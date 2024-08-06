В ВСУ откровенно высказались о ситуации на фронте
Медик ВСУ заявила об огромных потерях на фронте из-за дебильных приказов
© AP Photo / LibkosУкраинский солдат
© AP Photo / Libkos
Украинский солдат. Архивное фото
МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Украинские военные несут большие потери на фронте из-за приказов командования, заявила руководитель медицинской службы "Ульф" батальона ВСУ "Волки Да Винчи" Алина Михайлова в интервью LIGA.net.
"Сейчас есть "огромные" потери на фронте, происходящие из-за "дебильных приказов", которые невозможно выполнить", — цитирует ее издание.
"Сейчас есть "огромные" потери на фронте, происходящие из-за "дебильных приказов", которые невозможно выполнить", — цитирует ее издание.
В ВСУ сделали заявление о Крыме
Вчера, 08:40
Она добавила, что в армии это наблюдается повсюду, и это вызвано кадровым голодом офицерского состава.
Ранее в распоряжении РИА Новости оказались радиоперехваты раненых украинских солдат, которые во время переговоров отказывались выполнять боевые задачи. По этой причине Киев вынужден использовать заградотряды.
Ранее в распоряжении РИА Новости оказались радиоперехваты раненых украинских солдат, которые во время переговоров отказывались выполнять боевые задачи. По этой причине Киев вынужден использовать заградотряды.