https://ria.ru/20240806/ukraina-1964351519.html

"Другая Украина" просит ОБСЕ созвать заседание по нелегитимности Зеленского

"Другая Украина" просит ОБСЕ созвать заседание по нелегитимности Зеленского - РИА Новости, 06.08.2024

"Другая Украина" просит ОБСЕ созвать заседание по нелегитимности Зеленского

Движение "Другая Украина" обратилось к Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) с призывом рассмотреть факты узурпации утратившим... РИА Новости, 06.08.2024

2024-08-06T11:26

2024-08-06T11:26

2024-08-06T14:56

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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Движение "Другая Украина" обратилось к Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) с призывом рассмотреть факты узурпации утратившим легитимность Владимиром Зеленским власти на Украине и дискриминации ее граждан, следует из статьи председателя совета движения Виктора Медведчука."В обращении <...> содержится призыв созвать расширенное заседание Постоянного совета для рассмотрения указанных в обращении фактов узурпации власти утратившим легитимность Зеленским, дискриминации граждан Украины по языковому, религиозному признакам и политическим убеждениям, проявления агрессивного национализма, нацистских методов для устрашения населения и борьбы с оппозицией", — пишет Медведчук.Обращения "Другая Украина" направила председателю офиса Совета Европы в Украине Мачею Янчаку, председателю Постоянного совета ОБСЕ Яну Боргу и послам всех государств, аккредитованных в Украине. Движение призвало осудить факты нарушения прав и свобод человека на Украине и принять меры по восстановлению там конституционного правопорядка.В обращении к послам "Другая Украина" призвала также осудить действия Зеленского, который, узурпировав власть, продолжает уничтожение украинского народа."Мы уверены, что преступный режим Зеленского должен получить объективную квалифицированную оценку Совета Европы и дипломатических представительств в Украине как угрожающий миру и провоцирующий полномасштабную третью мировую войну", — заключил глава движения.Медведчук, которого киевский режим обвинил в госизмене и содействии терроризму, был передан России в результате обмена пленными в 2022 году. Политик, лишенный на Украине и гражданства, и депутатского мандата, считает открытые против него уголовные дела политическим преследованием. По его словам, движение "Другая Украина" хочет объединить всех несогласных с преступным режимом Зеленского.

https://ria.ru/20240730/ukraina-1962803491.html

https://ria.ru/20240719/zelenskiy-1960501898.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, совет европы, обсе