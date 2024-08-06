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Освобождение Торецка станет успехом лета, заявили в ДНР - РИА Новости, 06.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
15:25 06.08.2024
https://ria.ru/20240806/toretsk-1964439354.html
Освобождение Торецка станет успехом лета, заявили в ДНР
Освобождение Торецка станет успехом лета, заявили в ДНР - РИА Новости, 06.08.2024
Освобождение Торецка станет успехом лета, заявили в ДНР
Советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил в эфире Первого канала, что Торецк зажимается в клещи, и, по его мнению, в ближайшее время ВС РФ освободят город -... РИА Новости, 06.08.2024
2024-08-06T15:25
2024-08-06T15:25
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
торецк
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил в эфире Первого канала, что Торецк зажимается в клещи, и, по его мнению, в ближайшее время ВС РФ освободят город - "это будет успехом лета". "На этом направлении очень серьезно мы противника двигаем, в день иногда получается пройти километры расстояния в районе Торецка. Я думаю, что в ближайшее время мы будем слышать о серьезных боях в самом городе. И, я думаю, что в ближайшее время мы освободим этот населенный пункт, потому что он штурмуется не в лоб, а штурмуется справа и слева - то есть потихоньку заживается в клещи. И, я думаю, это будет такой очень хороший успех этого лета", - сказал Кимаковский.
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донецкая народная республика
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донецкая народная республика, торецк, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Торецк, Вооруженные силы РФ
Освобождение Торецка станет успехом лета, заявили в ДНР

Советник главы ДНР Кимаковский: в ближайшее время ВС России освободят Торецк

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий штурмовой группы
Военнослужащий штурмовой группы - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Военнослужащий штурмовой группы. Архивное фото
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил в эфире Первого канала, что Торецк зажимается в клещи, и, по его мнению, в ближайшее время ВС РФ освободят город - "это будет успехом лета".
«
"На этом направлении очень серьезно мы противника двигаем, в день иногда получается пройти километры расстояния в районе Торецка. Я думаю, что в ближайшее время мы будем слышать о серьезных боях в самом городе. И, я думаю, что в ближайшее время мы освободим этот населенный пункт, потому что он штурмуется не в лоб, а штурмуется справа и слева - то есть потихоньку заживается в клещи. И, я думаю, это будет такой очень хороший успех этого лета", - сказал Кимаковский.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаТорецкВооруженные силы РФ
 
 
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