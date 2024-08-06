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Трамп сделал новое заявление об Украине - РИА Новости, 06.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
09:13 06.08.2024
https://ria.ru/20240806/tramp-1964322433.html
Трамп сделал новое заявление об Украине
Трамп сделал новое заявление об Украине - РИА Новости, 06.08.2024
Трамп сделал новое заявление об Украине
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп рассказал в интервью стримеру Эдину Россу на площадке Kick, с чего намерен начать, чтобы... РИА Новости, 06.08.2024
2024-08-06T09:13
2024-08-06T09:13
специальная военная операция на украине
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украина
дональд трамп
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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп рассказал в интервью стримеру Эдину Россу на площадке Kick, с чего намерен начать, чтобы урегулировать конфликт на Украине в случае прихода к власти. "Если выиграю на выборах, первое, что я сделаю, я свяжусь с Путиным, свяжусь с Зеленским - я очень хорошо знаю их обоих - и добьюсь того, что они сделают это (начнут переговоры - Прим.ред)", — сказал он. Бывший глава Белого дома в ходе предвыборных дебатов 27 июня пообещал, что достигнет урегулирования конфликта еще до своего возможного переизбрания и принесения президентской присяги 20 января 2025 года. При этом он подчеркнул, что конфликта на Украине "никогда бы не произошло", если бы Москва уважала американского президента.
https://ria.ru/20240806/krym-1964317986.html
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в мире, украина, дональд трамп, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Дональд Трамп, Россия
Трамп сделал новое заявление об Украине

Трамп пообещал в случае победы добиться переговоров Путина и Зеленского

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп рассказал в интервью стримеру Эдину Россу на площадке Kick, с чего намерен начать, чтобы урегулировать конфликт на Украине в случае прихода к власти.

"Если выиграю на выборах, первое, что я сделаю, я свяжусь с Путиным, свяжусь с Зеленским - я очень хорошо знаю их обоих - и добьюсь того, что они сделают это (начнут переговоры - Прим.ред)", — сказал он.

Бывший глава Белого дома в ходе предвыборных дебатов 27 июня пообещал, что достигнет урегулирования конфликта еще до своего возможного переизбрания и принесения президентской присяги 20 января 2025 года. При этом он подчеркнул, что конфликта на Украине "никогда бы не произошло", если бы Москва уважала американского президента.
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