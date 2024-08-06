https://ria.ru/20240806/ukraina-1964298593.html
"Ликвидировать предприятия": в США обратились с жестким требованием к Киеву
"Ликвидировать предприятия": в США обратились с жестким требованием к Киеву - РИА Новости, 06.08.2024
"Ликвидировать предприятия": в США обратились с жестким требованием к Киеву
Страны Запада не горят желанием тратить деньги своих граждан на восстановление Украины, пишет бывший операционный директор Агентства США по международному... РИА Новости, 06.08.2024
2024-08-06T03:47
2024-08-06T03:47
2024-08-06T03:48
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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Страны Запада не горят желанием тратить деньги своих граждан на восстановление Украины, пишет бывший операционный директор Агентства США по международному развитию Макс Приморац в статье для Wall Street Journal."Ни в США, ни в Европе нет желания использовать доллары налогоплательщиков для финансирования восстановления Киева", — отметил эксперт.Аналитик изложил основные меры, на которые придется пойти Киеву ради восстановления страны. Например, Украина должна провести экономические реформы и предоставить американским инвесторам будет доступ к сельскохозяйственному, технологическому и оборонному секторам страны."От Киева потребуется приватизировать или ликвидировать 3500 государственных предприятий, подстегивающих коррупцию", — добавил бывший чиновник.По оценке Всемирного банка, восстановление Украины обойдется в полтриллиона долларов. При этом Украина настаивает на том, что ей необходимо в два раза больше денег. Ранее в Белом доме заявили, что страны G7 планируют восстанавливать Украину за счет замороженных активов России.
https://ria.ru/20240730/opros-1963029485.html
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украина, сша, киев
Специальная военная операция на Украине, Украина, США, Киев
"Ликвидировать предприятия": в США обратились с жестким требованием к Киеву
Приморац: на Западе не готовы тратить деньги на восстановление Украины