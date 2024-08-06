https://ria.ru/20240806/tsb-1964291583.html

ЦБ планирует уточнить порядок расчетов курса иностранных валют к рублю

ЦБ планирует уточнить порядок расчетов курса иностранных валют к рублю - РИА Новости, 06.08.2024

ЦБ планирует уточнить порядок расчетов курса иностранных валют к рублю

ЦБ хочет уточнить порядок установления официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю на основе данных внебиржевых торгов: регулятор, в частности,... РИА Новости, 06.08.2024

2024-08-06T01:11

2024-08-06T01:11

2024-08-06T01:11

экономика

россия

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. ЦБ хочет уточнить порядок установления официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю на основе данных внебиржевых торгов: регулятор, в частности, предлагает ввести дополнительный критерий концентрации, по которому объем сделок одного участника должен составлять не более 75% от их общего объема, используемого для расчета, следует из проекта указания ЦБ РФ. "В документе подробно разъясняется порядок установления официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю на основе данных внебиржевых торгов. Для обеспечения репрезентативности расчета по сделкам вводится дополнительный критерий концентрации (не более 75% объема через одного участника). Кроме того, уточняется порядок расчета курсов иностранных валют на основе кросс-курсов. Круг лиц, на которых будет распространено действие указания, не ограничивается", - сказано в пояснительной записке к проекту. В проекте указания сказано, что его вступление в силу предусмотрено со дня его официального опубликования.

https://ria.ru/20240802/sberbank-1963760125.html

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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)