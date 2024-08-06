Экс-чиновник Белого дома оценил шансы для Украины при Трампе
Экс-чиновник Хеменуэй: победа Трампа — лучший шанс для переговоров по Украине
© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Победа экс-президента и кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа на выборах главы государства в США станет лучшим шансом для завершения конфликта на Украине путем переговоров, считает экс-чиновник Белого дома по вопросам национальной безопасности Трауп Хеменуэй, об этом он написал в статье для издания Newsweek.
"Экс-президент Трамп ясно дал понять, что будет стремиться закончить конфликт путем переговоров - это то, чему администрация (президента США Джо - ред.) Байдена активно противостоит", - написал Хеменуэй.
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По мнению Хеменуэя, международное сообщество осознает, что стратегия Байдена "по халатной эскалации" не приводит ни к чему, кроме продолжения кровопролития и еще более серьезного ухудшения отношений с Россией. Автор считает, что конфликта можно было избежать, не вступая в антагонизм с Россией и избрав политику сдерживания, и ставит в вину Байдену укрепление связей России с Китаем на фоне разлада с государствами Запада. Также в публикации Хеменуэй отмечает, что "победа Украины никогда не была реалистичным исходом", однако политика Байдена была направлена на формирование ложных надежд у украинского народа и американских избирателей.
Выборы президента США состоятся 5 ноября.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввёл запрет на них. Президент России Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Российский лидер упомянул и отмену санкций против РФ.