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"Ликвидировать предприятия": в США обратились с жестким требованием к Киеву - РИА Новости, 06.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
03:47 06.08.2024 (обновлено: 03:48 06.08.2024)
https://ria.ru/20240806/ukraina-1964298593.html
"Ликвидировать предприятия": в США обратились с жестким требованием к Киеву
"Ликвидировать предприятия": в США обратились с жестким требованием к Киеву - РИА Новости, 06.08.2024
"Ликвидировать предприятия": в США обратились с жестким требованием к Киеву
Страны Запада не горят желанием тратить деньги своих граждан на восстановление Украины, пишет бывший операционный директор Агентства США по международному... РИА Новости, 06.08.2024
2024-08-06T03:47
2024-08-06T03:48
специальная военная операция на украине
украина
сша
киев
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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Страны Запада не горят желанием тратить деньги своих граждан на восстановление Украины, пишет бывший операционный директор Агентства США по международному развитию Макс Приморац в статье для Wall Street Journal."Ни в США, ни в Европе нет желания использовать доллары налогоплательщиков для финансирования восстановления Киева", — отметил эксперт.Аналитик изложил основные меры, на которые придется пойти Киеву ради восстановления страны. Например, Украина должна провести экономические реформы и предоставить американским инвесторам будет доступ к сельскохозяйственному, технологическому и оборонному секторам страны."От Киева потребуется приватизировать или ликвидировать 3500 государственных предприятий, подстегивающих коррупцию", — добавил бывший чиновник.По оценке Всемирного банка, восстановление Украины обойдется в полтриллиона долларов. При этом Украина настаивает на том, что ей необходимо в два раза больше денег. Ранее в Белом доме заявили, что страны G7 планируют восстанавливать Украину за счет замороженных активов России.
https://ria.ru/20240730/opros-1963029485.html
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украина, сша, киев
Специальная военная операция на Украине, Украина, США, Киев
"Ликвидировать предприятия": в США обратились с жестким требованием к Киеву

Приморац: на Западе не готовы тратить деньги на восстановление Украины

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкБелый дом, США
Белый дом, США - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Белый дом, США. Архивное фото
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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Страны Запада не горят желанием тратить деньги своих граждан на восстановление Украины, пишет бывший операционный директор Агентства США по международному развитию Макс Приморац в статье для Wall Street Journal.
"Ни в США, ни в Европе нет желания использовать доллары налогоплательщиков для финансирования восстановления Киева", — отметил эксперт.
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Аналитик изложил основные меры, на которые придется пойти Киеву ради восстановления страны. Например, Украина должна провести экономические реформы и предоставить американским инвесторам будет доступ к сельскохозяйственному, технологическому и оборонному секторам страны.
"От Киева потребуется приватизировать или ликвидировать 3500 государственных предприятий, подстегивающих коррупцию", — добавил бывший чиновник.
По оценке Всемирного банка, восстановление Украины обойдется в полтриллиона долларов. При этом Украина настаивает на том, что ей необходимо в два раза больше денег. Ранее в Белом доме заявили, что страны G7 планируют восстанавливать Украину за счет замороженных активов России.
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