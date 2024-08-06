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Буданов* давно планировал атаку на группу "Вагнер" в Мали, пишут СМИ - РИА Новости, 06.08.2024
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07:55 06.08.2024 (обновлено: 11:13 06.08.2024)
https://ria.ru/20240806/ukraina-1964313688.html
Буданов* давно планировал атаку на группу "Вагнер" в Мали, пишут СМИ
Буданов* давно планировал атаку на группу "Вагнер" в Мали, пишут СМИ - РИА Новости, 06.08.2024
Буданов* давно планировал атаку на группу "Вагнер" в Мали, пишут СМИ
Газета Times со ссылкой на якобы просочившиеся документы агентства национальной безопасности США утверждает, что глава ГУР Украины Кирилл Буданов* планировал... РИА Новости, 06.08.2024
2024-08-06T07:55
2024-08-06T11:13
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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Газета Times со ссылкой на якобы просочившиеся документы агентства национальной безопасности США утверждает, что глава ГУР Украины Кирилл Буданов* планировал организовать атаку на бойцов группы "Вагнер" в Мали еще с 2023 года. В конце июля группа "Вагнер" заявила, что с 22 по 27 июля вела ожесточенные бои с боевиками в Мали в районе города Тинзаутин и понесла потери среди бойцов, включая командира штурмового отряда. До этого сенегальское издание Senenews писало со ссылкой на источники, что власти Мали и Мавритании расследуют подготовку террористов украинскими инструкторами на мавританской территории. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что факт сотрудничества Киева с террористами в Сахеле не вызывает удивления, поскольку Украина сама неоднократно прибегала к террористическим методам, Москва активно привлекает внимание мирового сообщества к подобным действиям киевского режима. "Кирилл Буданов*, глава ГУР, планировал атаку на группу "Вагнер" в Мали с прошлого года, согласно просочившимся документам агентства национальной безопасности США", — утверждает издание. Ранее газета Monde со ссылкой на малийский военный источник сообщала, что террористы из альянса малийских вооруженных сепаратистских группировок CSP-DPA ездили на Украину для прохождения там обучения. Мали тем временем разорвало дипломатические отношения с Украиной, это решение африканской страны связано с поддержкой Киевом террористов в Мали. Переходное правительство Мали в заявлении о разрыве дипломатических отношений с Украиной подчеркнуло, что полностью согласно с позицией России о неонацистском характере властей в Киеве.* Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
https://ria.ru/20240805/mid-1964238618.html
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в мире, мали, украина, россия, мария захарова, киев
В мире, Мали, Украина, Россия, Мария Захарова, Киев
Буданов* давно планировал атаку на группу "Вагнер" в Мали, пишут СМИ

Times: глава ГУР Украины планировал атаку на группу "Вагнер" в Мали с 2023 года

© Фото : пресс-служба президента УкраиныРуководитель Главного управления разведки украинского Минобороны Кирилл Буданов*
Руководитель Главного управления разведки украинского Минобороны Кирилл Буданов* - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
© Фото : пресс-служба президента Украины
Руководитель Главного управления разведки украинского Минобороны Кирилл Буданов*. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Газета Times со ссылкой на якобы просочившиеся документы агентства национальной безопасности США утверждает, что глава ГУР Украины Кирилл Буданов* планировал организовать атаку на бойцов группы "Вагнер" в Мали еще с 2023 года.
В конце июля группа "Вагнер" заявила, что с 22 по 27 июля вела ожесточенные бои с боевиками в Мали в районе города Тинзаутин и понесла потери среди бойцов, включая командира штурмового отряда. До этого сенегальское издание Senenews писало со ссылкой на источники, что власти Мали и Мавритании расследуют подготовку террористов украинскими инструкторами на мавританской территории. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что факт сотрудничества Киева с террористами в Сахеле не вызывает удивления, поскольку Украина сама неоднократно прибегала к террористическим методам, Москва активно привлекает внимание мирового сообщества к подобным действиям киевского режима.
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"Кирилл Буданов*, глава ГУР, планировал атаку на группу "Вагнер" в Мали с прошлого года, согласно просочившимся документам агентства национальной безопасности США", — утверждает издание.
Ранее газета Monde со ссылкой на малийский военный источник сообщала, что террористы из альянса малийских вооруженных сепаратистских группировок CSP-DPA ездили на Украину для прохождения там обучения.
Мали тем временем разорвало дипломатические отношения с Украиной, это решение африканской страны связано с поддержкой Киевом террористов в Мали. Переходное правительство Мали в заявлении о разрыве дипломатических отношений с Украиной подчеркнуло, что полностью согласно с позицией России о неонацистском характере властей в Киеве.
* Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
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