https://ria.ru/20240806/tramp-1964520014.html

Экс-чиновник Белого дома оценил шансы для Украины при Трампе

Экс-чиновник Белого дома оценил шансы для Украины при Трампе - РИА Новости, 06.08.2024

Экс-чиновник Белого дома оценил шансы для Украины при Трампе

Победа экс-президента и кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа на выборах главы государства в США станет лучшим шансом для завершения конфликта на... РИА Новости, 06.08.2024

2024-08-06T21:35

2024-08-06T21:35

2024-08-06T21:39

в мире

сша

украина

дональд трамп

нато

россия

выборы президента сша — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/17/1961408015_0:108:3072:1836_1920x0_80_0_0_261898df149028e278ccad5189f706d9.jpg

МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Победа экс-президента и кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа на выборах главы государства в США станет лучшим шансом для завершения конфликта на Украине путем переговоров, считает экс-чиновник Белого дома по вопросам национальной безопасности Трауп Хеменуэй, об этом он написал в статье для издания Newsweek. "Экс-президент Трамп ясно дал понять, что будет стремиться закончить конфликт путем переговоров - это то, чему администрация (президента США Джо - ред.) Байдена активно противостоит", - написал Хеменуэй. По мнению Хеменуэя, международное сообщество осознает, что стратегия Байдена "по халатной эскалации" не приводит ни к чему, кроме продолжения кровопролития и еще более серьезного ухудшения отношений с Россией. Автор считает, что конфликта можно было избежать, не вступая в антагонизм с Россией и избрав политику сдерживания, и ставит в вину Байдену укрепление связей России с Китаем на фоне разлада с государствами Запада. Также в публикации Хеменуэй отмечает, что "победа Украины никогда не была реалистичным исходом", однако политика Байдена была направлена на формирование ложных надежд у украинского народа и американских избирателей. Выборы президента США состоятся 5 ноября. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввёл запрет на них. Президент России Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Российский лидер упомянул и отмену санкций против РФ.

https://ria.ru/20240806/tramp-1964322433.html

https://ria.ru/20240731/zelenskiy-1963294013.html

сша

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, украина, дональд трамп, нато, россия, выборы президента сша — 2024