при этом данные самолеты будут уничтожаться так же, как и другое вооружение ВСУ.
https://ria.ru/20240806/ukraina-1964326087.html
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в мире, украина, вооруженные силы украины, нато, f-16
В мире, Украина, Вооруженные силы Украины, НАТО, F-16
Польский генерал рассказал, какой "сюрприз" от ВС России ждет Украину

Генерал Коморницкий: ВС России уже выбрали цели для ликвидации угрозы F-16

© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкПуск высокоточной крылатой ракеты "Калибр"
Пуск высокоточной крылатой ракеты Калибр - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Пуск высокоточной крылатой ракеты "Калибр". Архивное фото
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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Российская армия уже выбрала цели на Украине для ликвидации угрозы F-16, заявил бывший заместитель начальника генерального штаба польской армии генерал Леон Коморницкий в интервью DoRzeczy.

"<...> Российские ракеты теперь будут нацелены на украинские аэродромы. На мой взгляд, россияне их определили", — сказал он.
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Он добавил, что самое эффективное уничтожение истребителей происходит не в воздухе, а на аэродромах. При этом украинскую ПВО он назвал "недостаточной".

Журнал Economist писал, что на Украину прибыли первые десять из 79 истребителей F-16, которые обещали поставить США. Ожидается, что к концу года у Украины будет в распоряжении 20 истребителей американского производства. В мае глава МИД Сергей Лавров в интервью РИА Новости заявил, что Россия будет рассматривать поставку истребителей F-16 Украине как преднамеренный сигнал НАТО в ядерной сфере, при этом данные самолеты будут уничтожаться так же, как и другое вооружение ВСУ.
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В миреУкраинаВооруженные силы УкраиныНАТОF-16
 
 
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