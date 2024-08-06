https://ria.ru/20240806/tramp-1964526925.html

Трамп анонсировал большое интервью Маску

Трамп анонсировал большое интервью Маску - РИА Новости, 06.08.2024

Трамп анонсировал большое интервью Маску

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил в своей соцсети Truth Social, что намерен дать интервью миллиардеру Илону Маску в... РИА Новости, 06.08.2024

2024-08-06T22:46

2024-08-06T22:46

2024-08-06T22:46

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выборы президента сша — 2024

дональд трамп

илон маск

камала харрис

джо байден

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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил в своей соцсети Truth Social, что намерен дать интервью миллиардеру Илону Маску в понедельник."В понедельник вечером у меня будет большое интервью с Илоном Маском", — написал он.В воскресенье Маск в социальной сети X назвал Дональда Трампа более приемлемым кандидатом на пост президента США, чем его конкурентку Камалу Харрис.Выборы американского лидера состоятся 5 ноября. От Республиканской партии на пост главы государства официально выдвинут экс-президент Дональд Трамп. Вместе с ним кандидатом в вице-президенты утвержден сенатор от штата Огайо Джей-Ди Вэнс. Их противниками выступят Камала Харрис и Тим Уолц.

https://ria.ru/20240806/harris-1964397713.html

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в мире, сша, выборы президента сша — 2024, дональд трамп, илон маск, камала харрис, джо байден