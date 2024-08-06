https://ria.ru/20240806/turlager-1964338932.html
Более 300 участников соберет молодежный турлагерь в горах Ингушетии
Более 300 участников соберет молодежный турлагерь в горах Ингушетии - РИА Новости, 06.08.2024
Более 300 участников соберет молодежный турлагерь в горах Ингушетии
Больше 300 участников из 30 регионов России соберет молодежный туристско-образовательный лагерь "Бейни", который пройдет с 11 по 24 августа в горном Джейрахском РИА Новости, 06.08.2024
2024-08-06T10:40
2024-08-06T10:40
2024-08-06T10:40
республика ингушетия
джейрахский район
махмуд-али калиматов
туризм
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НАЛЬЧИК, 6 авг – РИА Новости. Больше 300 участников из 30 регионов России соберет молодежный туристско-образовательный лагерь "Бейни", который пройдет с 11 по 24 августа в горном Джейрахском районе Ингушетии, сообщила пресс-служба главы региона. "Молодежный туристско-образовательный палаточный лагерь "Бейни-2024" пройдет с 11 по 24 августа в Джейрахском районе Ингушетии. Участие в форуме примут более 300 организаторов молодежного туризма со всего Кавказа и России. На данный момент заявки подали жители Астраханской, Вологодской, Ростовской областей, Республики Татарстан, Камчатского края, Москвы и других регионов страны", - говорится в сообщении. Отмечается, что форум организован при грантовой поддержке Росмолодежи в рамках программы комплексного развития "Регион для молодых" национального проекта "Образование". Участвовать в нем будут студенты туристических факультетов, начинающие представители туристического бизнеса, волонтеры гостеприимства и тревел-блогеры, которые заинтересованы в популяризации туризма среди молодежи. "Одним из главных мероприятий форума станет восхождение 22 августа на Столовую гору на высоту 3 тысячи метров, посвященное Дню государственного флага России. В программе также предусмотрены пешие походы по тропам горной Ингушетии, культурные мероприятия", - добавили в пресс-службе. Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов считает, что "Бейни-2024" станет важным шагом в развитии молодежного туризма в регионе. "Этот форум не только способствует развитию разноплановых навыков, но и помогает укрепить связи между различными регионами нашей огромной России. "Бейни" – это не просто лагерь, а настоящая школа жизни для молодежи, где каждый сможет завести новые знакомства, вдохновиться природой и культурой нашей гостеприимной Ингушетии, а также внести вклад в развитие туристической отрасли своей страны", - подчеркнул он.
https://ria.ru/20240802/modernizatsiya-1963626525.html
https://ria.ru/20240704/dorogi-1957363899.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
джейрахский район, махмуд-али калиматов, туризм
Республика Ингушетия, Джейрахский район, Махмуд-Али Калиматов, Туризм
НАЛЬЧИК, 6 авг – РИА Новости. Больше 300 участников из 30 регионов России соберет молодежный туристско-образовательный лагерь "Бейни", который пройдет с 11 по 24 августа в горном Джейрахском районе Ингушетии, сообщила пресс-служба главы региона.
"Молодежный туристско-образовательный палаточный лагерь "Бейни-2024" пройдет с 11 по 24 августа в Джейрахском районе Ингушетии. Участие в форуме примут более 300 организаторов молодежного туризма со всего Кавказа
и России. На данный момент заявки подали жители Астраханской, Вологодской, Ростовской областей
, Республики Татарстан
, Камчатского края
, Москвы
и других регионов страны", - говорится в сообщении.
Отмечается, что форум организован при грантовой поддержке Росмолодежи в рамках программы комплексного развития "Регион для молодых" национального проекта "Образование". Участвовать в нем будут студенты туристических факультетов, начинающие представители туристического бизнеса, волонтеры гостеприимства и тревел-блогеры, которые заинтересованы в популяризации туризма среди молодежи.
"Одним из главных мероприятий форума станет восхождение 22 августа на Столовую гору на высоту 3 тысячи метров, посвященное Дню государственного флага России. В программе также предусмотрены пешие походы по тропам горной Ингушетии, культурные мероприятия", - добавили в пресс-службе.
Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов
считает, что "Бейни-2024" станет важным шагом в развитии молодежного туризма в регионе. "Этот форум не только способствует развитию разноплановых навыков, но и помогает укрепить связи между различными регионами нашей огромной России. "Бейни" – это не просто лагерь, а настоящая школа жизни для молодежи, где каждый сможет завести новые знакомства, вдохновиться природой и культурой нашей гостеприимной Ингушетии, а также внести вклад в развитие туристической отрасли своей страны", - подчеркнул он.