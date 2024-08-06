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В Германии признали неудобную правду об армии России - РИА Новости, 06.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
09:46 06.08.2024 (обновлено: 10:55 06.08.2024)
https://ria.ru/20240806/ukraina-1964326087.html
В Германии признали неудобную правду об армии России
В Германии признали неудобную правду об армии России - РИА Новости, 06.08.2024
В Германии признали неудобную правду об армии России
У ВСУ возникли проблемы из-за активного продвижения российских военных, заявил журналист Кристоф Ваннер в репортаже для немецкого телеканала Welt. "<...> Сейчас РИА Новости, 06.08.2024
2024-08-06T09:46
2024-08-06T10:55
специальная военная операция на украине
в мире
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
россия
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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. У ВСУ возникли проблемы из-за активного продвижения российских военных, заявил журналист Кристоф Ваннер в репортаже для немецкого телеканала Welt. "&lt;...&gt; Сейчас они берут деревню за деревней, и украинцы не могут стабилизировать фронт", — сказал он. По его словам, особенно тяжелая ситуация для украинских военных сложилась в районе Покровска и Торецка. Российские военные продолжают развивать наступление, почти еженедельно освобождаются все новые населенные пункты. В Минобороны ранее сообщили, что российские войска взяли под контроль села Прогресс и Евгеновка в ДНР. Евгеновка — населенный пункт в низине у западного края Очеретинских высот. Прогресс расположен к северу от нее, это один из рубежей обороны ВСУ у реки Волчья. Освобождение этих сел даст возможность вести наступление на Красноармейск — важнейший транспортный узел украинской армии в Донбассе.
https://ria.ru/20240806/tramp-1964322433.html
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в мире, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика, Россия
В Германии признали неудобную правду об армии России

Welt: ВСУ не могут стабилизировать фронт из-за продвижения ВС России

© РИА Новости / Станислав КрасильниковРеактивные системы залпового огня (РСЗО) 9К57 "Ураган" ВС РФ
Реактивные системы залпового огня (РСЗО) 9К57 Ураган ВС РФ - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
Реактивные системы залпового огня (РСЗО) 9К57 "Ураган" ВС РФ . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. У ВСУ возникли проблемы из-за активного продвижения российских военных, заявил журналист Кристоф Ваннер в репортаже для немецкого телеканала Welt.

"<...> Сейчас они берут деревню за деревней, и украинцы не могут стабилизировать фронт", — сказал он.
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По его словам, особенно тяжелая ситуация для украинских военных сложилась в районе Покровска и Торецка.

Российские военные продолжают развивать наступление, почти еженедельно освобождаются все новые населенные пункты. В Минобороны ранее сообщили, что российские войска взяли под контроль села Прогресс и Евгеновка в ДНР. Евгеновка — населенный пункт в низине у западного края Очеретинских высот. Прогресс расположен к северу от нее, это один из рубежей обороны ВСУ у реки Волчья. Освобождение этих сел даст возможность вести наступление на Красноармейск — важнейший транспортный узел украинской армии в Донбассе.
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