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В ВСУ откровенно высказались о ситуации на фронте - РИА Новости, 06.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
11:07 06.08.2024 (обновлено: 15:38 06.08.2024)
https://ria.ru/20240806/ukraina-1964348441.html
В ВСУ откровенно высказались о ситуации на фронте
В ВСУ откровенно высказались о ситуации на фронте - РИА Новости, 06.08.2024
В ВСУ откровенно высказались о ситуации на фронте
Украинские военные несут большие потери на фронте из-за приказов командования, заявила руководитель медицинской службы "Ульф" батальона ВСУ "Волки Да Винчи"... РИА Новости, 06.08.2024
2024-08-06T11:07
2024-08-06T15:38
специальная военная операция на украине
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Украинские военные несут большие потери на фронте из-за приказов командования, заявила руководитель медицинской службы "Ульф" батальона ВСУ "Волки Да Винчи" Алина Михайлова в интервью LIGA.net. "Сейчас есть "огромные" потери на фронте, происходящие из-за "дебильных приказов", которые невозможно выполнить", — цитирует ее издание. Она добавила, что в армии это наблюдается повсюду, и это вызвано кадровым голодом офицерского состава. Ранее в распоряжении РИА Новости оказались радиоперехваты раненых украинских солдат, которые во время переговоров отказывались выполнять боевые задачи. По этой причине Киев вынужден использовать заградотряды.
https://ria.ru/20240806/krym-1964317986.html
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в мире, вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Вооруженные силы Украины, Россия
В ВСУ откровенно высказались о ситуации на фронте

Медик ВСУ заявила об огромных потерях на фронте из-за дебильных приказов

© AP Photo / LibkosУкраинский солдат
Украинский солдат - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
© AP Photo / Libkos
Украинский солдат. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Украинские военные несут большие потери на фронте из-за приказов командования, заявила руководитель медицинской службы "Ульф" батальона ВСУ "Волки Да Винчи" Алина Михайлова в интервью LIGA.net.

"Сейчас есть "огромные" потери на фронте, происходящие из-за "дебильных приказов", которые невозможно выполнить", — цитирует ее издание.
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Она добавила, что в армии это наблюдается повсюду, и это вызвано кадровым голодом офицерского состава.

Ранее в распоряжении РИА Новости оказались радиоперехваты раненых украинских солдат, которые во время переговоров отказывались выполнять боевые задачи. По этой причине Киев вынужден использовать заградотряды.
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