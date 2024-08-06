Трамп сделал новое заявление об Украине
Трамп пообещал в случае победы добиться переговоров Путина и Зеленского
© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп рассказал в интервью стримеру Эдину Россу на площадке Kick, с чего намерен начать, чтобы урегулировать конфликт на Украине в случае прихода к власти.
"Если выиграю на выборах, первое, что я сделаю, я свяжусь с Путиным, свяжусь с Зеленским - я очень хорошо знаю их обоих - и добьюсь того, что они сделают это (начнут переговоры - Прим.ред)", — сказал он.
Бывший глава Белого дома в ходе предвыборных дебатов 27 июня пообещал, что достигнет урегулирования конфликта еще до своего возможного переизбрания и принесения президентской присяги 20 января 2025 года. При этом он подчеркнул, что конфликта на Украине "никогда бы не произошло", если бы Москва уважала американского президента.
"Если выиграю на выборах, первое, что я сделаю, я свяжусь с Путиным, свяжусь с Зеленским - я очень хорошо знаю их обоих - и добьюсь того, что они сделают это (начнут переговоры - Прим.ред)", — сказал он.
Бывший глава Белого дома в ходе предвыборных дебатов 27 июня пообещал, что достигнет урегулирования конфликта еще до своего возможного переизбрания и принесения президентской присяги 20 января 2025 года. При этом он подчеркнул, что конфликта на Украине "никогда бы не произошло", если бы Москва уважала американского президента.
В ВСУ сделали заявление о Крыме
Вчера, 08:40