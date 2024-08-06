https://ria.ru/20240806/ukraina-1964348441.html

В ВСУ откровенно высказались о ситуации на фронте

В ВСУ откровенно высказались о ситуации на фронте - РИА Новости, 06.08.2024

В ВСУ откровенно высказались о ситуации на фронте

Украинские военные несут большие потери на фронте из-за приказов командования, заявила руководитель медицинской службы "Ульф" батальона ВСУ "Волки Да Винчи"... РИА Новости, 06.08.2024

2024-08-06T11:07

2024-08-06T11:07

2024-08-06T15:38

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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Украинские военные несут большие потери на фронте из-за приказов командования, заявила руководитель медицинской службы "Ульф" батальона ВСУ "Волки Да Винчи" Алина Михайлова в интервью LIGA.net. "Сейчас есть "огромные" потери на фронте, происходящие из-за "дебильных приказов", которые невозможно выполнить", — цитирует ее издание. Она добавила, что в армии это наблюдается повсюду, и это вызвано кадровым голодом офицерского состава. Ранее в распоряжении РИА Новости оказались радиоперехваты раненых украинских солдат, которые во время переговоров отказывались выполнять боевые задачи. По этой причине Киев вынужден использовать заградотряды.

https://ria.ru/20240806/krym-1964317986.html

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