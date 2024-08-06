https://ria.ru/20240806/trevoga-1964530159.html

В Киеве объявили воздушную тревогу

В Киеве объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 06.08.2024

В Киеве объявили воздушную тревогу

Воздушную тревогу объявили в Киеве и девяти областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 06.08.2024

2024-08-06T23:26

2024-08-06T23:26

2024-08-06T23:50

специальная военная операция на украине

киев

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николаевская область

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Воздушную тревогу объявили в Киеве и девяти областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.По данным онлайн-карты, в Киевской, Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Черниговской, Кировоградской и Николаевской областях Украины, а также на подконтрольных Киеву частях Херсонской и Запорожской областей тревога была объявлена с 23.02 по 23.14 мск, в Харьковской тревога звучит с 14.04 мск, а в Сумской в 11.10 мск.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

киев

украина

николаевская область

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киев, украина, в мире, николаевская область, вооруженные силы рф