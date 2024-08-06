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"Другая Украина" просит ОБСЕ созвать заседание по нелегитимности Зеленского - РИА Новости, 06.08.2024
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11:26 06.08.2024 (обновлено: 14:56 06.08.2024)
https://ria.ru/20240806/ukraina-1964351519.html
"Другая Украина" просит ОБСЕ созвать заседание по нелегитимности Зеленского
"Другая Украина" просит ОБСЕ созвать заседание по нелегитимности Зеленского - РИА Новости, 06.08.2024
"Другая Украина" просит ОБСЕ созвать заседание по нелегитимности Зеленского
Движение "Другая Украина" обратилось к Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) с призывом рассмотреть факты узурпации утратившим... РИА Новости, 06.08.2024
2024-08-06T11:26
2024-08-06T14:56
специальная военная операция на украине
в мире
совет европы
обсе
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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Движение "Другая Украина" обратилось к Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) с призывом рассмотреть факты узурпации утратившим легитимность Владимиром Зеленским власти на Украине и дискриминации ее граждан, следует из статьи председателя совета движения Виктора Медведчука."В обращении &lt;...&gt; содержится призыв созвать расширенное заседание Постоянного совета для рассмотрения указанных в обращении фактов узурпации власти утратившим легитимность Зеленским, дискриминации граждан Украины по языковому, религиозному признакам и политическим убеждениям, проявления агрессивного национализма, нацистских методов для устрашения населения и борьбы с оппозицией", — пишет Медведчук.Обращения "Другая Украина" направила председателю офиса Совета Европы в Украине Мачею Янчаку, председателю Постоянного совета ОБСЕ Яну Боргу и послам всех государств, аккредитованных в Украине. Движение призвало осудить факты нарушения прав и свобод человека на Украине и принять меры по восстановлению там конституционного правопорядка.В обращении к послам "Другая Украина" призвала также осудить действия Зеленского, который, узурпировав власть, продолжает уничтожение украинского народа.&quot;Мы уверены, что преступный режим Зеленского должен получить объективную квалифицированную оценку Совета Европы и дипломатических представительств в Украине как угрожающий миру и провоцирующий полномасштабную третью мировую войну&quot;, — заключил глава движения.Медведчук, которого киевский режим обвинил в госизмене и содействии терроризму, был передан России в результате обмена пленными в 2022 году. Политик, лишенный на Украине и гражданства, и депутатского мандата, считает открытые против него уголовные дела политическим преследованием. По его словам, движение "Другая Украина" хочет объединить всех несогласных с преступным режимом Зеленского.
https://ria.ru/20240730/ukraina-1962803491.html
https://ria.ru/20240719/zelenskiy-1960501898.html
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в мире, совет европы, обсе
Специальная военная операция на Украине, В мире, Совет Европы, ОБСЕ
"Другая Украина" просит ОБСЕ созвать заседание по нелегитимности Зеленского

"Другая Украина": режим Зеленского провоцирует третью мировую войну

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкБаннеры с символикой ОБСЕ в Вене
Баннеры с символикой ОБСЕ в Вене - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Баннеры с символикой ОБСЕ в Вене. Архивное фото
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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Движение "Другая Украина" обратилось к Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) с призывом рассмотреть факты узурпации утратившим легитимность Владимиром Зеленским власти на Украине и дискриминации ее граждан, следует из статьи председателя совета движения Виктора Медведчука.
"В обращении <...> содержится призыв созвать расширенное заседание Постоянного совета для рассмотрения указанных в обращении фактов узурпации власти утратившим легитимность Зеленским, дискриминации граждан Украины по языковому, религиозному признакам и политическим убеждениям, проявления агрессивного национализма, нацистских методов для устрашения населения и борьбы с оппозицией", — пишет Медведчук.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 30.07.2024
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Обращения "Другая Украина" направила председателю офиса Совета Европы в Украине Мачею Янчаку, председателю Постоянного совета ОБСЕ Яну Боргу и послам всех государств, аккредитованных в Украине. Движение призвало осудить факты нарушения прав и свобод человека на Украине и принять меры по восстановлению там конституционного правопорядка.
В обращении к послам "Другая Украина" призвала также осудить действия Зеленского, который, узурпировав власть, продолжает уничтожение украинского народа.
«

"Мы уверены, что преступный режим Зеленского должен получить объективную квалифицированную оценку Совета Европы и дипломатических представительств в Украине как угрожающий миру и провоцирующий полномасштабную третью мировую войну", — заключил глава движения.

Медведчук, которого киевский режим обвинил в госизмене и содействии терроризму, был передан России в результате обмена пленными в 2022 году. Политик, лишенный на Украине и гражданства, и депутатского мандата, считает открытые против него уголовные дела политическим преследованием. По его словам, движение "Другая Украина" хочет объединить всех несогласных с преступным режимом Зеленского.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСовет ЕвропыОБСЕ
 
 
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