https://ria.ru/20240806/tramp-1964526925.html
Трамп анонсировал большое интервью Маску
Трамп анонсировал большое интервью Маску - РИА Новости, 06.08.2024
Трамп анонсировал большое интервью Маску
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил в своей соцсети Truth Social, что намерен дать интервью миллиардеру Илону Маску в... РИА Новости, 06.08.2024
2024-08-06T22:46
2024-08-06T22:46
2024-08-06T22:46
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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил в своей соцсети Truth Social, что намерен дать интервью миллиардеру Илону Маску в понедельник."В понедельник вечером у меня будет большое интервью с Илоном Маском", — написал он.В воскресенье Маск в социальной сети X назвал Дональда Трампа более приемлемым кандидатом на пост президента США, чем его конкурентку Камалу Харрис.Выборы американского лидера состоятся 5 ноября. От Республиканской партии на пост главы государства официально выдвинут экс-президент Дональд Трамп. Вместе с ним кандидатом в вице-президенты утвержден сенатор от штата Огайо Джей-Ди Вэнс. Их противниками выступят Камала Харрис и Тим Уолц.
https://ria.ru/20240806/harris-1964397713.html
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в мире, сша, выборы президента сша — 2024, дональд трамп, илон маск, камала харрис, джо байден
В мире, США, Выборы президента США — 2024, Дональд Трамп, Илон Маск, Камала Харрис, Джо Байден
Трамп анонсировал большое интервью Маску
Трамп анонсировал большое интервью Илону Маску в понедельник 12 августа