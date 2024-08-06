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Армия Израиля заявила о ликвидации одного из командиров ХАМАС

Армия Израиля заявила о ликвидации одного из командиров ХАМАС - РИА Новости, 06.08.2024

Армия Израиля заявила о ликвидации одного из командиров ХАМАС

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о в секторе Газа ликвидации одного из командиров палестинского движения ХАМАС Мухаммеда Махаснеха, занимавшегося... РИА Новости, 06.08.2024

2024-08-06T11:35

2024-08-06T11:35

2024-08-06T11:35

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о в секторе Газа ликвидации одного из командиров палестинского движения ХАМАС Мухаммеда Махаснеха, занимавшегося переправкой техники, а также об уничтожении около 40 бойцов на территории палестинского анклава. "В понедельник ВВС ЦАХАЛ нанесли удар, ликвидировав террориста Мухаммеда Махаснеха, командира, ответственного за контрабандные операции ХАМАС. Махаснех в основном занимался контрабандой на море, а также переправлял технику через туннели и пограничные переходы. Его ликвидация значительно снижает возможности ХАМАС по контрабанде техники в сектор Газа", - говорится в сообщении пресс-службы израильской армии. ЦАХАЛ продолжает проводить операции в районе Рафаха на юге и в центре сектора Газа. В центральной части палестинского анклава израильские военные ликвидировали около 20 палестинских бойцов, в районе Рафаха - около 25. ВВС Израиля нанесли удары по объектам инфраструктуры палестинского движения в этом районе, в том числе по зданию, откуда была выпущена ракета в сторону израильской армии. В пресс-службе отметили, что сообщений о раненых военнослужащих Израиля не проступало. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа с 7 октября превысило 39,6 тысячи человек, более 91,4 тысячи пострадали. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20240801/udar-1963519046.html

https://ria.ru/20240806/khezbolla-1964290509.html

https://ria.ru/20240805/tsakhal-1964282947.html

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в мире, израиль, рафах (провинция), россия, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году