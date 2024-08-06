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"У меня тоже есть". Трамп раскрыл детали своего разговора с Ким Чен Ыном - РИА Новости, 06.08.2024
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10:32 06.08.2024 (обновлено: 10:34 06.08.2024)
https://ria.ru/20240806/tramp-1964337942.html
"У меня тоже есть". Трамп раскрыл детали своего разговора с Ким Чен Ыном
"У меня тоже есть". Трамп раскрыл детали своего разговора с Ким Чен Ыном - РИА Новости, 06.08.2024
"У меня тоже есть". Трамп раскрыл детали своего разговора с Ким Чен Ыном
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп рассказал в интервью стримеру Эдину Россу подробности разговора с лидером КНДР Ким Чен Ыном. РИА Новости, 06.08.2024
2024-08-06T10:32
2024-08-06T10:34
в мире
сша
сингапур
корейский полуостров
дональд трамп
ким чен ын
элтон джон
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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп рассказал в интервью стримеру Эдину Россу подробности разговора с лидером КНДР Ким Чен Ыном."Он сказал: "У меня на столе есть красная кнопка", и я сказал: "Нет проблем, у меня тоже есть красная кнопка и она больше твоей. И она работает", — вспоминал Трамп.Экс-президент США также рассказал, что включил Ким Чен Ыну песню Элтона Джона Rocket man (Человек-ракета. — Прим.ред.) и сказал, что северокорейский лидер — как раз тот самый человек-ракета. На это Ким ответил, что его надо звать не "человеком-ракетой", а "маленьким человеком-ракетой".Ранее Трамп заявил, что намерен восстановить отношения с лидером КНДР Ким Чен Ыном после переизбрания на высший государственный пост в ноябре, выразив уверенность в том, что тот "по нему скучает".Первый в истории саммит США и КНДР, на котором встретились американский президент Дональд Трамп и северокорейский лидер Ким Чен Ын, состоялся 12 июня 2018 года в Сингапуре. По итогам встречи глава Белого дома заявил, что подписал "подробный" документ с КНДР, и подчеркнул, что процесс денуклеаризации Корейского полуострова начнется "очень быстро". Корейский лидер назвал подписание итогового документа "новым стартом" в отношениях двух стран и пообещал "большие перемены" в будущем.
https://ria.ru/20240724/kndr-1961597393.html
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в мире, сша, сингапур, корейский полуостров, дональд трамп, ким чен ын, элтон джон
В мире, США, Сингапур, Корейский полуостров, Дональд Трамп, Ким Чен Ын, Элтон Джон
"У меня тоже есть". Трамп раскрыл детали своего разговора с Ким Чен Ыном

Трамп раскрыл подробности беседы с Ким Чен Ыном в 2017 году

© AP Photo / Evan VucciБывший президент США и кандидат в президенты от республиканской партии Дональд Трамп
Бывший президент США и кандидат в президенты от республиканской партии Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Бывший президент США и кандидат в президенты от республиканской партии Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп рассказал в интервью стримеру Эдину Россу подробности разговора с лидером КНДР Ким Чен Ыном.
"Он сказал: "У меня на столе есть красная кнопка", и я сказал: "Нет проблем, у меня тоже есть красная кнопка и она больше твоей. И она работает", — вспоминал Трамп.
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Экс-президент США также рассказал, что включил Ким Чен Ыну песню Элтона Джона Rocket man (Человек-ракета. — Прим.ред.) и сказал, что северокорейский лидер — как раз тот самый человек-ракета. На это Ким ответил, что его надо звать не "человеком-ракетой", а "маленьким человеком-ракетой".
Ранее Трамп заявил, что намерен восстановить отношения с лидером КНДР Ким Чен Ыном после переизбрания на высший государственный пост в ноябре, выразив уверенность в том, что тот "по нему скучает".
Первый в истории саммит США и КНДР, на котором встретились американский президент Дональд Трамп и северокорейский лидер Ким Чен Ын, состоялся 12 июня 2018 года в Сингапуре. По итогам встречи глава Белого дома заявил, что подписал "подробный" документ с КНДР, и подчеркнул, что процесс денуклеаризации Корейского полуострова начнется "очень быстро". Корейский лидер назвал подписание итогового документа "новым стартом" в отношениях двух стран и пообещал "большие перемены" в будущем.
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В миреСШАСингапурКорейский полуостровДональд ТрампКим Чен ЫнЭлтон Джон
 
 
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