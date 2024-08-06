https://ria.ru/20240806/tsentr-1964395995.html

Губернатор Хоценко рассказал о создании в Омске Центра уличного баскетбола

Губернатор Хоценко рассказал о создании в Омске Центра уличного баскетбола - РИА Новости, 06.08.2024

Губернатор Хоценко рассказал о создании в Омске Центра уличного баскетбола

Губернатор Омской области Виталий Хоценко в своем Telegram-канале сообщил о создании в Омске Центра уличного баскетбола. РИА Новости, 06.08.2024

2024-08-06T13:34

2024-08-06T13:34

2024-08-06T13:34

омская область

омск

омская область

виталий хоценко

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ОМСК, 6 авг — РИА Новости. Губернатор Омской области Виталий Хоценко в своем Telegram-канале сообщил о создании в Омске Центра уличного баскетбола. Про строительство центра стало известно по итогам Петербургского международного экономического форума в 2023 году. Завершить его планируют осенью 2024 года. На такой площадке смогут заниматься в общей сложности до 250 тысяч человек ежегодно. "Строительство Центра уличного баскетбола в Омске в активной фазе. Строители подготовили основание и приступили к монтажу элементов сооружения. Новая площадка откроется осенью. Уверен, что жители и гости нашего региона оценят", - написал Виталий Хоценко. Площадка создается по всем нормам Международной федерации баскетбола — ФИБА. Там возможно будет проводить соревнования всероссийского уровня и сдавать нормативы ГТО.

https://ria.ru/20240724/tsentr-1961751311.html

омск

омская область

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Алёна Пава

омск, омская область, виталий хоценко