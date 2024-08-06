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Губернатор Хоценко рассказал о создании в Омске Центра уличного баскетбола - РИА Новости, 06.08.2024
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Цветущие поля в Омской области - РИА Новости, 1920
Омская область
 
13:34 06.08.2024
https://ria.ru/20240806/tsentr-1964395995.html
Губернатор Хоценко рассказал о создании в Омске Центра уличного баскетбола
Губернатор Хоценко рассказал о создании в Омске Центра уличного баскетбола - РИА Новости, 06.08.2024
Губернатор Хоценко рассказал о создании в Омске Центра уличного баскетбола
Губернатор Омской области Виталий Хоценко в своем Telegram-канале сообщил о создании в Омске Центра уличного баскетбола. РИА Новости, 06.08.2024
2024-08-06T13:34
2024-08-06T13:34
омская область
омск
омская область
виталий хоценко
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ОМСК, 6 авг — РИА Новости. Губернатор Омской области Виталий Хоценко в своем Telegram-канале сообщил о создании в Омске Центра уличного баскетбола. Про строительство центра стало известно по итогам Петербургского международного экономического форума в 2023 году. Завершить его планируют осенью 2024 года. На такой площадке смогут заниматься в общей сложности до 250 тысяч человек ежегодно. "Строительство Центра уличного баскетбола в Омске в активной фазе. Строители подготовили основание и приступили к монтажу элементов сооружения. Новая площадка откроется осенью. Уверен, что жители и гости нашего региона оценят", - написал Виталий Хоценко. Площадка создается по всем нормам Международной федерации баскетбола — ФИБА. Там возможно будет проводить соревнования всероссийского уровня и сдавать нормативы ГТО.
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омск, омская область, виталий хоценко
Омская область , Омск, Омская область, Виталий Хоценко

Губернатор Хоценко рассказал о создании в Омске Центра уличного баскетбола

© Фото : пресс-служба губернатора Омской областиГубернатор Хоценко рассказал о создании в Омске Центра уличного баскетбола
Губернатор Хоценко рассказал о создании в Омске Центра уличного баскетбола - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
© Фото : пресс-служба губернатора Омской области
Губернатор Хоценко рассказал о создании в Омске Центра уличного баскетбола
Читать ria.ru в
ОМСК, 6 авг — РИА Новости. Губернатор Омской области Виталий Хоценко в своем Telegram-канале сообщил о создании в Омске Центра уличного баскетбола.
Про строительство центра стало известно по итогам Петербургского международного экономического форума в 2023 году. Завершить его планируют осенью 2024 года. На такой площадке смогут заниматься в общей сложности до 250 тысяч человек ежегодно.
«
"Строительство Центра уличного баскетбола в Омске в активной фазе. Строители подготовили основание и приступили к монтажу элементов сооружения. Новая площадка откроется осенью. Уверен, что жители и гости нашего региона оценят", - написал Виталий Хоценко.
Площадка создается по всем нормам Международной федерации баскетбола — ФИБА. Там возможно будет проводить соревнования всероссийского уровня и сдавать нормативы ГТО.
Первый Центр уличного баскетбола открылся на Дальнем Востоке - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
Первый Центр уличного баскетбола открылся на Дальнем Востоке
24 июля, 16:20
 
Омская областьОмскОмская областьВиталий Хоценко
 
 
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