https://ria.ru/20240806/ukraina-1964326087.html

В Германии признали неудобную правду об армии России

В Германии признали неудобную правду об армии России - РИА Новости, 06.08.2024

В Германии признали неудобную правду об армии России

У ВСУ возникли проблемы из-за активного продвижения российских военных, заявил журналист Кристоф Ваннер в репортаже для немецкого телеканала Welt. "<...> Сейчас РИА Новости, 06.08.2024

2024-08-06T09:46

2024-08-06T09:46

2024-08-06T10:55

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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. У ВСУ возникли проблемы из-за активного продвижения российских военных, заявил журналист Кристоф Ваннер в репортаже для немецкого телеканала Welt. "<...> Сейчас они берут деревню за деревней, и украинцы не могут стабилизировать фронт", — сказал он. По его словам, особенно тяжелая ситуация для украинских военных сложилась в районе Покровска и Торецка. Российские военные продолжают развивать наступление, почти еженедельно освобождаются все новые населенные пункты. В Минобороны ранее сообщили, что российские войска взяли под контроль села Прогресс и Евгеновка в ДНР. Евгеновка — населенный пункт в низине у западного края Очеретинских высот. Прогресс расположен к северу от нее, это один из рубежей обороны ВСУ у реки Волчья. Освобождение этих сел даст возможность вести наступление на Красноармейск — важнейший транспортный узел украинской армии в Донбассе.

https://ria.ru/20240806/tramp-1964322433.html

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в мире, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, россия