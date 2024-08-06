В Германии признали неудобную правду об армии России
Welt: ВСУ не могут стабилизировать фронт из-за продвижения ВС России
Реактивные системы залпового огня (РСЗО) 9К57 "Ураган" ВС РФ . Архивное фото
МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. У ВСУ возникли проблемы из-за активного продвижения российских военных, заявил журналист Кристоф Ваннер в репортаже для немецкого телеканала Welt.
"<...> Сейчас они берут деревню за деревней, и украинцы не могут стабилизировать фронт", — сказал он.
"<...> Сейчас они берут деревню за деревней, и украинцы не могут стабилизировать фронт", — сказал он.
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По его словам, особенно тяжелая ситуация для украинских военных сложилась в районе Покровска и Торецка.
Российские военные продолжают развивать наступление, почти еженедельно освобождаются все новые населенные пункты. В Минобороны ранее сообщили, что российские войска взяли под контроль села Прогресс и Евгеновка в ДНР. Евгеновка — населенный пункт в низине у западного края Очеретинских высот. Прогресс расположен к северу от нее, это один из рубежей обороны ВСУ у реки Волчья. Освобождение этих сел даст возможность вести наступление на Красноармейск — важнейший транспортный узел украинской армии в Донбассе.
Российские военные продолжают развивать наступление, почти еженедельно освобождаются все новые населенные пункты. В Минобороны ранее сообщили, что российские войска взяли под контроль села Прогресс и Евгеновка в ДНР. Евгеновка — населенный пункт в низине у западного края Очеретинских высот. Прогресс расположен к северу от нее, это один из рубежей обороны ВСУ у реки Волчья. Освобождение этих сел даст возможность вести наступление на Красноармейск — важнейший транспортный узел украинской армии в Донбассе.
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