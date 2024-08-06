https://ria.ru/20240806/tsentr-1964395995.html
Губернатор Хоценко рассказал о создании в Омске Центра уличного баскетбола
Губернатор Хоценко рассказал о создании в Омске Центра уличного баскетбола - РИА Новости, 06.08.2024
Губернатор Хоценко рассказал о создании в Омске Центра уличного баскетбола
Губернатор Омской области Виталий Хоценко в своем Telegram-канале сообщил о создании в Омске Центра уличного баскетбола. РИА Новости, 06.08.2024
2024-08-06T13:34
2024-08-06T13:34
2024-08-06T13:34
омская область
омск
омская область
виталий хоценко
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ОМСК, 6 авг — РИА Новости. Губернатор Омской области Виталий Хоценко в своем Telegram-канале сообщил о создании в Омске Центра уличного баскетбола. Про строительство центра стало известно по итогам Петербургского международного экономического форума в 2023 году. Завершить его планируют осенью 2024 года. На такой площадке смогут заниматься в общей сложности до 250 тысяч человек ежегодно. "Строительство Центра уличного баскетбола в Омске в активной фазе. Строители подготовили основание и приступили к монтажу элементов сооружения. Новая площадка откроется осенью. Уверен, что жители и гости нашего региона оценят", - написал Виталий Хоценко. Площадка создается по всем нормам Международной федерации баскетбола — ФИБА. Там возможно будет проводить соревнования всероссийского уровня и сдавать нормативы ГТО.
https://ria.ru/20240724/tsentr-1961751311.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
омск, омская область, виталий хоценко
Омская область , Омск, Омская область, Виталий Хоценко