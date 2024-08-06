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СМИ: Европа попала в опасную ловушку, предназначенную для России - РИА Новости, 06.08.2024
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10:53 06.08.2024
https://ria.ru/20240806/ukraina-1964344514.html
СМИ: Европа попала в опасную ловушку, предназначенную для России
СМИ: Европа попала в опасную ловушку, предназначенную для России - РИА Новости, 06.08.2024
СМИ: Европа попала в опасную ловушку, предназначенную для России
В лучшем случае нынешний европейский курс рискует привести к тому, что ЕС будет выглядеть изолированным и в немалой степени глупым. В худшем — он помогает... РИА Новости, 06.08.2024
2024-08-06T10:53
2024-08-06T10:53
в мире
россия
украина
евросоюз
европа
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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Европа оказалась в глупом положении из-за ставки на победу над Россией в конфликте на Украине, пишет Responsible Statecraft. "В лучшем случае нынешний европейский курс рискует привести к тому, что ЕС будет выглядеть изолированным и в немалой степени глупым. В худшем — он помогает подготовить Украину к сокрушительному поражению", — говорится в публикации. В статье напомнили призыв президента Франции Эммануэля Макрона дать Украине зеленый свет на нанесение ударов вглубь России с использованием западного оружия и слова о том, что французская поддержка Киева "не имеет границ". Издание указывает, что европейские страны пытаются нарастить объемы военного производства, но, учитывая низкий уровень, до которого они опустились, этот процесс займет несколько лет, тем временем признаки указывают на то, что Россия становится все сильнее на поле боя. Кроме того, в случае прихода к власти Дональда Трампа, политика США в отношении Украины может изменится. "Почему многие представители немецкой и других европейских элит считали этот сценарий "неправдоподобным", можно объяснить только тем, что они боялись его настолько, что не хотели о нем думать", — пишет RS. Вместе с тем, согласно опросам общественного мнения, поддержка европейцами продолжения конфликта заметно снижается, отмечается в статье.Глава МИД Сергей Лавров говорил, что изоляция России - очевидно иллюзорная, недостижимая цель, но сегодняшние западные политики, учитывая их уровень, могут всерьез к ней стремиться в рамках своей программы. По его словам, ни у кого не вызывает сомнений, что эта политика закончится провалом.
https://ria.ru/20240806/tramp-1964322433.html
https://ria.ru/20240806/krym-1964317986.html
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в мире, россия, украина, евросоюз, европа
В мире, Россия, Украина, Евросоюз, Европа
СМИ: Европа попала в опасную ловушку, предназначенную для России

RS: ЕС оказался в глупом положении из-за ставки на победу над Россией на Украине

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосковский Кремль и небоскребы делового центра "Москва-сити"
Московский Кремль и небоскребы делового центра Москва-сити - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Московский Кремль и небоскребы делового центра "Москва-сити". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Европа оказалась в глупом положении из-за ставки на победу над Россией в конфликте на Украине, пишет Responsible Statecraft.

"В лучшем случае нынешний европейский курс рискует привести к тому, что ЕС будет выглядеть изолированным и в немалой степени глупым. В худшем — он помогает подготовить Украину к сокрушительному поражению", — говорится в публикации.
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В статье напомнили призыв президента Франции Эммануэля Макрона дать Украине зеленый свет на нанесение ударов вглубь России с использованием западного оружия и слова о том, что французская поддержка Киева "не имеет границ".

Издание указывает, что европейские страны пытаются нарастить объемы военного производства, но, учитывая низкий уровень, до которого они опустились, этот процесс займет несколько лет, тем временем признаки указывают на то, что Россия становится все сильнее на поле боя.

Кроме того, в случае прихода к власти Дональда Трампа, политика США в отношении Украины может изменится.
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"Почему многие представители немецкой и других европейских элит считали этот сценарий "неправдоподобным", можно объяснить только тем, что они боялись его настолько, что не хотели о нем думать", — пишет RS.

Вместе с тем, согласно опросам общественного мнения, поддержка европейцами продолжения конфликта заметно снижается, отмечается в статье.

Глава МИД Сергей Лавров говорил, что изоляция России - очевидно иллюзорная, недостижимая цель, но сегодняшние западные политики, учитывая их уровень, могут всерьез к ней стремиться в рамках своей программы. По его словам, ни у кого не вызывает сомнений, что эта политика закончится провалом.
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