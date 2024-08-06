https://ria.ru/20240806/tramp-1964337942.html

"У меня тоже есть". Трамп раскрыл детали своего разговора с Ким Чен Ыном

"У меня тоже есть". Трамп раскрыл детали своего разговора с Ким Чен Ыном - РИА Новости, 06.08.2024

"У меня тоже есть". Трамп раскрыл детали своего разговора с Ким Чен Ыном

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп рассказал в интервью стримеру Эдину Россу подробности разговора с лидером КНДР Ким Чен Ыном. РИА Новости, 06.08.2024

2024-08-06T10:32

2024-08-06T10:32

2024-08-06T10:34

в мире

сша

сингапур

корейский полуостров

дональд трамп

ким чен ын

элтон джон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/15/1960984602_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_cdecbb389bbc888054510a67d30c27ec.jpg

МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп рассказал в интервью стримеру Эдину Россу подробности разговора с лидером КНДР Ким Чен Ыном."Он сказал: "У меня на столе есть красная кнопка", и я сказал: "Нет проблем, у меня тоже есть красная кнопка и она больше твоей. И она работает", — вспоминал Трамп.Экс-президент США также рассказал, что включил Ким Чен Ыну песню Элтона Джона Rocket man (Человек-ракета. — Прим.ред.) и сказал, что северокорейский лидер — как раз тот самый человек-ракета. На это Ким ответил, что его надо звать не "человеком-ракетой", а "маленьким человеком-ракетой".Ранее Трамп заявил, что намерен восстановить отношения с лидером КНДР Ким Чен Ыном после переизбрания на высший государственный пост в ноябре, выразив уверенность в том, что тот "по нему скучает".Первый в истории саммит США и КНДР, на котором встретились американский президент Дональд Трамп и северокорейский лидер Ким Чен Ын, состоялся 12 июня 2018 года в Сингапуре. По итогам встречи глава Белого дома заявил, что подписал "подробный" документ с КНДР, и подчеркнул, что процесс денуклеаризации Корейского полуострова начнется "очень быстро". Корейский лидер назвал подписание итогового документа "новым стартом" в отношениях двух стран и пообещал "большие перемены" в будущем.

https://ria.ru/20240724/kndr-1961597393.html

https://ria.ru/20240628/tramp-1956241638.html

сша

сингапур

корейский полуостров

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, сингапур, корейский полуостров, дональд трамп, ким чен ын, элтон джон